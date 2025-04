Kalíšek je geniální vynález Myšlenku navrhnout menstruační kalíšek měla designérka Anna Marešová, která stojí za značkou intimních a erotických pomůcek Whoop-de-doo, v hlavě už dlouho. „Je to geniální vynález, ale žádný z těch, co jsou na trhu, mi nevyhovoval. Rozhodla jsem se navrhnout a vyrobit takový, který skutečně funguje, jez kvalitního materiálu, má stabilní barvu, bude se snadno udržovat a sloužit minimálně pět let. Přestože jde o malý produkt, pro design zde byl velký prostor,“ poznamenává návrhářka. Co byste doporučila dívkám a ženám, které by se rády přesunuly směrem k udržitelným menstruačním pomůckám, ale mají obavy z hygienických či praktických aspektů?

Důležité je, abyste měla chuť kalíšek vyzkoušet. Já sama jsem ho objevila právě takto. Cítila jsem, že tampony mi nedělají dobře, a hledala jsem alternativu. Za sebe můžu prohlásit, že pokud vám kalíšek sedne, je to absolutní „game changer“. Je skvělý na sport, koupání, pro běžný den. A do vody to je jediné zdravé řešení. Během periody jej stačí vždy vyprázdnit, opláchnout a znovu aplikovat. Je fajn najít si svůj grif, jak ho pohodlně zavést. Já ho vyprazdňuji jednou až dvakrát za den v prvních, intenzivnějších dnech menstruace a pak už jej mám celý den, ani ho nevnímám. Je pravda, že s kalíškem se cítím čistěji oproti ostatním pomůckám. Jaký je váš názor na další alternativu, kterou jsou menstruační kalhotky?

Kalhotky vnímám spíše jako doplněk ke kalíšku. Například pokud máte silnou menstruaci. Můžou být vhodné i pro ženu, která má naopak opravdu slabou menstruaci. Ale potřebujete jich na jednu periodu několik a musíte mít čas je během potřebné doby vyprat. Jaké jsou ekonomické výhody při používání menstruačního kalíšku ve srovnání s jednorázovými produkty?

Když to spočítáte, tak vám za rok ušetří něco kolem čtyř tisíc korun. Navíc je to i zdravější řešení než tampony. Pokud vám sedne, je to ideální volba. Jak se zlepšuje dostupnost udržitelných menstruačních pomůcek, zejména pro ženy s omezeným příjmem?

Řekla bych, že se obecně zlepšuje dostupnost menstruačních pomůcek pro ženy či dívky s omezeným příjmem. V tomto případě je udržitelnost na druhém místě, což chápu. Kalíšek je nejen udržitelný, ale taky šetří peníze. V loňském roce jsme s naší značkou Whoop-de-doo udělali kampaň na podporu samoživitelek a za každý zakoupený kalíšek jsme jeden darovali. Takto jsme podpořili přes pět set třicet žen. Pokud bude žena používat kalíšek místo jednorázových pomůcek, za pět let ušetří přes dvacet tisíc korun. A to není málo.