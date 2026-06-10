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Medovou vodu snadno vyrobíte doma. Povzbudí vás i posílí

Povzbudí vás, posílí imunitní systém a jen tak mimochodem pomůže shodit pár nadbytečných kil. Med zkrátka není jen sladidlo do čaje – je to poklad, který si zaslouží vaši pozornost. Vyrobte si z něj medovou vodu.
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Illustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Možná si z dětství pamatujete med jako účinný a zároveň ohromně chutný domácí prostředek proti nachlazení, nejrůznějším zánětům či nespavosti. Věděli jste ale, že více než dvě stovky prospěšných látek, které med obsahuje, pomáhá také při hubnutí?

V medu se totiž skrývá dokonalý přírodní koktejl aminokyselin, vitaminů, minerálů a enzymů, ze kterého profituje zejména váš metabolismus.

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Povzbuzuje výkonnost

Med obsahuje látku tryptofan plus pět dalších aminokyselin, které lidské tělo potřebuje pro produkci se serotoninu, tzv. hormonu štěstí. Ten zvyšuje koncentraci, navozuje pocit uvolnění a pozitivně ovlivňuje vaši náladu.

Chrání buňky

Živiny, které jsou v medu ukryté, působí antibakteriálně a obsahují „lapače“ volných radikálů. Ty vás chrání před poškozením buněk – především tehdy, pokud medovou vodu pijete ráno nalačno.

Dodává příděl hořčíku

V medu může hořčík naplno rozvinout své účinky, protože se zde nachází jak minerál samotný, tak vitaminy B1, B2 a B6. Společně s vitaminem B6 snižuje hořčík napětí svaloviny cévních stěn.

Recept na medovou vodu

Na 1 sklenici (300 ml): Lžíci medu rozpusťte ve 300 ml vlažné vody a každé ráno pijte nalačno, zhruba hodinu před prvním jídlem. Ale pozor, aby teplota vody nepřesáhla 40 °C, jinak se cenné enzymy v medu zničí.

Náš tip: Pro urychlení hubnutí doplňte nápoj několika plátky čerstvého zázvoru či špetkou skořice, obojí stimuluje metabolismus.

Navozuje klidný spánek

Poruchy spánku mají řadu příčin, ale často je za ně zodpovědný příliš silný pokles hodnot krevního cukru během noci. Předejdete tomu, když začleníte med do svého posledního jídla před ulehnutím.

Posílí imunitní systém

Pro efektivní obranyschopnost vašeho organismu je klíčová zdravá střevní mikroflóra. Živiny v medu urychlují střevní činnost a obsažené organické kyseliny zase působí dobře na střevní bakterie. V důsledku příznivého vlivu na střeva tělo lépe vstřebává živiny – ty jsou mu okamžitě k dispozici a neukládají se v podobě tukových zásob.

Pomůže vám zhubnout

Vypitím sklenice tohoto zázraku už před snídaní stimulujete svůj metabolismus a všechno, co později sníte, vaše tělo rychleji spálí. Medová voda navíc tlumí chutě na sladké a zasytí vás. Med také mnohem pomaleji zvyšuje hladinu krevního cukru než jiná sladidla, proto je dobré jím nahrazovat klasický cukr co nejčastěji.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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