Neřešit minulost, zapomenout na budoucnost a žít jenom okamžikem, který právě teď prožíváte – to je smysl meditace. Díky tomu můžete dosáhnout takzvaného zenu, čili naprosté vyrovnanosti a smíření, což je také cílem meditace.

Než si řekneme, jak to natrénovat, pojďme se zaměřit na to, proč bychom to vlastně měli dělat. Všem je asi jasné, že meditace prospívá duchu. Působí ale i na naše zdraví. Zvláště tím, že umí odbourat stres.

„Pokud bez něj budete žít aspoň měsíc, zlepší se vaše trávení i spánek. Naopak dlouhodobý stres může způsobit cukrovku, obezitu i poruchy příjmu potravy. Proto je důležité naučit se mu dát stopku,“ vypráví jogínka Jitka.

Tento proces léčí i zlepšuje paměť

Mnohé zahraniční studie prokázaly, že meditace má pozitivní vliv na lidský mozek. „Praktikujete techniku, při níž se vcítíte sami do sebe. Musíte se soustředit jen na jednu jedinou věc, a to naprosto záměrně,“ vysvětluje to lékařka Rachel Link a pokračuje: „Tím pádem se zlepšuje vaše paměť, ale i rychlost reakce, učení a empatie.“

Meditace vás tak může učinit lepším společníkem, přítelem i partnerem. A to není všechno. Vědci přišli také na to, že meditací se nejen mysl, ale také tělo dostávají do větší pohody. Tím pádem nemá organismus pocit, že ho něco obtěžuje nebo napadá.

„Když si to myslí, v těle se okamžitě vytvoří záněty a vnitřní otoky. Meditace tomu zabrání. Tělo je díky ní v pohodě, a tak se těchto nepříjemností samo rychle zbaví. Anebo ještě lépe – vůbec jim nedovolí vzniknout,“ tvrdí odbornice.

Pomáhá také bojovat s předčasným stárnutím a neovladatelnými chutěmi, takže díky ní můžete zhubnout. Musíte ji ale praktikovat pravidelně a hlavně správně. Jak se to naučit?

Potřebujete naprostý klid

V prvé řadě si musíte najít klidné místo. Takové, kde je vám dobře a které máte rádi. „Vypněte televizi, telefon a všechny další rušivé věci, jako je třeba počítač či rádio. Pokud se na začátku potřebujete zklidnit hudbou, vyberte si nějakou tišší s monotematickou melodií, aby nenarušovala vaše soustředění. Ideální jsou zvuky přírody,“ píše na svých stránkách mind koučka Zuzzi Husarová.

Další důležitou věcí je cítit se pohodlně, což vám zajistí kromě jiného i volné oblečení. Pro začátečníky je lepší mít při meditaci zavřené oči, aby vás při totálním ponoření se do sebe nevyrušovaly žádné vjemy zvenčí. Pokročilí už se od nich dokážou oprostit.

V neposlední řadě je také důležitá pravidelnost. Meditujte každý den v ten samý čas. Je fuk, jestli to bude 5, 10 nebo 15 minut. Musí to ale být opakující se rituál. Uvidíte, že se brzy začnete cítit lépe.