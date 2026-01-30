V čem spočívá zásadní zdravotní přínos medu? V první řadě je bohatý na antioxidanty, enzymy, vitaminy a minerály, které mohou posilovat naši imunitu a chránit nás před nemocemi. Má antibakteriální, protiplísňové a protizánětlivé vlastnosti, které nám pomáhají rychleji hojit rány a zabránit infekcím.
Kromě toho zlepšuje naše trávení tím, že stimuluje tvorbu žluči a zabraňuje zácpě. Posiluje paměť a kondici tím, že zvyšuje průtok krve do mozku a brání oxidativnímu stresu. Med rovněž chrání naše tepny před zúžením a pomáhá tak předcházet riziku srdečních chorob nebo mozkových příhod.
Dopřejte si každé ráno sklenici vlažné vody s medem a vaše srdce vám poděkuje.
Přírodní zázrak mnoha tváří
Med vzniká díky fascinujícímu řemeslu včel – od sběru nektaru či medovice až po jeho zahuštění a obohacení enzymy ve včelím úlu. Jediná včela zvládne až šestnáct výletů denně a každá kapka medu je výsledkem tisíců drobných kroků, od práce medových váčků po pečlivé čištění tykadel.
Právě proto je med zlatým pokladem plným vitaminů, minerálů a aminokyselin. Není to jen sladidlo, je to lék i symbol, který provází lidskou civilizaci od Egypta až po starou Čínu.
Med se dělí na květový a medovicový, někdy na jednodruhový či smíšený. Ve skutečnosti ale většina medů vzniká kombinací více rostlin – a někdy i více druhů včel. Právě to zajišťuje jeho jedinečnost. Med může být květinový, ovocný, kouřový či dřevitý, může připomínat čerstvě posečenou trávu i výrazné tóny sýru. Proto vznikla senzorická paleta devíti základních chutí a dvaadvaceti podskupin.
Jak říká medový someliér Milan Špaček z Medokomerc: „Kombinací zdroje snůšky a druhu včel můžeme rozlišovat tisíce druhů medů.“
Je to terroir podobný vínu – místo, rostliny, klima i samotné včely dávají medu jeho jedinečný charakter. Proto jsou některé medy nahořklé, jiné slané či kyselé, další jemné a květinové. A barva? Ta se měří v milimetrech! Od světle žluté po téměř černou, od 1 mm u vody až po 150 mm u nejtmavších medů.
Vůně, která umí překvapit
Aroma medu je ještě proměnlivější než jeho barva. Medovicové bývají výraznější, květové jemnější – ale výjimky jsou běžné. Některé medy jsou téměř bez vůně, jiné mohou být při prvním přivonění až štiplavé. Vůně je tvořena těkavými látkami, které nejlépe vyniknou při čerstvém vytáčení.
Právě tehdy můžeme ucítit tóny pryskyřice, lesa, citrusů nebo květin tak intenzivně, že je nelze zapomenout. Med je zkrátka přírodní symfonie, která se nikdy neopakuje. Každá sklenice je malý zázrak – práce včel, půdy, rostlin i času.
Posilovač paměti i spánku
Pokud máte problémy s pamětí nebo koncentrací, med je vaším spojencem. Obsahuje totiž vápník a hořčík, které jsou důležité pro správnou funkci mozku. Navíc snižuje stres a posiluje nervový systém.
Je také ochráncem proti nervozitě a stresu. Dodává tělu glukózu, která se snadno dostane do krevního oběhu a napomáhá tak uvolnit se a zbavit se duševních potíží, které mohou narušovat kvalitu spánku. Díky medu se zvýší hladina inzulinu v krvi, což podnítí tvorbu hormonu melatoninu, který zajišťuje hluboký a klidný spánek.
Pomáhá s hubnutím
Neutrácejte za kosmetiku
Med je možné využít i jako přírodní kosmetiku pro pleť i vlasy. Hydratuje pokožku, vyživuje ji a dodává jí pružnost a lesk, stejně jako vlasům.
Zároveň díky svým antioxidačním účinkům působí proti stárnutí pleti – můžeme ho použít jako masku nebo peeling pro obličej i tělo.
Ano, čtete správně. Med je sladký, ale není to obyčejný cukr. Je to přírodní sladidlo s jiným složením, které podporuje spalování tuků a urychluje metabolismus.
„Med na rozdíl od bílého cukru nezpůsobuje nadváhu, naopak může být velmi užitečným pomocníkem při hubnutí, jelikož na rozdíl od rafinovaného cukru, který je zdrojem „prázdných kalorií“, obsahuje užitečné vitaminy, minerály, antioxidanty, bílkoviny a vlákninu,“ tvrdí Helena Čížková z Ústavu potravin, VŠCHT Praha.
Pokud chcete zhubnout nebo si udržet váhu, klidně si dejte med místo cukru do čaje nebo kávy. Nebo si udělejte lahodnou snídani z jogurtu s ovocem a medem.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.