Med je přírodní zázrak a skutečný pokrm bohů. Oslaďte si život

Med není jen sladká radost, ale voňavý svět tisíců chutí, barev a příběhů. Vzniká z nektaru i medovice, z práce pilných včel a z magie přírody, která v každé kapce ukrývá elixír zdraví, tradice i překvapivě bohaté senzorické nuance.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V čem spočívá zásadní zdravotní přínos medu? V první řadě je bohatý na antioxidanty, enzymy, vitaminy a minerály, které mohou posilovat naši imunitu a chránit nás před nemocemi. Má antibakteriální, protiplísňové a protizánětlivé vlastnosti, které nám pomáhají rychleji hojit rány a zabránit infekcím.

Kromě toho zlepšuje naše trávení tím, že stimuluje tvorbu žluči a zabraňuje zácpě. Posiluje paměť a kondici tím, že zvyšuje průtok krve do mozku a brání oxidativnímu stresu. Med rovněž chrání naše tepny před zúžením a pomáhá tak předcházet riziku srdečních chorob nebo mozkových příhod.

Dopřejte si každé ráno sklenici vlažné vody s medem a vaše srdce vám poděkuje.

Přírodní zázrak mnoha tváří

Med vzniká díky fascinujícímu řemeslu včel – od sběru nektaru či medovice až po jeho zahuštění a obohacení enzymy ve včelím úlu. Jediná včela zvládne až šestnáct výletů denně a každá kapka medu je výsledkem tisíců drobných kroků, od práce medových váčků po pečlivé čištění tykadel.

Právě proto je med zlatým pokladem plným vitaminů, minerálů a aminokyselin. Není to jen sladidlo, je to lék i symbol, který provází lidskou civilizaci od Egypta až po starou Čínu.

Med se dělí na květový a medovicový, někdy na jednodruhový či smíšený. Ve skutečnosti ale většina medů vzniká kombinací více rostlin – a někdy i více druhů včel. Právě to zajišťuje jeho jedinečnost. Med může být květinový, ovocný, kouřový či dřevitý, může připomínat čerstvě posečenou trávu i výrazné tóny sýru. Proto vznikla senzorická paleta devíti základních chutí a dvaadvaceti podskupin.

Jak říká medový someliér Milan Špaček z Medokomerc: „Kombinací zdroje snůšky a druhu včel můžeme rozlišovat tisíce druhů medů.“

Je to terroir podobný vínu – místo, rostliny, klima i samotné včely dávají medu jeho jedinečný charakter. Proto jsou některé medy nahořklé, jiné slané či kyselé, další jemné a květinové. A barva? Ta se měří v milimetrech! Od světle žluté po téměř černou, od 1 mm u vody až po 150 mm u nejtmavších medů.

Vůně, která umí překvapit

ilustrační snímek

Aroma medu je ještě proměnlivější než jeho barva. Medovicové bývají výraznější, květové jemnější – ale výjimky jsou běžné. Některé medy jsou téměř bez vůně, jiné mohou být při prvním přivonění až štiplavé. Vůně je tvořena těkavými látkami, které nejlépe vyniknou při čerstvém vytáčení.

Právě tehdy můžeme ucítit tóny pryskyřice, lesa, citrusů nebo květin tak intenzivně, že je nelze zapomenout. Med je zkrátka přírodní symfonie, která se nikdy neopakuje. Každá sklenice je malý zázrak – práce včel, půdy, rostlin i času.

Posilovač paměti i spánku

Pokud máte problémy s pamětí nebo koncentrací, med je vaším spojencem. Obsahuje totiž vápník a hořčík, které jsou důležité pro správnou funkci mozku. Navíc snižuje stres a posiluje nervový systém.

Je také ochráncem proti nervozitě a stresu. Dodává tělu glukózu, která se snadno dostane do krevního oběhu a napomáhá tak uvolnit se a zbavit se duševních potíží, které mohou narušovat kvalitu spánku. Díky medu se zvýší hladina inzulinu v krvi, což podnítí tvorbu hormonu melatoninu, který zajišťuje hluboký a klidný spánek.

Pomáhá s hubnutím

Neutrácejte za kosmetiku

Med je možné využít i jako přírodní kosmetiku pro pleť i vlasy. Hydratuje pokožku, vyživuje ji a dodává jí pružnost a lesk, stejně jako vlasům.

Zároveň díky svým antioxidačním účinkům působí proti stárnutí pleti – můžeme ho použít jako masku nebo peeling pro obličej i tělo.

Ano, čtete správně. Med je sladký, ale není to obyčejný cukr. Je to přírodní sladidlo s jiným složením, které podporuje spalování tuků a urychluje metabolismus.

„Med na rozdíl od bílého cukru nezpůsobuje nadváhu, naopak může být velmi užitečným pomocníkem při hubnutí, jelikož na rozdíl od rafinovaného cukru, který je zdrojem „prázdných kalorií“, obsahuje užitečné vitaminy, minerály, antioxidanty, bílkoviny a vlákninu,“ tvrdí Helena Čížková z Ústavu potravin, VŠCHT Praha.

Pokud chcete zhubnout nebo si udržet váhu, klidně si dejte med místo cukru do čaje nebo kávy. Nebo si udělejte lahodnou snídani z jogurtu s ovocem a medem.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

Je ženská, něžná, nepřehlédnutelná. Rozsviťte zimu růžovou barvou

Podpatky dodají ženskou noblesu každému outfitu, stejně jako lakovaná kabelka....

I v zimě může móda působit něžně a žensky. Zapomeňte na černou, protože růžová barva a hezké šaty pro vás udělají víc, než si myslíte.

Když hory zavolají. Ve správném oblečení si na vás mráz nepřijde

Lyžařská funkční bunda, cena 2299 Kč

Kdo by odolal zimním radovánkám na sněhu? Sjezdovky všech barev na lyžích či snowboardu, běžky, sáňky nebo jen procházky pohádkově bílou krajinou prostě milujeme. Jenže – co na sebe?

Zázrak jménem voda. Někdy se stačí místo prášku pořádně napít

ilustrační snímek

Trápí vás bolesti hlavy, zad, jste nesoustředění a rozladění? Vaše pleť působí unaveně? Než polknete prášek a koupíte si drahý krém, napijte se.

Zázračný nektar jménem med. I vy díky němu budete krásná

Med by měl hrát prim v maskách především u dam s problematickou pletí. Pokud...

Med je jednou z nejstarších kosmetických surovin, kterou lidé používají po staletí. Už ve starověku byl považován za elixír krásy a jeho zkrášlující účinky oceníte jistě i vy dnes.

Med je přírodní zázrak a skutečný pokrm bohů. Oslaďte si život

ilustrační snímek

Med není jen sladká radost, ale voňavý svět tisíců chutí, barev a příběhů. Vzniká z nektaru i medovice, z práce pilných včel a z magie přírody, která v každé kapce ukrývá elixír zdraví, tradice i...

30. ledna 2026

Je ženská, něžná, nepřehlédnutelná. Rozsviťte zimu růžovou barvou

Podpatky dodají ženskou noblesu každému outfitu, stejně jako lakovaná kabelka....

I v zimě může móda působit něžně a žensky. Zapomeňte na černou, protože růžová barva a hezké šaty pro vás udělají víc, než si myslíte.

29. ledna 2026

Psycholog, psychiatr nebo kouč. Kdo a jak léčí vaši duši

ilustrační snímek

Každý z odborníků má jiné vzdělání a jinak pomáhá. Duševní zdraví naštěstí přestává být tabu a stále více lidí se nezdráhá vyhledat odbornou pomoc. Cítíte, že byste ji také potřebovali, ale nevíte,...

28. ledna 2026

Komunikujete, nebo jen mluvíte? Ovládněte umění rozumět si a domluvit se

Nebuďte arogantní!

Že není mezi mluvením a komunikací rozdíl? Ale kdeže! Nejedná se o synonyma. Absence komunikace se nejvíc odráží v mezilidských vztazích, které jsou bez ní odsouzeni k záhubě. Jak toto umění...

27. ledna 2026

Když hory zavolají. Ve správném oblečení si na vás mráz nepřijde

Lyžařská funkční bunda, cena 2299 Kč

Kdo by odolal zimním radovánkám na sněhu? Sjezdovky všech barev na lyžích či snowboardu, běžky, sáňky nebo jen procházky pohádkově bílou krajinou prostě milujeme. Jenže – co na sebe?

26. ledna 2026

Zázrak jménem voda. Někdy se stačí místo prášku pořádně napít

ilustrační snímek

Trápí vás bolesti hlavy, zad, jste nesoustředění a rozladění? Vaše pleť působí unaveně? Než polknete prášek a koupíte si drahý krém, napijte se.

25. ledna 2026

Zimní restart podle Tomáše Arsova

Komerční sdělení
Zimní restart podle Tomáše Arsova: Komplexní strategie pro krásu, která začíná...

Zima je pro naše tělo zátěžovým testem. Mráz venku, suchý vzduch uvnitř a nedostatek slunce se rychle propisují do naší tváře i kondice vlasů. Místo abychom problémy jen maskovali, pojďme je řešit od...

24. ledna 2026

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

24. ledna 2026

Marionnaud 1984: 40 let krásy v jedné kolekci

Komerční sdělení
Marionnaud 1984: 40 let krásy v jedné kolekci.

Vše začalo saténovou rtěnkou – symbolem sebevědomé elegance. Dnes Marionnaud 1984 představuje kompletní kolekci dekorativní kosmetiky pro pleť, oči a rty, navrženou tak, aby podtrhla jedinečnost...

23. ledna 2026

Zázračný nektar jménem med. I vy díky němu budete krásná

Med by měl hrát prim v maskách především u dam s problematickou pletí. Pokud...

Med je jednou z nejstarších kosmetických surovin, kterou lidé používají po staletí. Už ve starověku byl považován za elixír krásy a jeho zkrášlující účinky oceníte jistě i vy dnes.

23. ledna 2026

Zima má letos jasnou barvu, a tou je pistáciově zelená

Komerční sdělení
Zima má letos jasnou barvu, a tou je pistáciově zelená

Starbucks přináší do sezóny pořádnou dávku hřejivých a vynikajících chuťových zážitků v podobě oblíbených pistáciových favoritů i zcela nových limitovaných specialit, které potěší milovníky...

22. ledna 2026

Kabáty versus bundy. Obojí vás zahřeje a při správné volbě bude slušet

Bundy a kabáty

Zima staví šatník před každoroční dilema - praktická bunda, nebo elegantní kabát? Aktuální trendy dokazují, že obě varianty mají své pevné místo. Stačí vědět, kdy sáhnout po pohodlí a kdy po stylu,...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.