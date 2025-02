Med versus cukr. Ten první je zdravější, prospěje celému tělu

Každé ze sladidel má své vlastnosti a účinky na zdraví, ale jedno z nich jasně vyniká svou přírodní silou a zdravotními benefity. Ano, je to med: zlatavý elixír, který už po staletí slouží jako přírodní léčivo a chutné sladidlo. Pojďme se společně podívat, proč by med měl mít přednost ve vaší kuchyni.

Cukr: Bílý jed?

Ten běžný bílý krystalický prášek, který najdeme snad v každé kuchyni, nám sice dodá sladkou chuť, ale přinese i řadu problémů. Zvyšuje riziko obezity, cukrovky a zubního kazu. Vedle toho může způsobit náhlé výkyvy energie, což není ideální pro náš denní režim. Přesto je cukr díky své neutrální chuti a snadné dostupnosti často první volbou, když potřebujeme něco osladit.

Umělá sladidla, jako je aspartam nebo sacharin, jsou často propagována jako nízkokalorická náhrada cukru. I když mohou být lákavá pro ty, kdo se snaží snížit příjem kalorií, jejich dlouhodobé účinky na zdraví nejsou zcela známy.

Některé studie naznačují, že mohou narušit střevní mikrobiom, což by mohlo mít negativní dopady na celkové zdraví. Navíc jejich chuť bývá často intenzivnější než cukr, což nemusí každému vyhovovat.

Med a jeho bonusy

Med je zázrakem přírody, který nejenže osladí váš den, ale také prospívá vašemu tělu. Obsahuje antioxidanty, vitaminy a minerály, které podporují imunitu, zlepšují trávení a dodávají energii. A co víc, med má i antibakteriální účinky, což ho činí ideálním pomocníkem v boji proti nachlazení a dalším neduhům.

„Na nachlazení je velmi vhodný lipový med, který obsahuje silice podporující vykašlávání a napomáhající lepšímu dýchání. Naopak medovicové medy s vysokým obsahem minerálních látek jsou vhodné k celkovému posílení organismu,“ říká medový someliér společnosti Medokomerc Milan Špaček.

Proč dát přednost medu?

Med má oproti cukru i umělým sladidlům jednoznačně navrch. Nejenže chutná přirozeně, ale také přináší celou řadu zdravotních benefitů. Pokud hledáte sladidlo, které nejen osladí, co potřebujete, ale zároveň prospívá organismu a zvyšuje jeho obranyschopnost, med je ta pravá volba.

Navíc je skvělým univerzálním pomocníkem v kuchyni – hodí se do čaje, na pečivo, do marinád nebo jako přírodní sladidlo při pečení. A co víc, jeho bohatá chuť se liší podle druhu, takže můžete vždy objevit něco nového a zajímavého.

Posilující maska na vlasy s medem a banánem

Tato maska je ideální pro lámavé a oslabené vlasy. Banán dodává vitaminy a minerály, zatímco med pomáhá regeneraci.

Ingredience: 1 zralý banán, 1 lžíce medu, 1 lžíce kokosového oleje (volitelné)

Postup: Rozmixujte banán a smíchejte ho s medem (a případně kokosovým olejem). Naneste na vlasy, nechte působit 20–30 minut a poté důkladně umyjte šamponem.

Hydratační maska na obličej s medem a jogurtem

Tato maska je ideální pro suchou pleť, kterou hydratuje a zjemňuje.

Ingredience: 1 lžíce medu, 1 lžíce bílého jogurtu

Postup: Smíchejte med a jogurt a naneste směs na čistou pleť. Nechte působit 15–20 minut a poté opláchněte teplou vodou.

Čisticí maska na obličej s medem a citronem

Tato maska je vhodná pro mastnou a aknózní protože citron má stahující účinky a med působí antibakteriálně.

Ingredience: 1 lžíce medu, 1 lžička čerstvé citronové šťávy

Postup: Smíchejte med s citronovou šťávou a naneste směs na obličej. Nechte působit 10–15 minut a opláchněte vlažnou vodou.