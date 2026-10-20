Med je malý zázrak, který máme na dosah ruky. Umí s naší pokožkou divy. Je plný antioxidantů, antibakteriálních a antibiotických složek. Má čisticí účinky, snášejí ho dobře všechny typy pleti, včetně problematické, suché i dehydratované.
Jakákoliv maska obsahující med dokáže s pokožkou skutečná kouzla. Hojí, vyživuje, vyhlazuje a navrátí pleti zářivost a energii. Můžete si dopřát pleťové masky, ale i tělové ošetření s medem je učiněné blaho. Tenhle přírodní elixír krásy zkrátka nezklame.
Kvalitní přírodní med má řadu léčivých vlastností. Lze ho s úspěchem použít na pleť i na vlasy, ale také například na špatně se hojící rány. Látky, které med obsahuje, pomáhají ránu vyčistit a zmírňují bolest.
Jak pleť medem vyčistit?
Ranní i večerní mytí medem je snadný pečující trik. Navlhčete si ruce a naberte asi lžičku medu do dlaní. S troškou vody si vytvořte na dlaních emulzi a jemně vmasírujte do pleti. Opláchněte vlažnou vodou a osušte, nakonec použijte krém, na který jste zvyklá.
Využití: Praktikujte denně, med postupně vytahá z obličeje všechny nečistoty, vyhojí záněty a pokožce celkově uleví, navíc ji vyživí.