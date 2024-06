Masáž, prosím! Ale ne jen tak obyčejnou, tu se suchým kartáčem

Věděla jste, že masáží suchým kartáčem můžete povzbudit celý organismus, stimulovat cévy i žilní systém? No ano, a jde to docela jednoduše. A není to taková dřina, jaká by se mohla na první pohled zdát.