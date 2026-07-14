Rozlučte se se stresem, od této chvíle se budete cítit už jen příjemně! S jednoduchými masážními hmaty z asijské medicíny zvládnete dostat své tělo i duši zpět do rovnováhy.
Terapeutická masáž a koncepce Do-In pochází z Japonska a ve volném překladu znamená „Otevřít kanál“. Když si její principy osvojíte, pohybovým a dechovým cvičením, ale také speciální masáží akupresurních bodů docílíte toho, že se životní energie opět svobodně rozproudí vaším tělem, přesněji řečeno meridiány, jemnými energetickými drahami, které podle léčebných teorií Dálného východu celé tělo protínají. Pokud se ale tento proud energie naruší, cítíte se vyčerpaní, podráždění nebo napjatí. A to nechcete.
Při pravidelném provádění Do-In masáže však získáte tělesnou i duševní vitalitu, proberete se z letargie zpátky k životu, pokožka se vám prokrví, jakoby omládnete a váš celkový výraz bude pozitivní.
Do-In je velice snadná technika, promyšlený systém poklepových cvičení zahrnující celé tělo.
Tento japonský léčebný zázrak kombinuje rychlou automasáž, vědomý dech a lehké protahování. Pracuje s energetickými drahami těla, čistí lymfu a funguje jako okamžitý omlazující koktejl pro tělo i mysl. Všechno zvládnete sami. A klidně ještě v posteli!
Princip Do-In
Zabírá a pomáhá téměř ihned. Uvolňuje ztuhlé svaly, aktivuje krevní oběh a imunitní systém, posiluje koncentraci, dokonce zpevňuje pleť. Jemná tlaková masáž prospívá nejen tělu, ale i duši. Zajistí totiž, že se vám do krevního oběhu uvolní spousta hormonů štěstí.
Optimální je, když příslušné body stlačujete minutu a půl, ale ne déle. Konečky prstů, případně dlaně přitom zůstávají stále v kontaktu s pokožkou. Než začnete, zahřejte si prsty tím, že o sebe budete silně třít dlaně. Chcete-li, použijte i masážní olej.
Důležité upozornění: Při provádění těchto léčebných hmatů si všímejte signálů svého těla. Jak pociťujete stimulaci různých akupresurních bodů? Co je vám příjemné? Zaznamenáváte přitom i nějaké emoce? Čím pozorněji budete své reakce na jemné tlakové masáže sledovat, tím cíleněji je pro sebe můžete využít.
Co všechno taková jemná tlaková masáž dokáže?