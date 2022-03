Věřte nebo ne, z manga se právě vyklubala nová dietní superpotravina. Z nově provedených studií vyplynulo, že tohle šťavnaté ovoce navzdory vysokému obsahu cukru přispívá ke snižování podílu tuku v těle.

Mango díky množství vitaminu C stimuluje produkci hormonu noradrenalinu. Tento hormon je zapotřebí k tomu, aby se tuk v těle přeměnil na energii. Pravidelná konzumace manga kromě toho vede i k vybalancování střevní flóry a zvyšuje počet prospěšných střevních bakterií.

Porce energie na celý den

Kořeněný mangový nápoj Nakrájejte na kostičky polovinu manga. Najemno je umixujte se lžičkou kurkumy, špetkou chilli, 200 ml podmáslí a 1 cm zázvoru, doplňte šťávou z půlky limetky a 200 ml pomerančové šťávy. Podmáslí s vysokým obsahem proteinů vás na dlouho zasytí, koření urychlí trávení a stimuluje spotřebu energie.

Tohle všechno by mohlo pro vás být dobrým důvodem k tomu, abyste si z tohoto exotického zázraku připravila vynikající nápoj na hubnutí. No řekněte sama, kdo by se chtěl zabývat komplikovanými dietami?

V našem kořeněném mangovém nápoji se navíc ještě skrývá zeštihlující síla jemně pálivého zázvoru a chilli. Velká sklenice ráno vám dodá energii na celý den.

Rozhodující je, že tento nápoj trvale optimalizuje odbourávání tuků, když jím nahradíte běžnou snídani, můžete po týdnu vážit klidně až o 3 kila méně.

Tak zdravé je mango

Představíme vám hned deset dobrých důvodů k tomu, abyste každý den jedno snědla. Před očima vám tak zmizí nejen nevzhledné tukové polštářky na břiše, bocích a nohách, ale látky, které mango obsahuje, budou přínosem pro celé vaše tělo.