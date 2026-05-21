Každý den o půl kila lehčí. Zkuste recepty s mandlovým mlékem

Žádná jiná alternativa mléka neobsahuje tolik vitaminů a minerálů jako mandlové mléko. Chutná báječně sladce a pomůže vám na cestě k vaší vysněné váze. Prozradíme vám, jak na to.
Mandle - Mandle, ale i další ořechy a semínka jsou velmi dobrým zdrojem

Mandle jsou superpotravina - už 60g snědených mandlí denně vás chrání před cukrovkou, snižuje hladinu cholesterolu a posiluje kosti. Mandle jsou bohatým zdrojem vitaminů, minerálů, proteinů, zdravých omega 3 mastných kyselin a balastních látek. Proto se rozhodně vyplatí využívat v kuchyni mandlové mléko častěji.

Vegani tento nasládlý nápoj zpopularizovali, ale nyní už je díky svému bohatému obsahu živin a jemné chuti všeobecně oblíbený. Když ho budete pít místo kravského mléka, ušetříte kalorie a zároveň uděláte něco pro životní prostředí. Při výrobě 1l kravského mléka se totiž vyprodukuje zhruba 2,4kg oxidu uhličitého, což odpovídá spalování 1l benzínu.

Studie vypracovaná na univerzitě v Kalifornii také ukázala, že při přípravě kravského mléka se uvolňuje až desetkrát víc skleníkových plynů než při produkci toho mandlového.

Jak to funguje

Mandlové mléko obsahuje méně kalorií a cukru než to kravské, jedná se o 24 kalorií a 1,1 g tuku na 100 ml. V neslazeném mandlovém mléce se přitom neskrývají žádné sacharidy, zato zasycující balastní látky a vápník. Navíc obsahuje vitamin B2 neboli riboflavin, který je zapotřebí k rozkládání sacharidů, bílkovin a tuků. Díky vysokému podílu omega 3 mastných kyselin tento nápoj také redukuje cholesterol v tepnách, urychluje metabolismus i spalování tuků.

Pokuste se na týden nahradit kravské mléko mandlovým, případně pít minimálně jednu sklenici (200 ml) denně, a to nejlíp ke snídani. Důležité je, aby bylo neslazené. Můžete si ho ale snadno vyrobit i sama. Kromě toho jsme pro vás sestavili několik receptů, které dokazují, že se tato rostlinná alternativa mléka dá báječně využít k přípravě mnoha jídel.



