Něco k zakousnutí Salátový sendvič

Na 1 porci: 1/4 salátové okurky a 2 ředkvičky nakrájejte na tenké plátky. Omyjte 20 g polníčku a vytřepejte z něj vodu. Smíchejte 1 lžíci nízkotučného jogurtu, 1 lžičku mandlového mléka a šťávu ze 1/4 citronu, osolte a opepřete.

Opečte v toustovači 2 krajíčky celozrnného toustového chleba a potřete je 1 lžičkou rajského protlaku. Jeden krajíček obložte salátem, okurkou a ředkvičkami. Pokapejte ho jogurtovým dresinkem a překryjte druhým krajíčkem. Sendvič rozkrojte na poloviny. Cca 260 kcal

Na 1 porci: 1/4 plechovky (cca 425 ml) cizrny nechte okapat. Smíchejte špetku soli, 1 lžíci olivového oleje, na špičku nože římského kmínu, skořice a uzené mleté papriky. Cizrnu osušte a v misce smíchejte se směsí koření.

Batát podélně rozkrojte na poloviny. Řeznou plochou nahoru je položte na plech, kolem nich rozložte cizrnu. Směs koření, která zůstala v misce, natřete na poloviny batát. Pečte v rozehřáté troubě (elektrické při 180 °C/ horkovzdušné při 160 °C) 50 až 60 minut.

Nasekejte 1 stroužek česneku. Smíchejte 1 lžíci sezamové pasty tahini, 1 lžíci limetkové šťávy a 2 lžíce mandlového mléka. Nasekejte 2 snítky kopru a vmíchejte ho do směsi. Osolte ji, opepřete a oslaďte cukrem. Batát a cizrnu vyndejte z trouby. 60 g rajčat nakrájejte na čtvrtiny a spolu s omáčkou je dejte na poloviny batát. Cca 410 kcal Těstoviny s kešu omáčkou

Na 1 porci: 50 g kešu jader namočte přes noc do 100 ml vody. 1/4 cibule a 1 stroužek česneku nakrájejte na kostičky. 40 g listového špenátu omyjte, 1/4 sklenice (cca 370 ml) pečené papriky nechte okapat a nakrájejte ji na nudličky.

Namočená kešu jádra nechte okapat. Rozmixujte je najemno s 50 ml mandlového mléka a 1 lžičkou oleje.

90 g těstovin tagliatelle uvařte ve vroucí osolené vodě podle návodu na obalu.

1 lžíci kešu jader orestujte na pánvi bez tuku a odložte je stranou, pak na pánvi rozpalte 1 lžičku oleje. Osmahněte na něm cibuli a česnek. Přidejte špenát a nechte ho za stálého míchání krátce zavadnout. Přilijte kešu omáčku, 1 malou naběračku vody z těstovin a krátce vše povařte.

Ochuťte pepřem, solí a agávovým sirupem. Těstoviny slijte a nechte okapat. Společně s pečenou paprikou je vmíchejte do omáčky. Ještě jednou podle své chuti ochuťte a posypejte restovanými kešu jádry. Cca 730 kcal Kaše z chia semínek s čokoládou a hruškami

150 ml mandlového mléka, 150 g bílého jogurtu, 35 g chia semínek, 1/2 vanilkového lusku, špetka mleté skořice, špetka soli, 2 datle, 60 g hořké čokolády (70 % kakaa) na ozdobu, 1/2 jablka, 1/2 hrušky, 2 lžíce javorového sirupu.

Do mixéru dáme mléko, polovinu jogurtu, chia semínka, vanilková semínka, skořici, sůl, pokrájené datle a promixujeme. Pak přimícháme nasekanou čokoládu. Kaši rozdělíme do dvou krabiček, uzavřeme a necháme bobtnat alespoň 6 hodin.

Kousky jablka a hrušky lehce podusíme na pánvi na malém množství vody a ochutíme javorovým sirupem. Kaši rozdělíme do misek, dozdobíme zbylým jogurtem a doplníme ovocem. Můžeme ještě dozdobit nasekanou čokoládou. Cca 314 kcal Pórkovo-fenyklová polévka s petrželovým olejem

Na 1 porci: 120 g brambor oloupejte, nakrájejte na kostičky, 1/2 fenyklu nakrájejte na nudličky, 1/2 pórku na kolečka. 1 lžičku oleje rozpalte v hrnci. 3 minuty na něm restujte brambory, polovinu fenyklu a polovinu pórku. Zbývající fenykl a pórek dejte stranou. Přilijte 180 ml zeleninového vývaru a 75 ml mandlového mléka.

Za občasného míchání vařte při mírné teplotě 10 až 15 minut, než brambory změknou. Lístky ze 2 snítek petrželové natě rozmixujte s 15 ml olivového oleje. Rozpalte na pánvi 1 lžičku oleje.

Odloženou zeleninu na něm orestujte, osolte a opepřete. Polévku rozmixujte, ochuťte a nalijte do talíře. Ozdobte ji restovanou zeleninou a petrželkovým olejem. Cca 260 kcal