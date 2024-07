Mallorská dieta je snadná: olivový olej, ovoce a zelenina, bylinky

10 stavebních kamenů mallorské diety Jen žádná komplikovaná pravidla! S těmito malými taháky budete hned vědět, na čem nejvíc záleží a co byste si měla při příštím nákupu vložit do košíku. Udělejte si na jídlo čas. Pomalé žvýkání dává pocit sytosti a pak toho sníte méně. Používejte olivový olej, má vysoký obsah antioxidantů a jednoduchých nenasycených mastných kyselin. Měla byste ho ovšem zařazovat s mírou, protože je také vysoce kalorický. Denní dávka čerstvé zeleniny a ovoce je velmi důležitá kvůli vysokému obsahu vitaminů, sekundárních rostlinných látek a antioxidantů. Zelí, mrkev, fenykl, brambory a paprika jsou bohaté na balastní látky, které mají klíčový význam pro dobré trávení. Jezte hodně čerstvých ryb, které vám dodají proteiny, vitaminy a zdravé tuky. Typické pro mallorskou kuchyni je třeba parmice, makrela, sardel, mořský ďas a treska. Konzumujte drůbež, skýtá spoustu dobře využitelných proteinů, zároveň je libová a tím perfektní pro vaše kalorické konto. Navíc tělu dodává mnoho významných vitaminů a minerálních látek, například draslík, železo, zinek a vitaminy ze skupiny B. Také nahraďte kravské mléko produkty z ovčího a kozího mléka. Jsou lépe stravitelné a kromě zdravých proteinů nabízejí také mnoho vápníku. Pokrmy ochucujte čerstvými bylinkami a spoustou česneku, naopak šetřete se solí. Éterické oleje a sekundární rostlinné látky bylinek jsou efektivními spalovači tuku a urychlují metabolismus. Do svého jídelníčku zařaďte bez kompromisu i luštěniny, například čočku, cizrnu a fazole, jako rostlinné dodavatele bílkovin. Fazole a čočku využijete v eintopfech a polévkách, ale i jako skvělou přílohu k rybám nebo masu. Večer si dejte (a nemusíte mít špatné svědomí, že hřešíte) jednu(!) skleničku vína. Má vysoký obsah zdravých antioxidantů, zvedne vám náladu a přispěje k fajn atmosféře. Rýži, kuskus, těstoviny a chleba jedí na Mallorce také rádi. Vsaďte na celozrnnou variantu, abyste udržela svou hladinu cukru v krvi pod kontrolou.