Jak poznáme běžné sezonní vypadávání vlasů a kdy je třeba odborné vyšetření?
Pokud padání trvá déle než tři až šest měsíců, pozorujete řídnutí v určitých oblastech nebo se vám začínají tvořit kouty či lysiny, je vhodné vyhledat odborníka. Platí, že čím dříve zahájíte léčbu, tím větší množství vlasů a v lepší kvalitě lze zachovat.
Jakou roli hraje vlasová pokožka při padání vlasů? Může být dlouhodobá seborea jedním z faktorů, které zhoršují kvalitu a hustotu vlasů?
Seborea neboli seboroická dermatitida je zánětlivé kožní onemocnění. Její chronická forma může vést ke ztenčení vlasového vlákna i ke zvýšenému padání, podobně jako například u lupénky nebo ekzému. Proto doporučuju neotálet, je-li pokožka hlavy zarudlá, svědivá a objevují se lupy. Často už krátká léčba a přenastavení režimu péče můžou mít výrazný efekt.
Vlasová seborea je často zaměňována s lupy. Jaký je mezi nimi rozdíl a podle čeho poznám, že nejde jen o kosmetický problém, ale o dermatologickou diagnózu?
Seboroickou dermatitidu od běžné lupovitosti odliší dermatolog při trichoskopickém vyšetření speciální dermatologickou lupou, pomocí které stanoví diagnózu nebo sleduje průběh léčby. Obecně ale platí, že u seborey bývá přítomné zarudnutí, výrazné svědění a typické rozložení projevů. Mnoho pacientů má obtíže taky v obličeji, například v okolí nosu nebo v obočí. Pokud si nejste jistí, určitě se objednejte k odborníkovi.
Jak by tedy měla vypadat základní domácí péče?
U seborey dochází k větší produkci mazu a pokožka bývá citlivá. Zásadní je časté, klidně i každodenní mytí. Nenechávejte vlasy schnout volně ani zabalené v ručníku, vlhko stav zhoršuje, proto je vždy co nejdříve prosušte fénem. K mytí používejte přípravky určené pro péči o seboroickou pokožku obsahující látky, které mírní svědění i zánět a působí proti přemnožení kvasinek, například Vichy Dercos DS s piroctonem olaminu.
Pokud je na pokožce větší množství šupin, můžete jednou až dvakrát týdně zařadit předšamponovou péči s obsahem kyseliny salicylové, která šupiny rozpouští a reguluje tvorbu mazu, třeba čisticí sérum L’Oréal Elseve Hyaluron Pure. Při vypadávání vlasů doporučujeme každý večer aplikovat sérum na podporu růstu, například s aminexilem, a pravidelně masírovat pokožku hlavy.
