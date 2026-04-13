Když pokožka hlavy volá o pomoc. Poradíme, jak na lupy či seboreu

Trápí vás svědění, šupiny, padání vlasů? Tyto tiché signály často přehlížíme. Zjistili jsme, kdy jde o běžnou sezonní reakci a kdy byste měla naopak zpozornět. Dermatoložka Barbora Grillová vysvětlila, jaký je rozdíl mezi lupy a seboreou.

Jak poznáme běžné sezonní vypadávání vlasů a kdy je třeba odborné vyšetření?
Pokud padání trvá déle než tři až šest měsíců, pozorujete řídnutí v určitých oblastech nebo se vám začínají tvořit kouty či lysiny, je vhodné vyhledat odborníka. Platí, že čím dříve zahájíte léčbu, tím větší množství vlasů a v lepší kvalitě lze zachovat.

Jakou roli hraje vlasová pokožka při padání vlasů? Může být dlouhodobá seborea jedním z faktorů, které zhoršují kvalitu a hustotu vlasů?
Seborea neboli seboroická dermatitida je zánětlivé kožní onemocnění. Její chronická forma může vést ke ztenčení vlasového vlákna i ke zvýšenému padání, podobně jako například u lupénky nebo ekzému. Proto doporučuju neotálet, je-li pokožka hlavy zarudlá, svědivá a objevují se lupy. Často už krátká léčba a přenastavení režimu péče můžou mít výrazný efekt.

Vlasová seborea je často zaměňována s lupy. Jaký je mezi nimi rozdíl a podle čeho poznám, že nejde jen o kosmetický problém, ale o dermatologickou diagnózu?
Seboroickou dermatitidu od běžné lupovitosti odliší dermatolog při trichoskopickém vyšetření speciální dermatologickou lupou, pomocí které stanoví diagnózu nebo sleduje průběh léčby. Obecně ale platí, že u seborey bývá přítomné zarudnutí, výrazné svědění a typické rozložení projevů. Mnoho pacientů má obtíže taky v obličeji, například v okolí nosu nebo v obočí. Pokud si nejste jistí, určitě se objednejte k odborníkovi.

Jak by tedy měla vypadat základní domácí péče?
U seborey dochází k větší produkci mazu a pokožka bývá citlivá. Zásadní je časté, klidně i každodenní mytí. Nenechávejte vlasy schnout volně ani zabalené v ručníku, vlhko stav zhoršuje, proto je vždy co nejdříve prosušte fénem. K mytí používejte přípravky určené pro péči o seboroickou pokožku obsahující látky, které mírní svědění i zánět a působí proti přemnožení kvasinek, například Vichy Dercos DS s piroctonem olaminu.

Pokud je na pokožce větší množství šupin, můžete jednou až dvakrát týdně zařadit předšamponovou péči s obsahem kyseliny salicylové, která šupiny rozpouští a reguluje tvorbu mazu, třeba čisticí sérum L’Oréal Elseve Hyaluron Pure. Při vypadávání vlasů doporučujeme každý večer aplikovat sérum na podporu růstu, například s aminexilem, a pravidelně masírovat pokožku hlavy.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Nejčtenější

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

Když pokožka hlavy volá o pomoc. Poradíme, jak na lupy či seboreu

Ilustrační snímek

Trápí vás svědění, šupiny, padání vlasů? Tyto tiché signály často přehlížíme. Zjistili jsme, kdy jde o běžnou sezonní reakci a kdy byste měla naopak zpozornět. Dermatoložka Barbora Grillová...

13. dubna 2026

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

12. dubna 2026

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

11. dubna 2026

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

10. dubna 2026

Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Ilustrační fotografie

Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!

9. dubna 2026

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

8. dubna 2026

Štíhlá díky pomerančové šťávě. Bude vám stačit jedna sklenice denně

ilustrační snímek

Toto lahodné tropické ovoce rozproudí spalování tuků na nejvyšší obrátky a ještě vám dodá spoustu energie. Takže honem, jdeme na to. Máte rádi pomeranče?

7. dubna 2026

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

7. dubna 2026

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

6. dubna 2026

Poslouchejte své vnitřní hodiny a srovnejte se v čase. Tělo vám poděkuje

Ilustrační snímek

S tím, zda jste spíše „sovy“, nebo „skřivani“ nic neuděláte, ani kdybyste sebevíc chtěli. Jde spíš o to, aby takzvaný cirkadiální rytmus fungoval správně. Co pro to můžete udělat?

5. dubna 2026

Divočina opět volá. Příroda se probudila, nebraňte se zvířecím vzorům

Hledáte elegantní svršek, který se hodí do práce i do divadla? Splývavá halenka...

Jestli něco nikdy nevyjde z módy, jsou to bezesporu zvířecí vzory, které se s prvními slunečními paprsky vracejí ve velkém stylu na scénu. Jak je nosit, abyste se proměnila v módní ikonu?

4. dubna 2026

Puntíky jsou ženské, něžné i elegantní. Přineste je do jarního šatníku

Blůza se zavazováním u krku s květinovým vzorem a puntíky vypadá skvěle i v...

Puntíky jsou vzor, který nikdy nevyjde z módy. Jsou hravé, jemné i elegantní zároveň a dokážou dodat outfitu nebo doplňku šmrnc. Máte na ně odvahu?

3. dubna 2026

