Lipno na kole: Romantika u jihočeského moře

Když se řekne Lipno, většina lidí si představí zimní lyžování nebo letní koupání. Ale zkuste si představit tohle: ráno vstanete v apartmánu s výhledem na jezero, otevřete okno, do kterého vám proudí čerství vzduch, a za chvíli už šlapete do pedálů po cestě lemované lesem a vodou. Žádný stres, žádný spěch – jen vy, kolo a krajina.

Destinace, která si říká o dvě kola

Lipno nad Vltavou se v posledních letech proměnilo v jednu z nejpřívětivějších cyklistických destinací v Česku. Za velký kus toho může projekt KolemKolem – online plánovač tras, který nabízí desítky prověřených okruhů pro silničky, gravely, horská kola i e-biky. Trasy jsou připravené místními, kteří Lipensko znají jako vlastní dlaň, a liší se náročností od klidných rodinných projížděk až po sportovnější okruhy.

A co je na tom nejlepší? Nemusíte nic řešit. KolemKolem vám trasu naplánuje, naviguje vás přes mapy.cz nebo si ji stáhnete. Pokud vás na trase zastihne defekt, bouřka nebo prostě dojdou síly, stačí zavolat SOS odvoz – službu, která vás zdarma sveze zpět. To je klid v duši, který jindy na výletě nemáte.

Základna uprostřed všeho

MOLO Lipno Resort leží přímo v epicentru lipenských cyklotras. Z apartmánů doslova nasednete na kolo a jste na trase – žádné přejíždění autem na start. Apartmány nabízejí vše od útulných apartmány pro dva až po prostorné mezonety pro celou partu. Kola máte v bezpečí v kryté uzamčené garáži – protože víme, že pro cyklistku je kolo jako mazlíček.

Po jízdě si zasloužíte odměnu

MOLO Restaurant je zážitková restaurace šéfkuchaře Petra Vaňka, kde se lokální suroviny potkávají s moderní gastronomií. Po celodenním výletě si tu dopřejte degustační menu s výhledem na jezero – tohle je ta správná tečka za dnem v sedle. A pokud toužíte po něčem lehčím, MOLO Bar & Grill nabídne terasu přímo nad Lipnem, sklenku vína a západ slunce, na který se nezapomíná.

Tip na víkend ve dvou

Přijeďte v pátek, usaďte se v apartmánu a nechte svět za sebou. V sobotu vyrazte na jednu z lehčích tras KolemKolem – třeba Kramolínskou jízdu (23 km, nenáročné, krásné výhledy). Po cestě se zastavte na kávu v jedné z lokálních kaváren a odpoledne si dejte saunu nebo prostě lenošte na terase. Večer vás čeká večeře v MOLO Restaurant. V neděli ještě krátký okruh a domů – odpočatí a s pocitem, že jste toho zažili víc než za celý týden.

Nebojte se přijet na kole

Lipno je místo, kde jsou cyklisté opravdu vítáni. Úschovna kol, servisní zázemí v destinaci, plánovač tras, SOS odvoz – všechno je připravené, abyste si jízdu užily bez starostí. A když si kolo nevezmete, v půjčovnách na Lipně seženete vše od městských kol po e-biky.

Speciální nabídka pro čtenářky: Při rezervaci ubytování v MOLO Lipno Resort zadejte promokód KOLO10 a získejte slevu 10 % na pobyt. Platí jen pro rezervace z webové stránky www.mololipno.cz.

Plánování tras: www.kolemkolem.info

Nejčtenější

Holky, pojďte na kolo. Cyklistika umí kouzlit a prospěje tělu i duši

Ilustrační snímek

Jízda na kole je pro ženy skvělým způsobem, jak podpořit snahu o formování postavy, psychický relax a efektivní spalování kalorií. Je to prostě fajn.

Proč pít kakao? Pohladí po duši, chrání cévy, pomůže zhubnout

Pravá horká čokoláda za odměnu. Na 1 porci: 50 ml mléka smíchejte s 1 lžící...

Kdepak, tento nápoj není jen pro děti! Vědecké výzkumy prokázaly, že ten, kdo pije často kakao, je zdravější, šťastnější a krásnější. Tak na zdraví.

Dubnová krása: tyto kosmetické novinky vás rozjasní jako jarní sluníčko

jarní kosmetika

Dubnové dny přinášejí novou energii i touhu po svěžesti. Pleť se probouzí ze zimního spánku a žádá si jemnost, hydrataci i rozjasnění. Dopřejte si beauty rituály, které podtrhnou přirozenou krásu a...

Hip hip mokasíny. Boty, které vznikly z nutnosti, jsou teď naše must have

Mokasíny se hodí nejen k elegantnějším oděvům, ale i k ležérnímu stylu. 999 Kč

I ikonické kousky můžou vzniknout z nutnosti. Na vrcholu popularity zůstávají desítky let, protože v jednoduchosti je zkrátka krása. Jak se z čistě pánské záležitosti, jakou jsou řidičské boty, stala...

Základ jarního šatníku? Bundičky. Svůj kousek vybírejte pečlivě

Nepromokavý kabát, cena 999 Kč

Počasí si s námi ještě pohrává, ale my toho nedbáme a ze skříně už vytahujeme jarní svršky. Máte na tyto dny tu správnou bundu?

Lipno na kole: Romantika u jihočeského moře

Komerční sdělení
Lipno na kole: Romantika u jihočeského moře

Když se řekne Lipno, většina lidí si představí zimní lyžování nebo letní koupání. Ale zkuste si představit tohle: ráno vstanete v apartmánu s výhledem na jezero, otevřete okno, do kterého vám proudí...

25. dubna 2026

Základ jarního šatníku? Bundičky. Svůj kousek vybírejte pečlivě

Nepromokavý kabát, cena 999 Kč

Počasí si s námi ještě pohrává, ale my toho nedbáme a ze skříně už vytahujeme jarní svršky. Máte na tyto dny tu správnou bundu?

25. dubna 2026

Podnikání na mateřské? Boj o přežití, který stojí za to

Komerční sdělení
Podnikání na mateřské? Boj o přežití, který stojí za to: Dvě mámy rozjely...

Dvě mámy, minimum spánku, nekonečný seznam povinností… a do toho podnikání. Veronika Ježková a Veronika Výborná rozjely značku Bubliny & Croptopy v době, kdy většina žen řeší hlavně plínky a uspávání...

24. dubna 2026

Rituály nejsou magie. Jsou návratem k sobě, říká Petra Novotná

Komerční sdělení
Rituály nejsou magie. Jsou návratem k sobě, říká Petra Novotná.

Blíží se Čarodějnice – svátek, který měl kdysi i svou temnou stránku. Ženy byly za svou sílu, intuici i odvahu říct vlastní názor označovány za čarodějnice a upalovány. Dnes se k tomuto svátku můžeme...

24. dubna 2026

Jen pár kilo a rozzářit úsměv. Jarní hubnutí jde i zdravě a v pohodě

Ilustrační fotografie

S prvními slunečními paprsky přichází chuť začít znovu – lehčeji, zdravěji a s větší energií. Jarní očista těla i mysli ale nemusí znamenat drastické diety. Jak hubnout rozumně, bez mýtů a s...

24. dubna 2026

Šťavnatá, sexy a plná energie. Získejte pleť dokonalou pro jarní dny

Péče o pleť

Popsala byste svou pleť momentálně jakkoli, jen ne žádným z výše uvedených slov? Místo radikálních zásahů se zaměřte na upravení rutiny, sáhněte po správných produktech a dopřát si můžete i jemnou...

23. dubna 2026

Tekutá dieta: zhubněte díky našim koktejlům a polévkám

Ilustrační snímek

Když pijete, zlepšujete látkovou přeměnu, účinně spalujete tuky a zbavujete organismus toxinů. Zkuste naši tekutou „dietu“. Hydratujete organismus a kila zmizí samy.

22. dubna 2026

Dubnová krása: tyto kosmetické novinky vás rozjasní jako jarní sluníčko

jarní kosmetika

Dubnové dny přinášejí novou energii i touhu po svěžesti. Pleť se probouzí ze zimního spánku a žádá si jemnost, hydrataci i rozjasnění. Dopřejte si beauty rituály, které podtrhnou přirozenou krásu a...

21. dubna 2026

Hip hip mokasíny. Boty, které vznikly z nutnosti, jsou teď naše must have

Mokasíny se hodí nejen k elegantnějším oděvům, ale i k ležérnímu stylu. 999 Kč

I ikonické kousky můžou vzniknout z nutnosti. Na vrcholu popularity zůstávají desítky let, protože v jednoduchosti je zkrátka krása. Jak se z čistě pánské záležitosti, jakou jsou řidičské boty, stala...

20. dubna 2026

Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme

Komerční sdělení
Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme.

Trend funkčních nápojů, rostlinných alternativ a chytré výživy roste napříč generacemi, a Starbucks na něj reaguje novinkou, která potěší všechny milovníky kávy i ty, kteří hledají něco navíc. Od...

19. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Proč pít kakao? Pohladí po duši, chrání cévy, pomůže zhubnout

Pravá horká čokoláda za odměnu. Na 1 porci: 50 ml mléka smíchejte s 1 lžící...

Kdepak, tento nápoj není jen pro děti! Vědecké výzkumy prokázaly, že ten, kdo pije často kakao, je zdravější, šťastnější a krásnější. Tak na zdraví.

19. dubna 2026

Kapela Demigods ladí návrat na koncertní pódia

Komerční sdělení
Kapela Demigods ladí návrat na koncertní pódia.

Kapela Demigods vstupuje do nové etapy. Finalizuje sestavu, chystá soustředění plné nové hudby a brzy oznámí první koncerty. Fanoušci se mohou těšit na energický návrat na pódia.

18. dubna 2026

