Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Nově totiž představuje dvojici sezónních novinek, které spojují osvěžující chuť, krémovou texturu a výrazný vizuální zážitek. Nové Cloud Frappuccino® jsou ódou na letní jízdu jako na obláčku.
Milovníci trendů si přijdou na své s novým Strawberry Matcha Cloud Frappuccino®. Spojení jemně zemité matchy, vanilkového sirupu, mléka a ledu doplňuje lehká jahodová cold foam pěna, která nápoji dodává svěží letní charakter. Výsledkem je harmonická kombinace chutí, která osloví nejen fanoušky matchy, ale i všechny, kteří během horkých dnů hledají něco nového a osvěžujícího.
Druhou novinkou je Caramel Mocha Cloud Frappuccino®, který potěší milovníky sladších kávových nápojů. Kombinuje bohatou chuť čokolády a karamelu s Frappuccino® Roast, mlékem a ledem. O finální tečku se postará karamelová cold foam pěna a jemný karamelový přeliv, díky nimž je každý doušek ještě o něco lahodnější.
K letním novinkám patří také nová kolekce Starbucks merche. V nabídce se objevují tumblery, lahve a cestovní kelímky inspirované přírodou, které zdobí květinové motivy a jemné odstíny mátově zelené. Stylové doplňky tak doplňují letní atmosféru, a zároveň pomáhají zpříjemnit každodenní hydrataci doma, v kanceláři i na cestách. A nezapomínejte, přijdete-li si pro svou denní dávku Starbucks nápoje s vlastním kelímkem, získáte slevu 15 Kč.