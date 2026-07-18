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Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě

Komerční sdělení   14:00

Shutterstock | foto: Archiv: ShutterstockShutterstock

Komerční sdělení

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Nově totiž představuje dvojici sezónních novinek, které spojují osvěžující chuť, krémovou texturu a výrazný vizuální zážitek. Nové Cloud Frappuccino® jsou ódou na letní jízdu jako na obláčku.

Milovníci trendů si přijdou na své s novým Strawberry Matcha Cloud Frappuccino®. Spojení jemně zemité matchy, vanilkového sirupu, mléka a ledu doplňuje lehká jahodová cold foam pěna, která nápoji dodává svěží letní charakter. Výsledkem je harmonická kombinace chutí, která osloví nejen fanoušky matchy, ale i všechny, kteří během horkých dnů hledají něco nového a osvěžujícího.

Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.

Druhou novinkou je Caramel Mocha Cloud Frappuccino®, který potěší milovníky sladších kávových nápojů. Kombinuje bohatou chuť čokolády a karamelu s Frappuccino® Roast, mlékem a ledem. O finální tečku se postará karamelová cold foam pěna a jemný karamelový přeliv, díky nimž je každý doušek ještě o něco lahodnější.

Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.

K letním novinkám patří také nová kolekce Starbucks merche. V nabídce se objevují tumblery, lahve a cestovní kelímky inspirované přírodou, které zdobí květinové motivy a jemné odstíny mátově zelené. Stylové doplňky tak doplňují letní atmosféru, a zároveň pomáhají zpříjemnit každodenní hydrataci doma, v kanceláři i na cestách. A nezapomínejte, přijdete-li si pro svou denní dávku Starbucks nápoje s vlastním kelímkem, získáte slevu 15 Kč.

Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.
Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.
Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.
Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.
Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.
Léto ve Starbucks chutná po jahodách, matche, karamelu i ledové kávě.
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