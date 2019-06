Chtělo by to něco osvěžujícího, lahodného a přitom povzbuzujícího. Ledová káva je skvělá volba. A Cold brew možná ještě o jednu kostičku ledu lepší. Frostino je zase lepší o šlehačkovou čepici. Tak jakou kávu si dát? Přece všechny, léto bude dlouhé a horké. Tak do toho!