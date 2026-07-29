Léto není jen o ledových nápojích.

Milovníci kávy mohou během léta objevovat nejen zrnkovou kávu Starbucks Kati Kati Blend, ale také limitovanou nabídku výběrových káv Starbucks Reserve®. V nabídce se postupně objeví kávy Bali Mount Batur, Brazil Fazenda Sao Joao a Rwanda Abakundakawa, z nichž každá přináší jedinečný chuťový profil odrážející svůj původ, místní podmínky i způsob zpracování.
Dokonalý kávový zážitek však nekončí u samotného šálku. Starbucks proto rozšiřuje nabídku o několik nových dezertů, které se skvěle doplňují s různými typy káv.
Milovníky sladších chutí potěší nový
Karamel-banán & Ricotta Muffin
Nadýchané těsto s ricottou, kousky banánů a karamelovou polevou vytváří harmonickou kombinaci, která si rozumí zejména s kávami s jemnějšími čokoládovými a oříškovými tóny.
Nový Pink Velvet Dort přináší moderní interpretaci oblíbené klasiky. Je jemný, vláčný a na první pohled nepřehlédnutelný díky své výrazné růžové barvě. Skvěle doplní odpolední kávovou pauzu a potěší všechny, kteří si rádi dopřejí něco výjimečného.
Ovocnější alternativou je Borůvkovo-vanilkový chlebíček, jehož mramorovaná struktura propojuje jemnou chuť vanilky s lehkou svěžestí borůvek. Právě ovocné tóny z něj dělají ideálního partnera ke světleji praženým kávám.
Úsměv na tváři vykouzlí také nový Cake Pop Flamingo. Růžová poleva, hravý design inspirovaný plameňákem a jemné dortové těsto z něj dělají dezert, který zaujme nejen chutí, ale i vzhledem.
Vedle sladkých novinek pokračuje v nabídce také oblíbený Pastrami Melt Sendvič. Inovovaná receptura spojuje hovězí pastrami, čedar, nakládané okurky a hrubozrnnou hořčici v nadýchaném pečivu inspirovaném croissantovým těstem. Výsledkem je sytá varianta pro všechny, kteří si ke kávě rádi dopřejí i něco slaného.
Letošní léto ve Starbucks tak nabízí ideální příležitost zpomalit, objevovat nové chutě a vychutnat si chvíle, kdy se kvalitní káva setkává s promyšleně vybraným jídlem.