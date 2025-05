Letní sezóna zanedlouho odstartuje a je čas naladit chuťové pohárky

Podpora: Léto ve Starbucks

Komerční sdělení 14:00

A to by bylo, aby Starbucks nepřinesl něco speciálního. Tentokrát v limitované nabídce představuje tři nové nápoje inspirované oblíbeným italským dezertem Tiramisu. Tyto lahodné novinky potěší všechny smysly a přinesou osvěžení do horkých letních dní.