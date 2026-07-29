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Co jíst a pít v létě? Nejde jen o množství, ale i o kvalitu


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Základem je dostatečná hydratace a pravidelný pitný režim. Ale nepřehánějte to s ledem a zmrzlinou, ve vedru vám lepší službu udělá vlažný čaj než ledová limonáda.

Dodržujte pitný režim – denně byste měli vypít zhruba jeden a půl až dva litry tekutin, ale ne víc než tři litry. Ideální je voda, ne moc studená, vyhýbejte se sladkým nápojům a alkoholu.

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Preferujte studenou kuchyni – je zbytečné trávit čas u horké plotny nebo trouby, raději sáhněte po čerstvých sezonních potravinách. Nemusí to být každý den ovocný nebo zeleninový salát. Vyzkoušejte studenou polévku, například zeleninové gazpacho.

Čemu se raději vyhnout – nedoporučuje se zmrzlina, protože tělo pak musí vynaložit velkou energii na opětovné zahřátí. Ve vedru si odpusťte hodně slané pokrmy, jako jsou třeba uzeniny nebo uzené ryby. Vhodné nejsou ani koláče a sušené ovoce.

Výrobky z kravského mléka – mezi ochlazující potraviny patří zakysané výrobky, bílé jogurty, tvarohové sýry či mléko. Ideální naopak nejsou výrobky z kozího sýra.

Neobejdete se bez masa – libové telecí, ryby či mořské plody si i ve vedrech můžete bez problému dát. K ochlazení přispívá také tofu.

Středomořská kuchyně – obyvatelé z těchto oblastí by vám potvrdili, že lehko stravitelné jsou těstoviny, kuskus, bulgur nebo polenta.

Na zimu si nechte hutné omáčky, knedlíky, kořeněná jídla, těžká masa, ale i smažené pokrmy, včetně oblíbeného smažáku.

5 klíčů k bezpečnému stravování v horku

  • Udržujte čistotu: Myjte si ruce nejenom po použití toalety, ale také před manipulací s potravinami i při přípravě jídla. Čistěte plochy používané pro přípravu jídla.
  • Oddělujte syrové potraviny od uvařených: K přípravě a manipulaci se syrovými potravinami používejte samostatné pomůcky a nádobí. Skladujte jídlo v uzavřených nádobách, zabraňte kontaktu připravených jídel se syrovými potravinami.
  • Buďte důkladní při vaření a ohřívání pokrmů: Správné vaření a tepelná úprava při teplotě minimálně 70 °C zabíjí téměř všechny nebezpečné mikroorganismy. Zvláštní pozornost vyžaduje maso a také drůbež.
  • Potraviny skladujte při bezpečné teplotě: Potraviny vyžadující chlazení či mrazení po nákupu co nejdříve uskladněte v chladničce či mrazničce. Uvařené a zkáze podléhající potraviny rychle zchlaďte pod 5 °C, to je běžná teplota v chladničce. Neskladujte je dlouho.
  • Používejte zdravotně bezpečnou vodu a suroviny: Vybírejte si čerstvé a zdravé potraviny. Ovoce a zeleninu omývejte čistou pitnou vodou. Nejezte potraviny s porušeným obalem. Při nákupu a cestování používejte chladicí tašky a termosky.

Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.

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