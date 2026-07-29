Dodržujte pitný režim – denně byste měli vypít zhruba jeden a půl až dva litry tekutin, ale ne víc než tři litry. Ideální je voda, ne moc studená, vyhýbejte se sladkým nápojům a alkoholu.
Preferujte studenou kuchyni – je zbytečné trávit čas u horké plotny nebo trouby, raději sáhněte po čerstvých sezonních potravinách. Nemusí to být každý den ovocný nebo zeleninový salát. Vyzkoušejte studenou polévku, například zeleninové gazpacho.
Čemu se raději vyhnout – nedoporučuje se zmrzlina, protože tělo pak musí vynaložit velkou energii na opětovné zahřátí. Ve vedru si odpusťte hodně slané pokrmy, jako jsou třeba uzeniny nebo uzené ryby. Vhodné nejsou ani koláče a sušené ovoce.
Výrobky z kravského mléka – mezi ochlazující potraviny patří zakysané výrobky, bílé jogurty, tvarohové sýry či mléko. Ideální naopak nejsou výrobky z kozího sýra.
Neobejdete se bez masa – libové telecí, ryby či mořské plody si i ve vedrech můžete bez problému dát. K ochlazení přispívá také tofu.
Středomořská kuchyně – obyvatelé z těchto oblastí by vám potvrdili, že lehko stravitelné jsou těstoviny, kuskus, bulgur nebo polenta.
Na zimu si nechte hutné omáčky, knedlíky, kořeněná jídla, těžká masa, ale i smažené pokrmy, včetně oblíbeného smažáku.
5 klíčů k bezpečnému stravování v horku
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.