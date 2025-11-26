Letňany rozzářil svět pohádek!

Děti si užijí veškeré atrakce v ceně jedné vstupenky.

Letňany rozzářil svět pohádek! | foto: Archiv OC Letňany

Winter Wonderland – to je kouzelný světelný park, kde zaplatíte jen jednou a dopřejete si obrovské množství zábavy! Hudba, smích, světelné efekty a nekonečné pohádkové dobrodružství. Přesně tak to vypadá ve světelném parku Winter Wonderland, který i letos otevřel své brány malým i velkým v pražských Letňanech. Tak neváhejte a vydejte se snít! Šanci máte už jen do 11. ledna 2026.

Winter Wonderland je světem splněných přání. Navštívíte ples s Popelkou, potkáte hrnečky z Krásky a zvířete, projdete se kolem zahrady Šípkové Růženky a uvidíte i Sněhurku s trpaslíky. Pohádkový strom vám poví pohádku o dracích a malí Šmoulové vám pomohou utéct před Gargamelem. Dobrodružství ale ještě nekončí! Na opačném konci parku objevíte podmořský svět mořské víly Ariel, interaktivní atrakci inspirovanou filmem V hlavě, černobílé dalmatiny i s Cruellou, veselá autíčka z filmu Auta a mnoho dalších pohádkových postav. A co víc? Od poloviny listopadu se park zahalí do vánoční atmosféry a k atrakcím přibude i roztomilá Santova vesnička.

Co děti na Winter Wonderlandu nejvíc milují? To, že mohou dovádět na kolotočích, vláčcích, autíčkách, setkávat se s maskoty a užívat si virtuální realitu v herním stanu – zcela zdarma, v ceně jedné vstupenky. A to není vše – od 1. listopadu zde také mohou vyzkoušet tvořivé malování na obličej, které zde probíhá od pátku do neděle až do konce roku.

Winter Wonderland není jen ráj zábavy, je to také místo, kde se každý malý návštěvník může dozvědět něco nového. A to právě díky interaktivní dobrodružné stezce, která promění návštěvu v ojedinělou hru. Každé dítě u vstupu dostane mapu parku, která zároveň slouží jako hrací karta. Na jednotlivých stanovištích po celém areálu pak může plnit úkoly, hledat stopy, odpovídat na veselé otázky nebo objevovat tajemství z přírody a pohádkových světů. Dobrodružná stezka tak propojuje zábavu s nenásilným učením a budováním pozitivního vztahu k přírodě a příběhům.

Na atmosféře letošního ročníku se podílel také oblíbený herec Petr Nárožný, který svým charakteristickým hlasem propůjčil život vybraným postavám z pohádkového světa. Jeho laskavý humor a osobitý projev dodaly světelnému parku další rozměr – díky němu se z Winter Wonderlandu stal svět, kde se pohádky nejen prožívají, ale i vyprávějí s úsměvem a od srdce.

Budete – li chtít návštěvu Winter Wonderlandu doplnit o další jedinečný zážitek, vydejte se na akci Den s Mateřídouškou, která v parku proběhne 9. 11. 2025 v čase 17:00 – 18:30 a na které zazpívá zpěvačka Adélka Hesová známá ze seriálu Kamarádi a Zoo.

Praktické informace

Winter Wonderland – Pohádkový světelný zábavní park pro celou rodinu
Otevření: čtvrtek 26. září 2025
Místo: Park před OC Praha Letňany – vedle ulice Tupolevova
Otevírací doba: denně od 15:00 do 21:00

Vstupné: již od 360 Kč (zahrnuje veškeré atrakce, VR a světelné instalace)
Vstupenky v prodeji na: www.wonderlandpraha.cz a přímo na pokladně parku

Parkování ZDARMA: garáže a venkovní parkoviště OC Letňany

Letňany rozzářil svět pohádek!

26. listopadu 2025
