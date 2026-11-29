Současná doba je hektická, všude je až příliš informací, technologií a uměle vytvářeného stresu, proto se pak můžete někdy cítit unavení, zahlcení a bez energie. Nejlepším řešením je vyjít z toho začarovaného kruhu a načerpat sílu v přírodě. Vyzkoušejte třeba tradiční japonskou procházku shinrin - yoku neboli lesní koupel.
Vypněte na chvíli mobil
Vůbec ale nejde o sportovní výkony a sledování turistických značek. Cílem je vychutnat si okolní přírodu všemi smysly: pohledem, sluchem, dotekem, čichem a klidně i chutí.
Aby se vám to však povedlo, musíte nejprve vypnout a schovat do batohu všechno, co by vás rozptylovalo: telefon, sluchátka, sportovní hodinky... Jakmile už nejste „online“, máte čas pro sebe.
Užijte si chvilku pro sebe
Na procházku si vymezte čas třicet až šedesát minut. Vyberte si trasu, která bude rovinatá (nebo mírně kopcovitá) a ideálně bez lidí. Důležité je, abyste při procházce naplno vnímali, co je kolem vás.
Prvních pár minut jen jděte po cestě a vnímejte svůj dech a kroky. Slyšíte, jak se spolu doplňují? Bubnují skoro ve stejném rytmu, jako by hrály vlastní melodii...
Po chvíli se zastavte a zapojte do procházky i zrak. Rozhlédněte se kolem. Co vidíte? Jaké barvy má spadané listí? Prosvítá sluníčko skrz koruny stromů? Co se hýbe ve větvích? Třpytí se už jinovatka?
Pak zavřete oči a poslouchejte. Možná uslyšíte vítr, šustění listí či klepání datla, který se snaží najít si v kůře stromů pochoutku. Teď je i šance procítit vůni lesa, která je v tento čas obzvlášť aromatická.
Les už máte pod kůží, jen se ho ještě dotknout. Ponořte prsty do mechu... Dotkněte se kmenů stromů, cítíte ten rozdíl? Zatímco buk má hladkou kůru, dub bude drsný a členitý. Co strom, to jiná energie, jiný povrch, listí i vůně.
Zahlédli jste v křovinách zapomenutou ostružinu? Dopřejte si ji jako svačinku. Vnímejte její barvy, chuť i aroma.
Myšlenky nechte odplynout
Sedněte si na pařez, kládu nebo na kámen. Zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků lesa. Vnímejte svůj dech, rytmus srdce i okolní vůni. Možná vás v takovou meditativní chvilku začnou tížit myšlenky či strachy. Nesnažte se je zahnat. Nechte je přejít jako mraky na obloze, brzy se rozplynou.
Užijte si zklidnění
Pomalu se vracejte zpátky. Užívejte si každý svůj krok, dech, pohled i dotek. Možná ucítíte ten zvláštní klid uvnitř. Jako by se čas v lese na chvíli zastavil a váš život získal nové barvy.
A o to šlo: odpočinout si, nechat starosti stranou a zklidnit se... Příroda je ten nejlepší balzám na duši. Proto si japonskou shinrin - yoku dopřávejte co nejčastěji. Budete se cítit jako znovuzrození.
Kam vyrazit za „lesní koupelí“?
Článek vznikl pro časopis Tina.