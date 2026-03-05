Moderní léky na hubnutí dnes patří k nejdiskutovanějším tématům v oblasti zdraví. Zkušenosti pacientů i lékařů potvrzují, že skutečně dokážou nastartovat výrazný úbytek hmotnosti. Zároveň ale platí, že samy o sobě problém obezity nevyřeší. Pokud zůstanou jediným nástrojem, jejich efekt se po vysazení často vytrácí a nastupuje obávaný jojo efekt.
Rychlý úbytek není vždy výhra
Léky fungují různými mechanismy – některé zpomalují trávení a navozují pocit sytosti, jiné působí přímo na centrum chuti k jídlu v mozku. Díky tomu člověk sní menší porce, necítí tak silné nutkání neustále něco zobat a lépe zvládá emoční jedení. Jak ale upozorňují odborníci, tělo si na maximální dávky postupně zvyká a bez změny návyků se dříve či později vrací k původní váze.
Pozor na černý trh
Léky na hubnutí na předpis se čím dál častěji objevují na sociálních sítích a v neoficiálních nabídkách. Užívání bez lékařského dohledu ale může být životu nebezpečné. Některé přípravky mají závažné kontraindikace a nejsou vhodné pro každého.
Zvlášť u razantního a rychlého hubnutí nemá organismus šanci osvojit si nový režim. Mozek ani tělo se nenaučí fungovat jinak a po ukončení léčby se vše vrací do starých kolejí.
„Moderní léky skutečně mohou přinést významný úbytek hmotnosti, ale bez změny životního stylu se efekt často neudrží,“ potvrzuje obezitoložka Klaudie Hálová Karoliová.
Bez lékaře to nejde
Léky na hubnutí patří výhradně do rukou lékaře. Nejen kvůli správnému dávkování, ale i kvůli možným kontraindikacím a nutnosti celkového vedení pacienta. Jak upozorňuje internista Libor Volejník, obezita není selháním vůle, ale chronickým onemocněním, které vyžaduje komplexní přístup.
Právě propojení farmakoléčby, odborného dohledu a postupné změny životního stylu dává smysl – a hlavně dlouhodobý výsledek.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.