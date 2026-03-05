Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?

Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné postavy může přijít drahé zklamání.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Moderní léky na hubnutí dnes patří k nejdiskutovanějším tématům v oblasti zdraví. Zkušenosti pacientů i lékařů potvrzují, že skutečně dokážou nastartovat výrazný úbytek hmotnosti. Zároveň ale platí, že samy o sobě problém obezity nevyřeší. Pokud zůstanou jediným nástrojem, jejich efekt se po vysazení často vytrácí a nastupuje obávaný jojo efekt.

Rychlý úbytek není vždy výhra

Léky fungují různými mechanismy – některé zpomalují trávení a navozují pocit sytosti, jiné působí přímo na centrum chuti k jídlu v mozku. Díky tomu člověk sní menší porce, necítí tak silné nutkání neustále něco zobat a lépe zvládá emoční jedení. Jak ale upozorňují odborníci, tělo si na maximální dávky postupně zvyká a bez změny návyků se dříve či později vrací k původní váze.

Pozor na černý trh

Léky na hubnutí na předpis se čím dál častěji objevují na sociálních sítích a v neoficiálních nabídkách. Užívání bez lékařského dohledu ale může být životu nebezpečné. Některé přípravky mají závažné kontraindikace a nejsou vhodné pro každého.

Zvlášť u razantního a rychlého hubnutí nemá organismus šanci osvojit si nový režim. Mozek ani tělo se nenaučí fungovat jinak a po ukončení léčby se vše vrací do starých kolejí.

„Moderní léky skutečně mohou přinést významný úbytek hmotnosti, ale bez změny životního stylu se efekt často neudrží,“ potvrzuje obezitoložka Klaudie Hálová Karoliová.

Bez lékaře to nejde

Léky na hubnutí patří výhradně do rukou lékaře. Nejen kvůli správnému dávkování, ale i kvůli možným kontraindikacím a nutnosti celkového vedení pacienta. Jak upozorňuje internista Libor Volejník, obezita není selháním vůle, ale chronickým onemocněním, které vyžaduje komplexní přístup.

Právě propojení farmakoléčby, odborného dohledu a postupné změny životního stylu dává smysl – a hlavně dlouhodobý výsledek.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Džíny vládnou módě po staletí. Pohrajte si se střihy

Nadčasový denim je cokoliv, jen ne okázalý, a přirozeně zapadá do stylu na...

Historie denimu, „tvrdé látky z Nîmes“, se začala psát už v 17. století ve Francii. Od té doby vládne módnímu průmyslu, jen mění barvy a strukturu a hraje si se střihy. Čím oslníte v denimové módě...

Vítejte v království krajek. Toto spodní prádlo ukáže vaše přednosti

Správně zvolená podprsenka dokáže postavu podpořit, odlehčit zádům a nenápadně...

Spodní prádlo vám buď může pořádně zvednout sebevědomí, nebo vás trápit celý den. Vybírejte s rozmyslem a nespokojte se s kompromisy. Pár tipů bychom pro vás měli.

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici

Losos s lehkým zeleninovým salátkem

Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...

5. března 2026

4. března 2026

3. března 2026

2. března 2026

1. března 2026

Proč nás emoce nutí jíst? I tento hlad můžete zvládnout

Ilustrační fotografie

Nejíme jen proto, že máme hlad. Často saháme po jídle ve chvíli smutku, stresu nebo únavy. Emoční pojídání a mlsání uklidní jen na chvíli – a pak zanechá výčitky i další kila navíc. Co s tím?

28. února 2026

Sny nejsou náhoda. To, co přes den potlačujeme, se v noci vrací

Komerční sdělení
Sny nejsou náhoda. To, co přes den potlačujeme, se v noci vrací, říká Petra...

Březen patří spánku a snům – a není to náhoda. 13. března si připomínáme Mezinárodní den spánku, zároveň přichází jarní únava a změna času. Právě v tomto období je náš nervový systém citlivější,...

27. února 2026

Rok 2026 ve vlasech: Styl, který mluví za vás, ne za celebrity

Komerční sdělení
Vlasový expert: Trendy 2026. Zapomeňte na to, co nosí celebrity, vlasy mají...

Kdyby měl odborník na vlasovou péči Tomáš Arsov jedním slovem definovat to, co nás v kadeřnickém světě čeká tento rok, bylo by to zásadní „uvědomění“. Po letech, kdy jsme se hnali za nedosažitelnou...

27. února 2026

Vítejte v království krajek. Toto spodní prádlo ukáže vaše přednosti

Správně zvolená podprsenka dokáže postavu podpořit, odlehčit zádům a nenápadně...

Spodní prádlo vám buď může pořádně zvednout sebevědomí, nebo vás trápit celý den. Vybírejte s rozmyslem a nespokojte se s kompromisy. Pár tipů bychom pro vás měli.

27. února 2026  1:31

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

V životě jsou chvíle, kdy máme chuť udělat něco dobrého – a zároveň hledáme způsob, který je přirozený, smysluplný a zapadá do našeho běžného dne. Právě to splňuje projekt BĚHÁM PRO DĚTI, který už...

26. února 2026

Otužování bez mýtů. Chlad léčí tělo a umí navodit dobrou náladu

Ilustrační snímek

Otužování láká stále více z nás. Kolem studené vody ovšem panuje řada mýtů. Není to soutěž ani test odvahy. Když se k chladu postavíte s respektem a rozumem, může posílit tělo, zklidnit mysl a...

26. února 2026

Mystická kolekce ABODI x VUCH LAB přichází

Komerční sdělení
Móda, která vypráví příběh.

ABODI a VUCH LAB spojují síly v jedinečné kolekci inspirované českými, maďarskými a transylvánskými legendami. Objevte kabelky s příběhem mystické múzy Villushky.

25. února 2026

