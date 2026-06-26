ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení

Ledová káva, která má svůj charakter
Starbucks® Iced Coffee Blend vznikla už v roce 2006 s jediným cílem - vytvořit kávu, která chutná skvěle i na ledu. A právě to z ní dělá ideálního společníka pro letní dny. Připravuje se jako filtrovaná káva o vyšší intenzitě, která se následně zjemní ledem. Výsledkem je vyvážený nápoj, který si zachovává plnou chuť, ale zároveň působí lehce a osvěžujícím dojmem.
Chuťový profil stojí na tónech mléčné čokolády a hnědého cukru, které vytvářejí jemně sladký a harmonický zážitek. Střední kyselost i plnost dělají z této směsi univerzální volbu, ať už si ji vychutnáte samotnou, nebo ji doplníte mlékem či sirupem podle nálady.
Káva, která se přizpůsobí vám
Jednou z největších předností Iced Coffee Blend je její flexibilita. Funguje jako čistá ledová káva, ale stejně dobře obstojí i jako základ pro personalizované nápoje. A právě v tom se odráží současný přístup ke kávě. Nejde jen o to, co pijete, ale jak si nápoj přizpůsobíte. Více ledu, kapka mléka, jemná sladkost… každý detail mění výsledný zážitek.
Chuť Iced Coffee Blend krásně doplní dezerty s karamelovými tóny nebo arašídovým máslem.
Starbucks Reserve když chcete jít ještě o krok dál
Vedle nové směsi přináší Starbucks také výběr z řady Starbucks Reserve, káv, které pocházejí z konkrétních farem a regionů a nabízejí unikátní chuťové profily.
V české nabídce se nově objevují:
- Bali Mount Batur
- Káva z vulkanické oblasti Bali
- s komplexním a plným charakterem.
- Brazil Fazenda Sao Joao
- Jemná a vyvážená káva s typickým
- brazilským profilem.
- Rwanda Abakundakawa
- Výrazná káva s ovocnými tóny,
- která odráží specifický terroir Rwandy.
Ať už dáváte přednost lehké ledové kávě, nebo si rádi dopřejete komplexnější chuťový zážitek z výběrových zrn, letošní nabídka Starbucks ukazuje, jak široký svět kávy může být.