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Ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení

Komerční sdělení   14:00

ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení | foto: Archiv Starbucks

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Stává se rituálem, který má svou chuť, svůj rituál i tradici. Starbucks letos přináší novou směs Starbucks® Iced Coffee Blend a doplňuje ji o výběrové kávy z řady Starbucks Reserve – pro chvíle, kdy chcete od kávy víc než jen povzbuzení.

Ledová káva, která má svůj charakter

Starbucks® Iced Coffee Blend vznikla už v roce 2006 s jediným cílem - vytvořit kávu, která chutná skvěle i na ledu. A právě to z ní dělá ideálního společníka pro letní dny. Připravuje se jako filtrovaná káva o vyšší intenzitě, která se následně zjemní ledem. Výsledkem je vyvážený nápoj, který si zachovává plnou chuť, ale zároveň působí lehce a osvěžujícím dojmem.

ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení

Chuťový profil stojí na tónech mléčné čokolády a hnědého cukru, které vytvářejí jemně sladký a harmonický zážitek. Střední kyselost i plnost dělají z této směsi univerzální volbu, ať už si ji vychutnáte samotnou, nebo ji doplníte mlékem či sirupem podle nálady.

Káva, která se přizpůsobí vám

Jednou z největších předností Iced Coffee Blend je její flexibilita. Funguje jako čistá ledová káva, ale stejně dobře obstojí i jako základ pro personalizované nápoje. A právě v tom se odráží současný přístup ke kávě. Nejde jen o to, co pijete, ale jak si nápoj přizpůsobíte. Více ledu, kapka mléka, jemná sladkost… každý detail mění výsledný zážitek.

ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení

Chuť Iced Coffee Blend krásně doplní dezerty s karamelovými tóny nebo arašídovým máslem.

Starbucks Reserve když chcete jít ještě o krok dál

Vedle nové směsi přináší Starbucks také výběr z řady Starbucks Reserve, káv, které pocházejí z konkrétních farem a regionů a nabízejí unikátní chuťové profily.

V české nabídce se nově objevují:

  • Bali Mount Batur
  • Káva z vulkanické oblasti Bali
  • s komplexním a plným charakterem.
  • Brazil Fazenda Sao Joao
  • Jemná a vyvážená káva s typickým
  • brazilským profilem.
  • Rwanda Abakundakawa
  • Výrazná káva s ovocnými tóny,
  • která odráží specifický terroir Rwandy.
ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení

Ať už dáváte přednost lehké ledové kávě, nebo si rádi dopřejete komplexnější chuťový zážitek z výběrových zrn, letošní nabídka Starbucks ukazuje, jak široký svět kávy může být.

ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení
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Ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení

Komerční sdělení
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