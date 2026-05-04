Rýži jako přílohu zkrátka milujeme, třeba ve spojení s masovými nudličkami, kari nebo v salátu, je u nás oblíbenou potravinou. Na tom by v zásadě nebylo nic špatného, ale bohužel jí většinou jíme příliš mnoho.
Důsledkem toho, v kombinaci s nedostatkem pohybu a svačinkami, které si během dne dopřáváme mezi hlavními jídly, pomalu, ale stále přibíráme. Zejména bílá rýže zvyšuje hladinu krevního cukru v těle.
Má to dvě nevýhody. Zaprvé, organismus s vysokou hladinou inzulinu neumí efektivně odbourávat tuk. Zadruhé, po rychlém vzestupu cukru v krvi následuje také jeho strmý pokles, což může vést k záchvatům velkého hladu. A koloběh začíná nanovo.
Květák místo rýže
Existuje ale jednoduché řešení. Nahraďte v pokrmech rýži nastrouhaným květákem. No ano, čtete správně! Přestože to zní zvláštně, při dodržení správného postupu chutná květáková rýže báječně, přitom obsahuje minimum nežádoucích kalorií a udrží vám nízkou hladinu krevního cukru. To znamená, že tentokrát si můžete přidat podle libosti.
Pokud budete květákovou rýži kombinovat s potravinami s vysokým obsahem bílkovin, které vás na dlouho zasytí, vaší vytoužené postavě už tak nebude stát nic v cestě. Vyzkoušejte naše recepty. Budete překvapená, jak rozmanité podoby může květák mít.
„Rýžový“ salát s broskvemi
Na 1 porci: Čtyři lžíce cizrny nechte okapat. Spojte lžičku oleje, špetku mletého chilli, půl lžičky mletého římského kmínu, půl lžičky sladké papriky a sůl. Vše smíchejte s cizrnou a tu pak rozložte na plech s pečicím papírem. Pečte 35 minut ve vyhřáté troubě (elektrické při 180 °C, horkovzdušné 160 °C) a směs nechte vychladnout.
Nasekejte stroužek česneku a vymačkejte šťávu z limetky. Smíchejte šťávu, po lžičce medu, mletého kari, sůl a trochu pepře, zašlehejte dvě lžíce oleje. Otrhejte lístky ze čtvrtiny svazku petrželové natě a tři snítky máty a nakrájejte je na nudličky.
Očistěte čtvrt hlávky květáku, omyjte ho a nastrouhejte nahrubo. Čtvrtku červené papriky pokrájejte na velmi malé kostičky. Jednu zralou broskev omyjte, osušte a vypeckujte, dužninu nakrájejte na kousky.
50 g fety rozdrobte nahrubo. Smíchejte květák, papriku, broskev a bylinky s limetkovým dresinkem. Přidejte fetu a dvě třetiny cizrny a salát promíchejte. Ochuťte ho kari, solí a pepřem. Podávejte v hluboké míse posypaný zbývající cizrnou.
Článek vznikl pro časopis Tina.