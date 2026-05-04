Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí

Znáte květákovou rýži? S tímto malým trikem se můžete najíst dosytosti a zároveň hubnout. Prozradíme vám, jak na to.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rýži jako přílohu zkrátka milujeme, třeba ve spojení s masovými nudličkami, kari nebo v salátu, je u nás oblíbenou potravinou. Na tom by v zásadě nebylo nic špatného, ale bohužel jí většinou jíme příliš mnoho.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Důsledkem toho, v kombinaci s nedostatkem pohybu a svačinkami, které si během dne dopřáváme mezi hlavními jídly, pomalu, ale stále přibíráme. Zejména bílá rýže zvyšuje hladinu krevního cukru v těle.

Má to dvě nevýhody. Zaprvé, organismus s vysokou hladinou inzulinu neumí efektivně odbourávat tuk. Zadruhé, po rychlém vzestupu cukru v krvi následuje také jeho strmý pokles, což může vést k záchvatům velkého hladu. A koloběh začíná nanovo.

Květák místo rýže

Existuje ale jednoduché řešení. Nahraďte v pokrmech rýži nastrouhaným květákem. No ano, čtete správně! Přestože to zní zvláštně, při dodržení správného postupu chutná květáková rýže báječně, přitom obsahuje minimum nežádoucích kalorií a udrží vám nízkou hladinu krevního cukru. To znamená, že tentokrát si můžete přidat podle libosti.

Pokud budete květákovou rýži kombinovat s potravinami s vysokým obsahem bílkovin, které vás na dlouho zasytí, vaší vytoužené postavě už tak nebude stát nic v cestě. Vyzkoušejte naše recepty. Budete překvapená, jak rozmanité podoby může květák mít.

Květáková rýže

„Rýžový“ salát s broskvemi

Na 1 porci: Čtyři lžíce cizrny nechte okapat. Spojte lžičku oleje, špetku mletého chilli, půl lžičky mletého římského kmínu, půl lžičky sladké papriky a sůl. Vše smíchejte s cizrnou a tu pak rozložte na plech s pečicím papírem. Pečte 35 minut ve vyhřáté troubě (elektrické při 180 °C, horkovzdušné 160 °C) a směs nechte vychladnout.

Nasekejte stroužek česneku a vymačkejte šťávu z limetky. Smíchejte šťávu, po lžičce medu, mletého kari, sůl a trochu pepře, zašlehejte dvě lžíce oleje. Otrhejte lístky ze čtvrtiny svazku petrželové natě a tři snítky máty a nakrájejte je na nudličky.

Očistěte čtvrt hlávky květáku, omyjte ho a nastrouhejte nahrubo. Čtvrtku červené papriky pokrájejte na velmi malé kostičky. Jednu zralou broskev omyjte, osušte a vypeckujte, dužninu nakrájejte na kousky.

50 g fety rozdrobte nahrubo. Smíchejte květák, papriku, broskev a bylinky s limetkovým dresinkem. Přidejte fetu a dvě třetiny cizrny a salát promíchejte. Ochuťte ho kari, solí a pepřem. Podávejte v hluboké míse posypaný zbývající cizrnou.

5 důvodů, proč jíst květákovou rýži

  • Pestré je zdravé: Když uvidíte červený nebo fialový květák, rozhodně byste si ho koupit měla. Má totiž mimořádně vysoký obsah flavonoidů a vitaminu A, který je prospěšný pro zrak a pleť. Tato rostlinná barviva chrání tělesné buňky před škodlivými volnými radikály.
  • Vitamin C odbourá tuk: Ve 100 g květáku se skrývá průměrně 70 mg vitaminu C, což je podstatně víc než ve stejném množství pomerančů s pouhými 50 mg. Vitamin C aktivuje metabolismus a urychluje proces spalování tuků.
    • Napjatá pleť: Květák se díky vysokému obsahu draslíku umí postarat i o vyvážené hospodaření s tělními tekutinami, díky tomu vypadá pleť vypnutější. Tato minerální látka také napomáhá odbourávání sacharidů a sehrává významnou roli při tvorbě proteinů v těle.
    • S nevtíravou chutí: Na rozdíl od jiných druhů košťálové zeleniny má květák velmi jemnou chuť a nezatěžuje tolik trávení. Mohou ho tedy bez problémů konzumovat i lidé s citlivým žaludkem.
      • Působí protizánětlivě: Květák je bohatým zdrojem antioxidantů, které pomáhají organismu při ochraně před zánětlivými procesy a volnými radikály poškozujícími buňky.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

TOMAS ARSOV přináší řešení pro „Ozempic face“

Komerční sdělení
Značka TOMAS ARSOV v roce 2026 představuje řešení pro „Ozempic face“ a padání...

Česká značka profesionální kosmetiky TOMAS ARSOV reaguje na aktuální globální fenomén roku 2026 – masivní užívání léků na hubnutí, jako jsou Ozempic či Mounjaro. Zatímco tyto přípravky na bázi GLP-1...

Jak nosit květy? Inspirujte se čtveřicí outfitů jako stvořených na jaro

Midi květovaná sukně áčkového střihu je přesně to, co potřebujete. Lehce se...

Co je pro jaro typičtější a symboličtější než spousta nejrůznějších květin všech barev, tvarů a odrůd? A právě ty se teď usídlily také v našich outfitech.

Tenisky pro novou sezónu. Chcete eleganci, nebo maximální pohodlí?

Sportovní boty mohou být nejen lehké, ale i žensky něžné. Vsaďte na pastelové...

Vykročte do jara – a nejlépe v nových botách, které budou pohodlné, stylové a zároveň cenově dostupné. Chytré nakupování vám ušetří peníze.

Jak si upravit trendy obočí? Vsaďte na jemnost a hlavně upravenost

K čemu slouží obočí? „Když se člověk zahřeje, potí se tam, kde to jde....

Vypadá to jako maličkost, ale není. Ty dva obloučky nad očima spolehlivě rozhodují o tom, jak bude celý váš obličej vypadat, jaký má výraz. Umíte si obočí upravit podle aktuálních trendů?

Sportovní móda je funkční a hlavně pohodlná. Vneste ji klidně i do ulic

Kvalitní nadčasovou obuv nabízejí prodejny Deichmann.

Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Stává se stylovým spojencem každodenních outfitů, v nichž se snoubí pohodlí, funkčnost i trendy vzhled. Víte, jak vybrat kousky, které obstojí při...

Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Znáte květákovou rýži? S tímto malým trikem se můžete najíst dosytosti a zároveň hubnout. Prozradíme vám, jak na to.

4. května 2026

Sportovní móda je funkční a hlavně pohodlná. Vneste ji klidně i do ulic

Kvalitní nadčasovou obuv nabízejí prodejny Deichmann.

Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Stává se stylovým spojencem každodenních outfitů, v nichž se snoubí pohodlí, funkčnost i trendy vzhled. Víte, jak vybrat kousky, které obstojí při...

3. května 2026

Co se dá vyčíst ze snů? Rozklíčujte svá tajná přání i největší obavy

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás...

Sní každý. Lidé, kterým se sny nezdají, neexistují. Jen si je nepamatují. Jedná se ale o důležitý ukazatel našich pocitů. Umíte z nich vyčíst to potřebné?

2. května 2026

Proužky, prosím. Nebojte se jich bezdůvodně, sluší každé postavě

Do módy se vrátily polokošile, tedy elegantnější trička s límečkem a...

Pokud hledáte nadčasový vzor, který lichotí každé postavě, pak jsou to bezesporu pruhy. I když kolem nich panuje stále řada mýtů, jedná se o nadčasový prvek, který je slušivý a hodí se pro...

1. května 2026

Konec anonymní šedi. Zartu sází na lokální printy

Komerční sdělení
Stop dekorativní šedi. Projekt Zartu nahrazuje anonymní plakáty designovými...

Po úspěchu projektu 100ks, který skrze limitované edice uměleckých tisků přinesl do českých a slovenských domácností špičky galerijní scény, přichází stejný tým s novou vizí. Platforma Zartu se...

30. dubna 2026

Jak nosit květy? Inspirujte se čtveřicí outfitů jako stvořených na jaro

Midi květovaná sukně áčkového střihu je přesně to, co potřebujete. Lehce se...

Co je pro jaro typičtější a symboličtější než spousta nejrůznějších květin všech barev, tvarů a odrůd? A právě ty se teď usídlily také v našich outfitech.

30. dubna 2026

AmRest se Starbucks vrací stromy do české krajiny

Komerční sdělení
AmRest se Starbucks vrací stromy do české krajiny

Společnost AmRest, provozovatel sítě kaváren Starbucks v České republice, rozvíjí od roku 2021 dlouhodobou spolupráci s iniciativou Sázíme budoucnost pod záštitou Nadace Partnerství. Společným cílem...

29. dubna 2026

TOMAS ARSOV přináší řešení pro „Ozempic face“

Komerční sdělení
Značka TOMAS ARSOV v roce 2026 představuje řešení pro „Ozempic face“ a padání...

Česká značka profesionální kosmetiky TOMAS ARSOV reaguje na aktuální globální fenomén roku 2026 – masivní užívání léků na hubnutí, jako jsou Ozempic či Mounjaro. Zatímco tyto přípravky na bázi GLP-1...

29. dubna 2026

Dopřejte si digitální půst. Duši se uleví, budete žít skutečný život

Ilustrační snímek

Zkratka „JOMO“ znamená v angličtině Joy of Missing Out, tedy česky něco jako radost z vynechání, promeškání. Princip oblíbeného trendu je velmi prostý: I když máte chytrý a výkonný mobil či nadupaný...

29. dubna 2026

Tenisky pro novou sezónu. Chcete eleganci, nebo maximální pohodlí?

Sportovní boty mohou být nejen lehké, ale i žensky něžné. Vsaďte na pastelové...

Vykročte do jara – a nejlépe v nových botách, které budou pohodlné, stylové a zároveň cenově dostupné. Chytré nakupování vám ušetří peníze.

28. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak si upravit trendy obočí? Vsaďte na jemnost a hlavně upravenost

K čemu slouží obočí? „Když se člověk zahřeje, potí se tam, kde to jde....

Vypadá to jako maličkost, ale není. Ty dva obloučky nad očima spolehlivě rozhodují o tom, jak bude celý váš obličej vypadat, jaký má výraz. Umíte si obočí upravit podle aktuálních trendů?

27. dubna 2026

Pečujte o svou pleť správně od rána až do večera. Poděkuje vám i duše

Pohodlí nade vše! Dámské trenýrky se dají nosit s tričkem nebo podprsenkou jako...

Až si dneska večer při pravidelné hygienické zastávce v koupelně stoupnete před zrcadlo, zkuste si odpovědět na otázku: Proč jsou pro nás kosmetické přípravky a péče vlastně tak důležité?

26. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.