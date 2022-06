1. Pestré je zdravé

Když uvidíte červený nebo fialový květák, rozhodně byste si ho koupit měla. Má totiž mimořádně vysoký obsah flavonoidů a vitaminu A, který je prospěšný pro zrak a pleť. Tato rostlinná barviva chrání tělesné buňky před škodlivými volnými radikály.

2. Vitamín C odbourá tuk

Ve 100 g květáku se skrývá průměrně 70 mg vitaminu C, což je podstatně víc než ve stejném množství pomerančů s pouhými 50 mg. Vitamin C aktivuje metabolismus a urychluje spalování tuků.

3. Napjatá pleť

Květák se díky vysokému obsahu draslíku dokáže postarat i o vyvážené hospodaření s tělními tekutinami, díky tomu vypadá pleť vypnutější. Tato minerální látka také napomáhá odbourávání sacharidů a hraje významnou roli při tvorbě proteinů v těle.

4. S nevýraznou chutí

Na rozdíl od jiných druhů košťálové zeleniny má květák velmi jemnou chuť a nezatěžuje tolik trávení. Mohou ho tedy bez problémů konzumovat i lidé s citlivým žaludkem.

5. Působí protizánětlivě

Květák je báječným zdrojem antioxidantů. Ty napomáhají tělu při ochraně před zánětlivými procesy a volnými radikály poškozujícími buňky.