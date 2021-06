Krev není voda

Krev je nezbytnou součástí bytí, to si uvědomovali už starověcí mudrcové, nebáli se tvrdit, že je to přímo zázračná tekutina. Někdo se dokonce domníval, že dokáže omlazovat, další tvrdil, že v ní je to, co určuje povahu člověka.

Ač o tom mnozí stále pochybují, něco na tom zřejmě bude. Pro každou krevní skupinu je totiž charakteristické něco jiného, něco, co formuje danou lidskou bytost.

Krev ovlivňuje zdraví, vitalitu a vůbec celý život toho, komu proudí v žilách. Kdo se řídí pravidly, která mu určí jeho krevní skupina, může si udržet vyrovnanou mysl, má šanci fungovat lépe a šťastněji. Stačí tomu jenom dát šanci.