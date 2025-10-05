Namaluj strom a já ti řeknu, jaký jsi. Co prozradí vaše kresba?

Tvar i velikost kresby o vás mnohé prozradí. Grafické uspořádání stromu totiž připomíná postavu člověka.
Máte chuť poznat lépe svůj charakter a vlohy, chcete zjistit, zda jste schopni dosáhnout cílů, které jste si předsevzali, a poodhalit tím svou budoucnost

Stačí vám k tomu list bílého papíru a obyčejná tužka (nesmí se gumovat) a v klidu, nejlépe o samotě, na něj nakreslete strom. Jaký chcete, jak nejlépe umíte, nikdo po vás ale samozřejmě nechce žádné umělecké dílo. Jen by to neměl být jehličnan ani palma. Nepřemýšlejte o tom, jak by asi měl vypadat. Prostě jen vezměte do ruky tužku a papír. Hotovo? Podívejte se na svůj výtvor s odstupem a pusťte se do rozboru.

Velikost obrázku

Zabrala vaše kresba celou plochu papíru? Pak jste člověk sebevědomý, odvážný, který má vždy co říct. Rádi diskutujete a tetelíte se blahem, když vás ostatní poslouchají. Vaše názory jsou originální a zajímavé, často dost svobodomyslné. Dokážete se bavit i o tématech, o kterých toho zrovna moc nevíte.

Nakreslili jste malý stromek? Máte zřejmě problém přijmout sebe sama. Jste dost nesmělí a ve společnosti plníte spíše roli posluchače. Ozvete se až ve chvíli, kdy vás o to někdo požádá, anebo když už není zbytí. Čím menší strom, tím jste uzavřenější, nebo dokonce tajemní.



