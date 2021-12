Kreativita je jednou z nejoceňovanějších vlastností současnosti. Neplatí to jen v práci, protože upřímně – ne každá ji vyžaduje. K vašemu spokojenému fungování je dobré ji ale zařadit spíše do soukromého života.

Neznamená to, že musíte okamžitě začít malovat, psát, skládat písně, vyrábět malované hrnky nebo prostě jakkoli tvořit. Na to nemá každý buňky ani trpělivost. Jedná se v podstatě o aktivní přístup k životu, neutuchající zvídavost a snahu něco podnikat. To vše samozřejmě s rutinou, s níž mnozí ke svým dnům přistupují, mizí.

„Nárůst snah o to být kreativní se pojí s krizí středního věku. Tehdy lidi chtějí chytit druhý dech, ale ne vždy vědí, jak na to. Nedokážou totiž vystoupit ze svého skafandru,“ vypráví o tom kouč Richard Faber. Často svá pouta odhodí v pozdějším věku, třeba kolem padesátky. Pravdou ale je, že čím dřív se dostanete ke kýženému postoji, tím lépe se vám bude žít.

S kreativitou to není jednoduché. „Funguje vlastně jako sval. Pokud ji nebudete trénovat, povolí se a ztratí svou pevnost a sílu,“ ví o ní naprosto přesně internetový marketér a zakladatel Mobile Monkey Larry Kim, který se daným tématem už léta zabývá. Nemyslete si, že ve vás není.

Každý člověk má denně zhruba 60 tisíc myšlenek, z nichž většinu hned vytěsní z hlavy. Ale vždycky je mezi nimi několik, které kreativitu přímo stimulují. Jen je potřeba je zachytit a uložit na chvíli, kdy se budou hodit. Možná to sami nepoznáte. Ale určitě máte kolem sebe lidi, s nimiž můžete o všem mluvit.

Profese, kde je kreativita potřeba Jsou jistá místa, kde se bez ní neobejdete nebo alespoň – s ní máte větší naději na úspěch. Která to jsou? tvůrce videoher

grafický designér

textař (reklamní, písňový)

pracovník PR

právník

výzkumník

novinář

umělec

vývojář softwarů a aplikací

„Přátelé se často vyznačují tím, že s nimi člověk tlachá o všem, co ho napadne. Zkuste jim přednést některý ze svých nápadů, který třeba sami považujete za bláznivý, ale přitom vás vlastně láká,“ radí Richard Faber.

Může to být snaha dát dohromady knižní klub nebo začít malovat na sklo. Je to jedno. Podporu ostatních potřebujete. „Ve spolupráci je vždycky síla. A neplatí to jen v zaměstnání. V přeneseném slova smyslu je užitečná v každé oblasti života,“ kýve hlavou Larry Kim.

Bez lásky to nemůže fungovat

Funguje to ale i obrácené. Sdílení je důležité. Nejste to jen vy, kdo ho potřebuje. „Pokud jsem si kdykoli nebyl jistý, co dělat, poslouchal jsem lidi kolem sebe. To mě nakoplo k činnosti, která by mě jinak nenapadla,“ tvrdí manažer Andrew NG. Vaši vlastní kreativitu může vyvolat kdokoli kolem vás – kamarádka, partner, dítě – dokonce i pes, když si všimnete že by se třeba na boudě vyjímala jeho fotka v rámečku. Chce to být otevřený a všímat si.

Pak je tu ale asi nejdůležitější zásada. Nesmíte se jen k někomu připojit, kopírovat jeho snahy nebo se mu společným zájmem snažit zalíbit. Kreativita vzniká jenom ve chvíli, kdy se ponoříte do oblasti, která vás baví. To stimuluje mozek i chuť jít dál.

„Nejlepším způsobem, jak se naučit nejvíc a opravdu si vše užít, je dělat to, z čeho máš opravdu radost. Prostě si vybírej věci, při nichž totálně zapomeneš na to, jak čas letí,“ říkal už Albert Einstein (†76) svému synovi, když ho chtěl motivovat ke hře na hudební nástroj. Láska a kreativita jsou dvě spojené nádoby. Pokud se jedna rozbije, druhá je k ničemu.

Nebojte se reakcí okolí

Když už konečně najdete nějaký nápad, který vás zaujme, je tu ještě jeden pro mnohé navýsost těžký krok: musíte ho uvést do praxe. „Strašná spousta lidí se do ničeho raději nepustí z obavy, že se to okolí nebude zamlouvat, a co víc – že zklame sama sebe. To je ale velice špatný přístup,“ popisuje to psychologický kouč. Podle něj totiž na tomto poli neexistují neúspěchy.

Každá prohra – tedy to, že se věc nedaří tak, jak jste si představovali – je jenom ponaučením a ukázáním cesty, jak to příště udělat znovu a lépe. Pokud nejste v tomto ohledu samostatní, musíte si vymýšlet činnosti, do nichž se pustíte s někým dalším. Vzájemně se pak budete motivovat.

Nemějte z toho strach – neděláte nic, s čím byste měli jít na talentovou show. Chcete jenom vnést do svého života a každodenních povinností trochu svého já. Něčeho, na co se můžete těšit a co bude váš mozek a často i ruce udržovat stále v pohotovosti.

Zázračné a přitom jednoduché pomůcky

Rádi byste se pustili do něčeho tvůrčího, ale nemáte inspiraci? Nespěchejte na sebe. Někomu trvá takové ukotvení i několik let, chce to jenom se nevzdat. Právě zimní a podzimní doba, kdy nemáte tolik věcí na práci a nejste takříkajíc rozlítaní, vám může pomoci k hlubšímu zamyšlení.

K navození těch správných myšlenek je jedna velice dobrá pomůcka: chůze. Je až neuvěřitelné, že většina moderních lidí stráví sezením 7–15 hodin denně. Tím zakrňují nejen jejich svaly, ale i mozek, který se tak soustředí jen na jednu činnost. Už po chvíli je člověk apatičtější a méně vnímavý. Chůze rozpumpuje v těle krev a to je potřeba. Přemýšlejte o sobě tedy při procházkách.

Pro kreativitu si také vytvořte tu správnou atmosféru. To znamená obklopte se tím, co máte rádi. Svíčkami, ale klidně i řízeným nepořádkem a chaosem. Někdo má rád ticho, jiného mozek je nejvýkonnější při muzice. Například Steve Jobs (†56) měl své nejlepší nápady, když si pouštěl oblíbenou hudbu. Zkuste k tomu přistoupit kreativně už od samého počátku.