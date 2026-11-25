Roste počet studií, které naznačují, že kreatin nemusí prospívat jen svalům. Jaké další účinky jsou dnes nejlépe vědecky podložené?
Nejsilnější vědecké důkazy máme pro oblast sportovního výkonu. Kreatin prokazatelně podporuje výkon při krátkodobé intenzivní zátěži, rozvoj síly a v kombinaci s pravidelným tréninkem může přispět i k efektivnějšímu budování svalové hmoty.
V posledních letech se zkoumá taky jeho vliv na fungování mozku, zdravé stárnutí nebo některá neurologická onemocnění.
Jaké jsou nejběžnější mýty spojené s jeho užíváním?
Jedním z nejčastějších je strach, že po něm člověk přibere na tuku. To ale není pravda. Pokud na začátku užívání vzroste tělesná hmotnost, souvisí to především s tím, že se ve svalových buňkách zvýší obsah vody. Nárůst hmotnosti se obvykle pohybuje v rozmezí jednoho až dvou kilogramů.
Často se taky setkáváme s obavou, že poškozuje ledviny. Současné reprezentativní studie u zdravých lidí neukazují, že by doporučené dávky kreatinu narušovaly funkci ledvin. Jiná situace je samozřejmě u lidí s už existujícím onemocněním, kteří by měli jeho užívání vždy konzultovat se svým lékařem.
Komu byste tento doplněk stravy doporučil?
Může být vhodnou volbou pro lidi, kteří chtějí podpořit sportovní výkon, rozvoj síly nebo efektivněji budovat a udržovat svalovou hmotu. Smysl může dávat taky starším lidem, kteří se věnují pravidelnému silovému cvičení a chtějí si co nejdéle udržet fyzickou kondici. Těžit z jeho benefitů můžou rovněž sportovci, kteří se věnují anaerobním aktivitám, to znamená kolektivním nebo bojovým sportům, dlouhým sprintům, veslování a podobně.
Je ale dobré připomenout, že doplňky stravy jsou jen část skládačky. Pokud chybí kvalitní jídelníček, pravidelný pohyb nebo dostatek spánku a regenerace, žádný doplněk to sám nezachrání.
Seznamte se
Článek vznikl pro časopis Žena a život.