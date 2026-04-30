Konec anonymní šedi. Zartu sází na lokální printy

V Zartu věří, že umění a vizuální kultura si zaslouží být součástí každodenního života. Svou pozornost přitom zaměřuje na tvorbu českých umělců a umělkyň, kteří se nemusí nutně pohybovat v galerijním nebo sběratelském světě. Jedná se o ilustrace, fotografie, street art, ale také například o díla tatérů nebo grafických designérů.
Misí projektu je představit tuzemskou tvůrčí scénu v celé její šíři, dostat lokální autorskou tvorbu do českých domácností a nabídnout výběr designových printů, které mají jasně rozpoznatelný rukopis. Kurátorský výběr zároveň garantuje, že za každým motivem stojí konkrétní autor. Tím se Zartu vymezuje proti uniformnímu a generovanému dekoru z velkých řetězců a představuje alternativu ke všem „poster storům“. Namísto anonymní produkce tak Zartu sází na odvážnější a osobnější díla od českých tvůrců.
„Za každým návrhem stojí skuteční autoři a autorky, nikoli AI. Při výběru umělců pro Zartu se neřídíme trendy, ale hledáme především silný rukopis, energii a nápad. Nechceme další anonymní dekorace do každého obýváku. Chceme, aby bylo jasné, kdo za daným motivem stojí,“ doplňuje Jakub Svoboda.
Mezi zastoupenými autory se objevují jak významná jména jednotlivých uměleckých oblastí, tak nedávno objevené talenty. Zdi českých interiérů mohou nově zdobit printy například od ilustrátora, tvůrce animovaných filmů a držitele Českého lva Filipa Pošivače, dokumentárního a reportážního fotografa Ondřeje Trojana, výtvarníka Josefa Sedláka aka Akrobada, knižní ilustrátorky a animátorky Lihn Dao nebo režisérky, animátorky a ilustrátorky Alexandry Májové. Momentálně lze vybírat z tvorby téměř 70 umělců a umělkyň, další budou postupně přibývat.
Podobně jako ve 100ks je i v Zartu klíčovým pilířem etický přístup k tvůrcům. „Ve 100ks jsme umělcům rozdělili už víc než 20 milionů korun a stejnou filozofii držíme také v Zartu. Našim tvůrcům dáváme výrazně největší podíl ze všech podobných evropských platforem. Chceme, aby měli z vlastní tvorby férový a dlouhodobý příjem, který jim umožní dál tvořit s reálným dopadem,“ vysvětluje Jakub Svoboda, zakladatel Zartu.
Projekt finančně podpořila investiční skupina Miton, pro kterou jde o další investici do projektů společnosti 100ks s.r.o.
Designové printy od českých tvůrců a tvůrkyň jsou k dostání na zartu.cz.