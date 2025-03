Nastal čas odhazování tlustých bund. Dostaňte se do kondice s úsměvem

Pokud je scéna před zrcadlem i váš případ, nezoufejte. Přes zimu si nejedni z nás „nastřádají do zásoby“ kilogramy navíc, takže v tom rozhodně nejste sami. Otázkou je, co s tím uděláte.

Někdo jenom mávne rukou: až se na jaře oteplí, budu se víc hýbat, procházky, kolo, práce na zahrádce... a půjde to dolů samo. Jiný se rozhodne začít hubnout, aby nejkrásnější období v roce přivítal v co nejlepší kondici. Ani jedno řešení není špatné. Záleží na tom, jak to cítíte.

Pokud však zvolíte druhý způsob, měli byste si pár věcí ujasnit už předem – ještě než začnete svádět nelítostný boj s nechtěnými kily.

Dejte na svůj pocit

V první řadě si uvědomte, že zisky z hubnutí musí převážit nad ztrátami. Tedy nad tím, co tomu hodláte obětovat. Rozhodně není vhodné chtít hubnout kvůli tomu, že na vás tlačí partner či okolí. Případně skočit na lep lákavým reklamám, kde nějaký „hubnoucí guru“ podněcuje lidi k nesmyslným dietám pomocí „zázračných“ koktejlů, syrové stravy, bezlepkového jídelníčku apod.

Pokud striktně omezíte příjem kalorií a vyškrtnete své oblíbené potraviny, nebo se budete nutit do něčeho, co vám nechutná, uděláte z jídla svého nepřítele. A budete pak vlastně bojovat sami se sebou (a v takovém boji nikdy nemáte šanci zvítězit).

Jestliže však motivace vychází z vašeho vnitřního přesvědčení, jinými slovy hubnete-li kvůli sobě a pro svůj dobrý pocit, pak jen s chutí do toho.

Jaro je ostatně tím nejlepším obdobím, kdy s tím začít. Všude je plno života, příjemné počasí láká k dlouhým procházkám a sluníčko nás hojně zásobuje endorfiny. V takové atmosféře se snáze a s větší chutí odhodláme ke změně.

Muži lépe spalují

Možná se rozhodnete shazovat kila ve dvou, třeba s kamarádkou, či dokonce s partnerem. Také muži se na jaře často pouštějí do zdokonalování svého zevnějšku. Proč ne, ve dvou se to lépe táhne. Nezapomínejte však, že mužské a ženské tělo jsou dva zcela „odlišné vesmíry“, z nichž každý potřebuje úplně jiný přístup.

Co vás pálí: Lze při dietě zeleninu nahradit ovocem? Pokuste se spíš najít takový druh zeleniny, který vám bude chutnat. Zkuste různé druhy úprav – kromě čerstvé zeleniny i zeleninu vařenou, pečenou či v podobě polévky. Ovoce obsahuje proti zelenině výrazně více sacharidů, a tedy i energie, hubnutí jíst v příliš velkém množství.

Je pravda, že po 17. hodině už by se nemělo jíst? Rozhodující je, v kolik hodin chodíte spát. Večeřet byste měli cca 3–4 hodiny před spaním. Pokud tedy chodíte spát ve 22 hodin, měla by hlavní večeře být okolo 18. nebo 19. hodiny.

Mohu si při hubnutí dopřát sklenku vína? Při hubnutí si můžete v rozumném množství dopřát cokoli. Je však třeba započítat to do celkového denního příjmu – 2 dcl suchého vína má cca 600 kJ, což odpovídá krajíci chleba nebo polovině koblihy.

„Muži mají v průměru o 15 až 20 procent více svalové hmoty než ženy. Svalová hmota je metabolicky aktivnější než tuková tkáň, takže muži mají vyšší bazální metabolismus a potřebují také více energie i bílkovin. Na jejich stravování má velký vliv i mužský pohlavní hormon testosteron, který podporuje růst svalů a ovlivňuje látkovou výměnu.

U mužů, kteří mají nízkou hladinu testosteronu, může tak docházet k nárůstu tělesného tuku a snížení potřeby energie,“ vysvětluje Karolína Beranová, nutriční terapeutka z FitKitchen.

Ženy mají více tuku

Něžné pohlaví je úplně jiná kapitola. „Ženy mají přirozeně vyšší procento tělesného tuku a nižší podíl svalové hmoty než muži. Energetická potřeba se však liší i podle věku, aktivity a řady dalších faktorů. Při sestavování jídelníčku pro ženy je důležité zohlednit také jejich hormonální cyklus, protože ten může ovlivňovat chuť k jídlu, potřebu živin i energetický výdej,“ popisuje Karolína Beranová. Neméně důležitá je také životní fáze, ve které se žena nachází.

Specifickým obdobím je například menopauza, kdy se potřeba energie obecně snižuje a tomu je zapotřebí přizpůsobit také energetický příjem.

Jaký je váš cíl?

S hubnutím souvisí rovněž otázka množství kalorií, které bychom měli během dne přijmout. „To závisí na mnoha faktorech, jako jsou pohlaví, věk nebo úroveň fyzické aktivity. Dospělé ženy obvykle potřebují 2000 až 2200 kalorií denně, optimální denní příjem kalorií pro muže se pohybuje mezi 2400 a 2800 kaloriemi. Toto číslo je však pouze orientační a podle individuálních potřeb se může i výrazně lišit. Na energetický příjem má vliv také to, jaký je náš cíl. Jestli chceme zhubnout, udržet si hmotnost, nebo nabírat svalovou hmotu.

Ve všech případech je však důležité, aby byl náš jídelníček vyvážený a obsahoval dostatek bílkovin, sacharidů, tuků a vlákniny,“ dodává Karolína Beranová.

Bez pohybu to nejde

Stejně tak jako není dobré dělat dramatické změny v jídelníčku, není dvakrát rozumné přepálit to hned v úvodu s pohybem (zvlášť pokud jste po většinu zimy lenošili). Začněte tím nejjednodušším – choďte co nejvíc pěšky. Ve volném čase zařazujte pravidelné procházky, které postupně prodlužujte, a snažte se měnit také sklon terénu (rovina, do kopce, z kopce). Je prokázáno, že nejsnáze lidé dlouhodobě vytrvají právě v chůzi.

Důležité je, ostatně jako při každé změně, aby to pro vás bylo příjemné. Zvolte tedy takový typ pohybu a intenzitu, aby to nebyl boj a nemuseli jste se k němu přemlouvat. Pohyb by pro vás naopak měl být potěšením: aby vám chyběl, když ho vynecháte.

Často se lidé cítí špatně ani ne tak kvůli kilogramům navíc, ale kvůli své netrénovanosti. Naše tělo je zkrátka stavěno na pohyb, a když mu ho nedopřejete, začne protestovat a ozývat se různými neduhy a bolístkami.

