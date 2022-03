Potřebujete na druhého zapůsobit, někoho přesvědčit nebo se prostě jen cítit dobře? Začněte hovor vhodnou větou, která vám otevře dveře. Třeba: „Sluší ti to!“ nebo „Hezky se směješ!“

Ten, kdo skládá druhým komplimenty, může počítat s pozitivní odezvou a zaboduje svou sympatií. Platí to nejen pro náš protějšek při flirtování, ale pro každého člověka v našem okolí: vlastního manžela, kolegyni, prodavačku v lahůdkách nebo úplně cizí lidi ve frontě v supermarketu. A navíc se za milá slova nejen dočkáme poděkování, ale spustíme jimi i řetězovou reakci.

Každý stojí o obdiv a chválu

Když slyšíme slova: „Dobrá práce, povedlo se vám to!“ nebo „Ten svetr ti moc sluší,“ cítíme se uznávaní a respektovaní, říkají psychologové.

Je škoda, že v naší společnosti převládá názor, že si uznání musíme nejdříve zasloužit. Proto za každým komplimentem tušíme často neupřímné lichocení.

Úplně jinak to ale vypadá například v USA, ve Španělsku nebo v Itálii. Tam totiž nejsou výroky typu: „Miluji tvůj smích!“ adresované cizím lidem žádnou vzácností. Je to zkrátka jednoduché. Ten, kdo chválí, daruje radost.

Dobré pro zdraví, pro ego i pro soužití

Každý třetí člověk by rád o sobě slyšel něco pěkného, jak vyplývá z průzkumů. Tak do toho!

Díky chvále jsou děti sebevědomější, partnerské vztahy stabilnější a pracovní týmy motivovanější.

Mezi přáteli, známými nebo sousedy umocňují komplimenty ochotu si pomáhat a zlepšují vzájemné soužití. A také jsou zdravé, drží naše stresové hormony v šachu a posilují náš imunitní systém.

Správně chválu přijímejte

Skládat komplimenty je jedna věc, přijímat je věc druhá. Někdy je to pro nás těžké, protože nám schází potřebná sebejistota. Ale pro to není žádný důvod! Navíc je v Evropě obvyklé za kompliment hezky poděkovat. Mějte z něj radost a užívejte si ten pocit štěstí! Ani není nutné kompliment oplatit. Úplně stačí říct „děkuji“ a srdečně se usmát.

Člověk, co komplimenty často odmítá, už brzy nebude žádné dostávat. Koneckonců, i váš protějšek potěší, když vidí, že chválu, kterou vám věnuje, přijímáte s radostí.

Zabodujte individualitou

Formulujte svůj kompliment co nejosobněji, zamyslete se nad tím, co má pro váš protějšek doopravdy význam. Vyjádřete to milými slovy, jakmile vám proletí hlavou. Nejkrásnější výroky totiž vyplývají z momentální situace. Spontánnost a upřímnost spolu souvisejí. To, co vám bezděčně vyklouzne, působí přesvědčivěji než jakákoliv pečlivě formulovaná chvála, protože je skutečně od srdce. A to každý vycítí.

Dbejte na rovnováhu

Klidně komplimenty skládejte často, ale neměli byste chválit každou maličkost. Pak by ztratily rychle svou mimořádnost a působily by nevěrohodně. Také je důležité udržovat oční kontakt, když chcete někomu říct něco pěkného. Tak mu dáte najevo, že si ho opravdu ceníte, a dokážete upřímnost svých slov.

Co je flirt?

Nezávazná konverzace plná různých komplimentů s milostným podtextem (pomáhají i gesta, pohledy, úsměvy či letmé dotyky). Podle situace to může být příjemná věc, zábavná, ba přímo vzrušující, vyvolává dojem důvěrnějšího vztahu, ale přitom se neděje nic, co by bylo nevhodné. Samotné slovo pochází ze starofrancouzského conter fleurette, tedy něco jako otázka: Má mě rád…?

Co je kompliment?

Lichotka, poklona, pochvala, která je myšlena přátelsky a vážně, má pozitivní náboj. Chválí osobní vlastnosti, výkony nebo vzhled, oblečení, přitažlivost. Ale pozor, možná je to jen snaha vzbudit sympatie a přízeň a využít je ke svému prospěchu. A také pozor na dvojsmyslné komplimenty, těmi by se dalo mnohé pokazit. Velmi záleží na tom, kdo, kdy a proč vám to říká.

Trénujte každý den

Nejen váš partner si zaslouží kompliment. Uznání potěší každého, od řidiče autobusu nebo kolegyně přes rodiče až po bratra. Hned se spolu budete cítit lépe a vzájemná komunikace poplyne snáze. Pokuste se každý den minimálně pětkrát někoho potěšit upřímně míněnými slovy chvály – kohokoliv. Ale pozor, platí, že méně je více. Věta: „Vypadáš úžasně...” zní dobře, ale když dodáte „na svůj věk,“ kompliment ztrácí efekt.