Potřebujete na druhého zapůsobit, někoho přesvědčit nebo se prostě jen cítit dobře? Začněte hovor vhodnou větou, která vám otevře dveře. Třeba: „Sluší ti to!“ nebo „Hezky se směješ!“

Ten, kdo skládá druhým komplimenty, může počítat s pozitivní odezvou a zaboduje svou sympatií. Platí to nejen pro náš protějšek při flirtování, ale pro každého člověka v našem okolí: vlastního manžela, kolegyni, prodavačku v lahůdkách nebo úplně cizí lidi ve frontě v supermarketu. A navíc se za milá slova nejen dočkáme poděkování, ale spustíme jimi i řetězovou reakci.

Když slyšíme slova: „Dobrá práce, povedlo se vám to!“ nebo „Ten svetr ti moc sluší,“ cítíme se uznávaní a respektovaní, říkají psychologové. Je škoda, že v naší společnosti převládá názor, že si uznání musíme nejdříve zasloužit. Proto za každým komplimentem tušíme často neupřímné lichocení.

Úplně jinak to ale vypadá například v USA, ve Španělsku nebo v Itálii. Tam totiž nejsou výroky typu: „Miluji tvůj smích!“ adresované cizím lidem žádnou vzácností. Je to zkrátka jednoduché. Ten, kdo chválí, daruje radost.

Co je kompliment? Lichotka, poklona, pochvala, která je myšlena přátelsky a vážně, má pozitivní náboj.

Chválí osobní vlastnosti, výkony nebo vzhled, oblečení, přitažlivost. Ale pozor, možná je to jen snaha vzbudit sympatie a přízeň a využít je ke svému prospěchu.

A také pozor na dvojsmyslné komplimenty, těmi by se dalo mnohé pokazit. Velmi záleží na tom, kdo, kdy a proč vám to říká.

Každý třetí člověk by rád o sobě slyšel něco pěkného, jak vyplývá z průzkumů. Tak do toho! Díky chvále jsou děti sebevědomější, partnerské vztahy stabilnější a pracovní týmy motivovanější.

Mezi přáteli, známými nebo sousedy umocňují komplimenty ochotu si pomáhat a zlepšují vzájemné soužití. A také jsou zdravé, drží naše stresové hormony v šachu a posilují náš imunitní systém.

Správně chválu přijímejte

Skládat komplimenty je jedna věc, přijímat je věc druhá. Někdy je to pro nás těžké, protože nám schází potřebná sebejistota. Ale pro to není žádný důvod! Navíc je v Evropě obvyklé za kompliment hezky poděkovat.

Mějte z něj radost a užívejte si ten pocit štěstí! Ani není nutné kompliment oplatit. Úplně stačí říct „děkuji“ a srdečně se usmát. Člověk, co komplimenty často odmítá, už brzy nebude žádné dostávat. Koneckonců, i váš protějšek potěší, když vidí, že chválu, kterou vám věnuje, přijímáte s radostí.

Formulujte svůj kompliment co nejosobněji, zamyslete se nad tím, co má pro váš protějšek doopravdy význam. Vyjádřete to milými slovy, jakmile vám proletí hlavou. Nejkrásnější výroky totiž vyplývají z momentální situace. Spontánnost a upřímnost spolu souvisejí. To, co vám bezděčně vyklouzne, působí přesvědčivěji než jakákoliv pečlivě formulovaná chvála, protože je skutečně od srdce. A to každý vycítí.

Dbejte na rovnováhu

Co je flirt? Nezávazná konverzace plná různých komplimentů s milostným podtextem (pomáhají i gesta, pohledy, úsměvy či letmé dotyky).

Podle situace to může být příjemná věc, zábavná, ba přímo vzrušující, vyvolává dojem důvěrnějšího vztahu, ale přitom se neděje nic, co by bylo nevhodné.

Samotné slovo pochází ze starofrancouzského conter fleurette, tedy něco jako otázka: Má mě rád…?

Klidně komplimenty skládejte často, ale neměli byste chválit každou maličkost. Pak by ztratily rychle svou mimořádnost a působily by nevěrohodně.

Také je důležité udržovat oční kontakt, když chcete někomu říct něco pěkného. Tak mu dáte najevo, že si ho opravdu ceníte, a dokážete upřímnost svých slov.

Nejen váš partner si zaslouží kompliment. Uznání potěší každého, od řidiče autobusu nebo kolegyni přes rodiče až po bratra. Hned se spolu budete cítit lépe a vzájemná komunikace poplyne snáze. Pokuste se každý den minimálně pětkrát někoho potěšit upřímně míněnými slovy chvály – kohokoliv. Ale pozor, platí, že méně je více. Věta: „Vypadáš úžasně...“ zní dobře, ale když dodáte „na svůj věk,“ kompliment ztrácí efekt.

Muži, buďte džentlmeni

Jako ženy chceme být dobývané, mnohé z nás i romanticky.

Jak získat srdce ženy

Co na ženy skutečně zapůsobí a čeho si všímají? Je jedno, jestli je váš vztah teprve na začátku, nebo už se znáte pár let, jestli jste manželé, nebo jste spadli do nesnesitelného stereotypu, duše ženy se příliš nemění ani s věkem, ani se zkušenostmi, vzděláním, momentální náladou a bůhví čím ještě. Je to pořád žena a chce být šťastná.

Ženy mají rády upřímné muže

Profilový obrázek na Instagramu nebo Facebooku slibuje vypracovaného Brada Pitta, ale ve skutečnosti je to jen další existence s pivním mozolem místo vypracovaného břicha. Ženy umí leccos odpustit, spíš ocení to, že si muž neubírá věk ani váhu, nepřidává majetek nebo plat, když ho nemá. Neubírá roky, děti, počet manželství… Lepší je přiznat pravdu, ženy chtějí autenticitu. Ať už jde o finance, vztahový status nebo drobné zdravotní problémy. Ten, kdo hraje s otevřenými kartami a přizná své slabé stránky, působí mnohem sympatičtěji. Nikdo není dokonalý!

Ženám se líbí slušné chování

Přijít včas na domluvenou schůzku, dodržet a splnit to, co prohlašují, svědčí o respektu a vyjádření uznání. Muži by měli vědět, že nejde jen o jejich čas, ale i o čas ženy. Pokud se něco děje, stačí zavolat, omluvit se, domluvit se na jiném řešení, prostě držet slovo. Něco takového by pro ně mělo být stejnou samozřejmostí jako pomoci dámě do kabátu, říkat „prosím“ a „děkuju“, neskákat ženám při rozhovoru do řeči a otevřít jim třeba dveře od auta. Zní to příliš staromódně? Staromódní to určitě není... Džentlmeni také nikdy nevyjdou z módy!

Ženy ocení projevený zájem

Muži by neměli mluvit jen o sobě, měli by projevit zájem, zeptat se, co se ten den ženám přihodilo, co zažily v práci, co je trápí a jaké mají starosti. Jak se chová muž? Dívá se vám hluboce do očí, nebo odvrací pohled? Projevuje zájem o něco, co je pro nás důležité, nebo se snaží změnit téma? Jde si po svém, nebo si vyslechne, co mu chcete říct?

Ženy si rády povídají

Pro každého je důležité, když může vést se svým partnerem příjemné a intenzivní rozhovory – ve kterých by měl mít místo také humor. Koneckonců, nikdo nestojí o škarohlídy, kteří si stále na něco stěžují. No ano, muži to nemají zrovna v lásce, ale pokud jde o ženu, kterou mají rádi, dá se to překonat i vydržet.

Ženy rády přijímají lichotky

„Líbí se mi tvůj úsměv, sluší ti to...“ Po letech ve vztahu postačí pochválit oběd, pomoci v domácnosti, umýt nádobí, postarat se o děti, všimnout si změny či nového oblečení. Z takových vět se nám podlamují kolena. Pozvání do kina, na večeři, na výlet, na dovolenou, kytička nebo pohlazení udělají také svoje. Komplimenty vytvářejí pocit blízkosti a důvěry. Nikdy by ale neměly být banální nebo lascivní... Když muž něco ženě chválí, a může to být i nepatrný detail, dokazuje tím také, že je velmi pozorný.