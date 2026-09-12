Knížecí cesta: místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno

Právě v tomto období je ideální čas vyrazit na místo, kde se člověk opravdu zastaví. Aparthotel & Wellness Knížecí cesta v Bližší Lhotě nabízí podzimní retreat, který spojuje klid, přírodu a prémiový odpočinek.
Historie, příroda a komfort na jednom místě
Knížecí cesta se nachází v Bližší Lhotě, jen pár kroků od Lipna a na dosah Národního parku Šumava. Díky tomu je ideálním výchozím bodem pro podzimní výlety, procházky i sportovní aktivity. Resort vznikl citlivou rekonstrukcí původní Schwarzenberské lesní správy, což mu dodává jedinečnou atmosféru.
Hosté se ubytují v plně vybavených apartmánech, které kombinují historický nábytek s moderními prvky. Výsledkem je stylové, útulné a pohodlné prostředí, kde se člověk okamžitě cítí jako doma.
Podzimní wellness retreat teplo, ticho a výhledy na Lipno
Součástí Knížecí cesty je privátní wellness, které patří k nejlépe hodnoceným v regionu. Podzim mu dodává ještě silnější atmosféru – kontrast teplé sauny a chladného šumavského vzduchu je přesně to, co člověk po hektickém létě potřebuje.
Wellness nabízí:
- finskou, infra i parní saunu s výhledem na Lipno,
- relaxační zóny orientované přímo k lipenské hladině,
- privátní vířivky s panoramatickým výhledem,
- masáže a rituály pro dospělé i děti,
- intimní prostředí pouze pro ubytované hosty.
Je to místo, kde se zpomalí čas. Kde se člověk nadechne. Kde se ticho stává největším luxusem.
Lipno, Šumava a okolní obce na dosah
Bližší Lhota leží v jedné z nejklidnějších částí Lipenska, odkud se dá snadno vyrazit na podzimní výlety. Hosté mají v bezprostředním okolí několik malebných šumavských obcí – Horní Planou, Přední Výtoň nebo Frymburk – které lákají na kavárny, vyhlídky, nenáročné procházky i podzimní atmosféru u vody.
Milovníci pohybu ocení cyklistické trasy vedoucí okolo Schwarzenberského kanálu, jedné z nejkrásnějších technických památek Šumavy. Stezky jsou klidné, obklopené lesy a ideální pro podzimní výlety bez davů.
A pokud hosté zatouží po kulturním zážitku, stačí nasednout do auta. Český Krumlov je vzdálený jen 30 minut, takže se nabízí jako perfektní půldenní výlet – a podzimní atmosféra jeho historického centra je sama o sobě zážitkem, který můžete doplnit skvělým jídlem v restauraci DEPO nedaleko zámeckého areálu.
Speciální balíček Knížecí podzim na Lipně
Resort aktuálně nabízí limitovaný balíček Knížecí podzim na Lipně, který kombinuje zvýhodněné ubytování, wellness a podzimní atmosféru Šumavy.
Balíček zahrnuje:
- ubytování v prémiových apartmánech se snídaní,
- vstup do privátního wellness,
- masáže dle vlastního výběru,
- stylový welcome drink a lahev vína jako dárek
- doporučené trasy a tipy na výlety,
Podzimní termíny se rychle plní – právě teď je ideální čas rezervovat si pobyt.
Proč právě Knížecí cesta?
Protože podzim je období, kdy hledáme klid. A Knížecí cesta je jedno z mála míst, které ho nabízí v té nejčistší podobě. Příroda, ticho, wellness, výhledy na Lipno a atmosféra, která se nedá napodobit.
Je to místo, kde se člověk znovu nadechne. Místo, kde se vrací energie. Místo, které stojí za to zažít právě na podzim.
Více informací a rezervace
Aktuální nabídku najdete na www.knizecicesta.cz. Pokud hledáte podzimní retreat, který vás skutečně nabije, Knížecí cesta je ideální volba.