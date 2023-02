Jenom vstát ráno z postele je těžší než dřív. A pokaždé, když se podíváte z okna, kolena začnou trpět, jako byste je vložili do svěráku. Něco z toho může být dílem vaší rozjitřené představivosti. Ale za velký zlomek těchto pocitů skutečně může zima. Vědci se přou o to, proč tomu tak je, ale všichni uznávají, že má prostě na klouby neblahý vliv.

„Jednou z teorií je, že se svaly v nízkých teplotách smrsknou a zpevní. Tím víc tlačí na klouby,“ říká ortoped Patrick Jost. Další odborníci to přisuzují jinému atmosférickému tlaku nebo suchému vzduchu. Ať už je to, jak chce, pokud vás tyto problémy trápí, je dobré se s nimi nesmířit a aspoň trochu si ulevit. Co tedy dělat?

1. Udržujte se v pohybu

Udržovat fyzickou aktivitu je důležité. Klouby vám takříkajíc nezatuhnou a budou fungovat lépe. Pravdou je, že se vám do plískanic a mrazu možná tolik nechce a zůstáváte raději v teple domova. Hýbat se ale můžete i vevnitř.

„Pohyb zpevňuje svaly a pomáhá vyživovat měkké tkáně včetně kloubní chrupavky. Navíc díky němu zhubnete a nadbytečná kila vždycky klouby zatěžují,“ říká odborník. Zvolit můžete jógu, pilates nebo třeba plavání v krytém bazénu. I pětiminutové protažení po ránu už přinese benefity.