Psát dopisy přináší úlevu
Napište občas sami sobě pár řádků o tom, čím se právě zabýváte, proč jste smutní, sklíčení nebo co vám přináší radost. A nemusí to být jen dopis, pište si deník. Proč? Až si budete svoje řádky číst, získáte od dané situace určitý odstup. Uvidíte všechno trochu jasněji a bude pro vás hned jednodušší najít řešení. Po čase se k nim vraťte... Změnilo se něco?
Levandule zklidňuje
Po teplé koupeli nezbude po stresu ani památky. Především, když voda voní levandulí. Nakapejte si do 100 ml jojobového oleje tři kapky éterického levandulového oleje a přilijte do teplé vody. Poležte si v ní aspoň čtvrt hodiny a zhluboka přitom dýchejte.
Čtení vás bude bavit
Trápí vás, že venku už pořádně nesvítí slunce? To je perfektní chvíle na čtení. Je jedno, jestli se pustíte do románu, sbírky básní či výpravného cestopisu. Na okamžik se ponoříte do jiného světa, jiného místa nebo doby.
Cesta časem vede k blahým pocitům
Prolistujte si stará alba s fotkami, připomeňte si, jak jste dřív vypadali, čím jste se v dětství chtěli stát. Prohlédněte si zapomenuté věci na půdě a zavzpomínejte si. Co se vám líbilo? Jaké období bylo méně příjemné a proč? Dokážete se tomu dnes zasmát, nebo je to ještě trochu bolestivé?
Zamyslete se, v čem jste si chtěli v životě udělat pořádek, či se jen prostě ponořte do vzpomínek na nejkrásnější časy. Hráli jste na nějaký hudební nástroj nebo jste malovali? Klidně to zase zkuste.
|
Ticho léčí psychiku i duši. Najděte si chvilku a užijte si klid
Zlepšení nálady
Přehrát si oblíbenou hudbu a zapomenout na starosti všedních dní... S těmi správnými příjemnými tóny se vám to podaří během chvilky. Vyberte si svůj relaxační playlist, uvařte si voňavý čaj nebo kávu a s čerstvými houstičkami se vraťte zpátky do postele.
Poklep na hrudník a dechové cvičení
Jste po náročném týdnu vyčerpaní? Tak se osvěžte poklepem. Nejlepší je postavit se k otevřenému oknu. Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Pak sevřete pravou ruku v pěst a lehce si minutu klepejte na hrudní kost zhruba 2 až 4 cm pod klíční kostí. V této oblasti se nachází brzlík, který se klepáním aktivuje. Posílíte tak nejen svůj imunitní systém, ale taky díky tomu odstraníte vnitřní napětí, urychlíte metabolismus a budete mít víc elánu.
Ořechy vás rychle zbaví napětí
Ořechy jsou ideálním jídlem pro relaxaci. Obsahují hodně hořčíku a kyseliny listové, které jsou důležité pro produkci dopaminu. I vitamin B12 významně přispívá k tvorbě tohoto hormonu štěstí. Nachází se v živočišných produktech, ovesných vločkách či kvasnicovém extraktu.
Prstová jóga probouzí energii
Mudry, speciální jógová cvičení určená pro ruce, působí na celé tělo. Tato gesta prováděná oběma rukama vám zajistí novou dávku energie. Jak tedy na ně? Bříška palců a prostředníčků dejte na sebe. Ukazováčky ohněte, zbývající prsty jsou natažené. Držte ruce v tomto gestu ve výši očí.
Meditace vám pročistí hlavu
Zaplaší neodbytné myšlenky na nevyřízené záležitosti a důležité termíny. Udělejte si pohodlí na židli či v tureckém sedu na podlaze a zaměřte svůj pohled na nějaký předmět, například svíčku. Ruce s dlaněmi obrácenými nahoru položte na kolena. Prostředníček a palec na každé ruce se přitom vzájemně dotýkají. Nadechujte se a vydechujte nosem asi tři až pět minut a nechte své myšlenky zvolna volna proplouvat kolem.
Vůně ovoce vás obejme
Citron, pomeranč, grapefruit, papája, mango. Vůně tohoto ovocného koktejlu vás okamžitě povzbudí a působí na duši jako krátká dovolená. Jak to funguje? V nose se nejmenší molekuly dostávají čichovými buňkami a více než dvaceti miliony nervových zakončení až do centra emocí v mozku. Stačí si vybrat vůni ve formě éterického oleje, nakapat ji kapat do aromalampy a vdechovat.
Jak si připravit severský glogg?
Pomalu zahřívejte 1 l suchého červeného vína, 250 ml červeného portského vína nebo červeného vermutu, 150 g, rozinek, lžíci nasekaných mandlí, tyčinku skořice a půl lžičky mletého zázvoru s 250 ml vody téměř k bodu varu. Pak hrnec odstavte a nápoj podle chuti doslaďte medem. Pokud nechcete pít alkohol, klidně nahraďte víno jablečným džusem.
Glogg vás zahřeje
Ve skandinávských zemích si v chladných dnech s oblibou vaří speciální nápoj, něco jako náš svařák. Říká se mu glogg. Při popíjení kombinace červeného vína, vermutu a exotického koření vaše tělo zalije příjemné teplo. Éterické oleje skořice, kardamomu a zázvoru zlepšují prokrvení, urychlí metabolismus a zahřejou.
Filmy potěší srdce
Vlněná deka, trocha čokolády a úžasný milostný příběh! Co víc si přát? Co byste řekli třeba na Pretty Woman? Můžete tak na dvě hodiny utéct od reality.
|
Vánoční drinky je lepší nemíchat. Nejlepší volby? Červené a šumivé víno
Denní sny inspirují
Vyzkoušejte si to. Pusťte si oblíbenou hudbu, zavřete oči, relaxujte a nechte svoje myšlenky plynout. Kdo figuruje ve vašem snu? Probudí to ve vás pozitivní myšlenky, najdete klid, vyrovnání, odvahu a vnitřní sílu? Nebo je vám prostě jenom fajn? Tak si to užijte.
Krém prospívá pokožce i duši
Pleť je zrcadlem vašeho nitra. To znamená, že své nitro můžete ovlivnit také z vnějšku. Na kůži se totiž nacházejí receptory pro tvorbu endorfinů, dalších hormonů štěstí. Šetrné namazání obličeje a těla krémem je stimul stimuluje a vyvolá příjemný pocit, navíc pak bude budete mít vypnutou a zářivou pokožku. Klidně proto spojte ranní nanášení krému na obličej i tělo s malou relaxační masáží. Přejíždějte si rukama obličej od nosu přes tvář tváře ke spánkům.
Zavřete oči a napětí je pryč
Vynikající nápad na víkend po tom, co jste v práci dlouhé hodiny koukali na monitor počítače. Zavřete oči a představte si velkou ležatou osmičku, symbol nekonečna. Očima její linku několikrát obtáhněte, hýbejte očima nejprve ve směru hodinových ručiček, pak proti němu. Přitom byste měli sedět vzpřímeně a uvolněně. Nakonec nechte oči zavřen zavřené ještě dvacet sekund, abyste si užili tmy, a teprve teď je pomalu otevřete. Toto jednoduché cvičení uvolňuje oční svaly a zahání malátnost.
|
Čchi-kung. Čínské cvičení vás uklidní a dovede k rovnováze
Čchi-kung dodá energii
Toto cvičení vychází z čínského meditačního učení, probouzí čchi, životní energii, a rychle vám „dobije baterky“. Postavte se zpříma, obě paže předpažte, pak zvedněte až nad hlavu. Lehce se zakloňte, takto si protáhnete přední stranu těla. Nechte ruce stále natažené nad hlavou a pomalu se předkloňte. Měli byste cítit, jak se protahuje zadní strana nohou. Zase se narovnejte, natažené paže však pořád směřují nahoru. Cvik plynule pětkrát zopakujte.
Článek vznikl pro časopis Tina.