Co když se nedaří? Nejdůležitější je myslet pozitivně a radovat se

Někdy jsou dny, kdy si člověk říká, že by snad ani neměl vycházet z domu nebo vylézat z postele. Prostě „dny blbec“. Na co sáhnete, to se nedaří. Máte pocit, že jste snad překročili nějaký bludný kořen, a kdo ví, jestli se ještě vymotáte ze smolné pavučiny. Je to ale opravdu tak? A co vám tím může život naznačovat?

Máte se zastavit

Nejdřív je třeba upřímně si přiznat, jestli skutečně máte pech a nedaří se vám. Není to spíš jen váš zkreslený pohled způsobený možná špatnou náladou nebo únavou? V takovém případě je namístě zamyslet se, co všechno se vám v poslední době stalo, to dobré i špatné, a objektivně bez fňukání vyhodnotit svou situaci.

Pokud opravdu zjistíte, že jste poslední dobou zažívali především nepříjemnosti, může to být upomínka, abyste se zastavili. Je to podobné, jako když cestujete autem a ztratíte se. K čemu by bylo jezdit pořád sem tam a motat se dokola?

Lepší je zastavit, zorientovat se, vzít rozum do hrsti, odpočinout si...

Řada lidí, která překonala takzvanou endogenní depresi, tedy tu, která se objevila jakoby bez příčiny a náhle, nakonec zjistila, že krize přišla hlavně proto, aby se zastavili. Bylo jim špatně, už nemohli tak frčet životem, dostali ale čas na uvažování a vyhodnocování. Přiznali, že kdyby se nesložili, nikdy by nepřibrzdili a nejspíš by hromadili jednu chybu za druhou.

Moc tlačíte na pilu

Může to být ovšem i tak, že si jste jistí, jak by měl vypadat váš život, dokonce máte pocit, že vidíte i do životů jiných lidí a umíte jim poradit, nasměrovat je. Když ale potom nejde všechno tak, jak jste si předsevzali a naplánovali, dospějete k závěru, že se vás chytla smůla.

Být zdravě cílevědomý je jistě chvályhodné, vědět, čeho chcete dosáhnout, přináší úspěchy. Ovšem čeho je moc, toho bývá příliš. Jestli si na životě vydupáváte všechno, co jste si vysnili, může se vám začít nedařit. Moudří lidé tvrdí, že si můžete vymoci skoro vše, po čem toužíte, ale pak za to musíte nést odpovědnost i následky.

Možná vůbec nemáte smůlu a váš život se odvíjí tak, jak má, s úspěchy i občasnými propady. Jenže vás drží v hrsti pověrčivost. Kazí vám život, omezuje vás a nutí, abyste se zaměřovali zejména na to špatné.

Co může pomoci? Nepoužívejte negativní slova, nemyslete si o sobě nic záporného, nespílejte si v duchu.

Zaměřte pozornost na kladné a příjemné věci, vyhledávejte radost, dá se to naučit. Nezaobírejte se příliš špatnými událostmi, nenimrejte se v nich.

Nedělejte si myšlenkové konstrukce, nepitvejte zbytečně minulost, zbavujte se strachu z budoucnosti.

Nesrovnávejte se s jinými lidmi, ať už s těmi, kteří nejsou moc úspěšní, nebo s těmi, kdo jsou podle vás lepší než vy.

Odpočívejte, relaxujte, odlehčujte myšlenky a hlavu.

Snažte se někdy oddělit se od techniky, dejte si oddech od mobilu, počítače, televize. Kvalitně jezte a spěte, dbejte na dostatek pohybu.

Vyhledávejte společnost lidí, kteří vás umí oblažit. Zároveň se nebojte samoty, měli byste si být nejlepším přítelem.

Všimněte si, že méně pověr se týká štěstí, snad jen čtyřlístek a kominík. Zato o smůle je těch průpovídek daleko víc: pátek třináctého, černá kočka, poklop od kanálu, rozbité zrcadlo či procházení pod žebříkem... A dalo by se pokračovat ještě několik řádků, ale třeba ty další pověry neznáte a jen byste si přidali další na seznam.

Pokud se na pověry zaměříte, v hledáčku máte hlavně to, co by se mohlo pokazit... A psychika je dokonce tak mocná, zvláště u některých lidí, že po rozbitém zrcadle si dotyční vážně vsugerují sedm let smůly. Už jen to, že jsou ve stresu a doslova vyklepaní, způsobí, že se jim hůř dýchá, cítí se špatně nebo jim vypadávají předměty z rukou.

Potřebujete oddech

Třeba jste jen fyzicky či duševně utahaní. Když jedete na doraz, vytrácí se ze života postupně radost. Únava si vybírá spoustu daní – může se vám zhoršit spánek, trávení, ale i psychika. Časem můžete vyhořet.

Zařadit do denního a týdenního programu odpočinek není přežitek, ale nutnost. Udělejte to i v případě, že vás zaměstnavatel vysává do morku kostí a vy se bojíte, že vás nahradí někým dynamičtějším, pokud nepoběžíte jako křeček v kolečku. Uvažte, že kdybyste se zdravotně zničili, stejně nebudete moci pracovat.

Relaxaci potřebuje každý, všichni mají právo říct: „Teď mě nikdo nerušte, odpočívám.“ Nejste výjimka. Vždy se to dá zařídit tak, abyste si chvíli oddechli.

Vidíte to příliš černě

Říká se o vás, že rádi malujete čerta na zeď, že si na všem najdete to horší? Jste „plašmuškové“, škarohlídi a poslové špatných zpráv? To samozřejmě musí dopadat i na váš vlastní život, musíte mít pocit, že vám smůla chodí v patách.

Dá se to ale změnit, začnete-li na sobě pracovat. I když se lidé rodí s určitými danostmi a povahou, stejně se můžou do jisté míry zbavit negativních vlastností. Je to podobné, jako když si chcete vytrénovat třeba břišní svaly – zaměříte se na cvičení pod dohledem odborníka a na stravu. Anebo chcete přestat jíst sladké? Pak si nekoupíte domů žádné sušenky a z práce nebudete chodit kolem cukrárny. Obdobně můžete vytrénovat i své povahové rysy, pracovat na oslabení těch horších.

Chce to jiné lidi

Někdy se vám může nedařit i proto, že nespolupracujete s těmi správnými lidmi. Nejde jen o citové vyděrače a upíry, kteří vám doslova vysávají energii, parazitují na vás, emočně vás vydírají a využívají. Leckdy vám prostě nemusí sedět osoby, s nimiž třeba spolupracujete, necítíte se v jejich společnosti dobře, nevyhovujete si povahově... Poznáte to podle toho, že když se dostanete mimo jejich dosah, uleví se vám.

Toxické vztahy ale můžete zažívat i doma a je nutné hledat řešení. Domácí pohodu může pomoci najít terapeut v poradně, případně zaveďte nějaká nezbytná opatření, například to, že se dospělé dítě odstěhuje do vlastního bytu.

Pokud jde o zaměstnání, také se dá najít únosná cesta, byť to někdy může znamenat přeložení na jiné pracoviště anebo i vyhledání jiné práce. Je to sice krok do neznáma, ale může se vám velice ulevit a váš život se znovu rozjasní. K úspěšnému vyřešení problému je ovšem nutné to, že si ho připustíte. Přiznáte si třeba, že kolegyně vám pije krev a nemůžete s ní vydržet.