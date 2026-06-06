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Mezi láskou a bezmocí. Někdy pomůže vztahu klid, někdy až terapie

Vztah, který má trhliny není vždy jen o radosti a sdíleném štěstí. Někdy přichází ticho, únava a pocit, že si přestáváte rozumět. Jak nabídnout pomoc partnerovi, aniž by se uzavřel? A kdy už nejde jen o jednotlivce, ale o vás oba?
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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ve vztahu se někdy plíživě usadí napětí. Partner je podrážděný, uzavřený, možná ztrácí zájem o věci, které ho dřív těšily. Vy to vidíte, cítíte, ale váháte. Jak o tom mluvit, aniž by to bolelo ještě víc? „Téma je vhodné otevřít tehdy, jestliže dlouhodobě pozorujeme nepohodu,“ radí psycholožka Julie Janošíková z platformy Terapie.cz.

Právě upřímný rozhovor může být prvním krokem ke změně – i když je často ten nejtěžší. Přirozeně se objevují i pochybnosti – nezraním ho tím? Nepřijme to jako kritiku? I tyto obavy jsou součástí procesu a není nutné se jich zbavovat, spíš je přijmout.

Milovat znamená být oporou. Jenže kde je hranice mezi podporou a vyčerpáním? Když jeden z partnerů dlouhodobě trpí, ten druhý často přebírá roli zachránce. Poslouchá, drží, povzbuzuje. A postupně ztrácí sám sebe. Nenápadně mizí radost i lehkost, které vztah dříve definovaly.

„Pečující partner bývá emočně přetížený. Prožívá strach, smutek, úzkost i bezmoc,“ upozorňuje psycholožka.

Pomoc, která unavuje

Pocit, že musíte vztah udržet za každou cenu, může být stejně ničivý jako samotný problém. Často se přidává i tichá frustrace – dělám maximum, a přesto se nic nemění. Někdy se navíc stane, že jeden z partnerů na sobě aktivně pracuje, zatímco druhý zůstává na místě. Jeden hledá odpovědi, učí se lépe komunikovat, pojmenovávat emoce, nastavovat hranice. Druhý mlčí nebo se uzavírá. Tento nesoulad pak vytváří vzdálenost, kterou nelze ignorovat.

Pomoc je na blízku

Pokud vás něco trápí, nevíte si rady nebo si jen chcete utřídit myšlenky, řekněte si o pomoc. Na platformě Terapie.cz najdete ověřené odborníky, kteří vám porozumí. Zvolte si osobní či online sezení klidně hned zítra a začněte pečovat o své duševní zdraví.

„Najednou může druhý mít pocit, že člověka vedle sebe nepoznává,“ vysvětluje Julie Janošíková. Právě v takových chvílích může párová terapie pomoci najít nový společný jazyk, ve kterém se oba znovu potkají.

Citlivost místo tlaku

Navrhnout terapii chce odvahu – a správný okamžik. Zapomeňte na výčitky i ultimáta. „Obecně platí, že tlak vyvolává protitlak,“ tvrdí odbornice. Přemlouvání nebo nátlak většinou vede jen k většímu uzavření.

Mnohem účinnější je mluvit v klidu a bezpečí. Místo vět jako „Měl bys jít na terapii.“ zkuste říct: „Vidím, že se trápíš, a je mi to líto.“ Sdílejte vlastní pocity: „Mám o tebe strach.“ nebo „Cítím se bezmocně.“ Taková slova neútočí, ale otevírají prostor.

Odbornou pomoc je dobré představit jako investici do kvality života. Stejně jako jdeme k lékaři, když nás bolí tělo, zaslouží si péči i naše psychika. Důležité je ale respektovat tempo druhého – rozhodnutí musí dozrát.

Pokud jde o osobní potíže, bývá vhodnější individuální terapie. Ve chvíli, kdy se ale problémy propisují do vztahu – do komunikace, důvěry nebo blízkosti – dává smysl párová terapie. V praxi se tyto přístupy často prolínají a doplňují.

A co když partner pomoc odmítá? Někdy pomůže čas, jindy odstup. „Někdy paradoxně větší změnu přinese určitý odstup než neustálý tlak,“ dodává Julie Janošíková. Právě prostor může být impulsem k vlastnímu rozhodnutí.

Nezapomínejte přitom na sebe. Pomáhat neznamená obětovat vlastní hranice. Nemůžete partnera zachránit, ale můžete mu být nablízku – a zároveň zůstat sami sebou. „Vaše únava není selhání. Sebepéče není sobectví,“ uzavírá psycholožka. Protože někdy je největší projev lásky právě odvaha říct – pojďme to zkusit jinak. Spolu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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