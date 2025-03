Psychoterapie neznamená vaše selhání. Pomůže vám vidět problém jinak

Když nás urputně bolí břicho nebo si zlomíme nohu, zcela automaticky vyhledáme pomoc lékaře. Když však onemocní naše duše, necháváme mnohdy problém bez povšimnutí. Léčit duši je pro nás zkrátka často tabu, byť covidové období v tomto ohledu mnohé změnilo.

O otázkách psychického zdraví se v té době začalo veřejně častěji hovořit a lidé začali v tomto vypjatém období stále častěji vyhledávat pomoc psychologů. Přesto se však najdou tací, kteří psychologickou péči odmítají, a to z řady důvodů.

„Některé jsou ryze praktické, jako nedostatek peněz nebo málo dostupných terapeutů v okolí bydliště, jiné souvisí s obavami z neznámého, nebo s mýty a předsudky, které se s touto léčbou pojí,“ dokládá tým odborníků z portálu Terapie.cz.

Jistou formu psychické nepohody jako reakci na negativní zážitek zažil nejspíš každý. Že některé jedince náhlá indispozice hned nerozhodí, je v pořádku. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy se špatných pocitů nedokážeme zbavit.

V momentě, kdy nás špatná nálada, pocity smutku a beznaděje, ztráta zájmu o cokoli, únava nebo problémy se spánkem a koncentrací trápí dlouhodobě, je dobré vyhledat pomoc odborníka. Mnohé pojišťovny navíc terapie hradí nebo na ně alespoň částečně přispívají, což mnohým pacientům může zpřístupnit péči o jejich duši.

Určitě své problémy nebagatelizujte

Bohužel se však stále řada lidí domnívá, že docházení na terapii je znamením toho, že svůj život nezvládají anebo se nemají komu svěřit. Mají za to, že by si se svými problémy měli dokázat poradit sami. A pokud to nedokážou, jsou slaboši.

Podle odborníků z Terapie.cz by psychická pomoc z řad odborníků rozhodně neměla být až tou poslední možnou záchranou. Naopak. „Je také velmi účinným nástrojem, jak rozvíjet svůj potenciál, rozumět svým potřebám a emocím a žít svůj život autenticky,“ uvádějí. A to potřebuje řada z nás.

Pomoc se nemusí dostavit ihned

Všeobecně bohužel panuje také strach, že po absolvování terapie může být některým jedincům ještě hůř. Bohužel i to se může stát. V rámci rozhovoru s odborníkem se totiž běžně dostaneme i k nepříjemným tématům, které stojí v jádru našich potíží.

„Často se jedná o strachy, zranění, vnitřní konflikty, tedy věci, které se lidé snaží spíše potlačit. Psychoterapie pomáhá tím, že vám dává příležitost je překonat,“ popisují odborníci z Terapie.cz. To může být samozřejmě někdy trýznivé a bolestivé, ale věřte, že je to cesta k lepším zítřkům a ke spokojenějšímu já. Všechno má ale svůj čas.

„Přišla jsem do terapie před šesti lety kvůli problémům s partnerem. A nakonec se ukázalo, že mě trápí spíš vlastní rodina,“ svěřila se pacientka Zdena (48) s tím, že to pro ni nebylo příjemné zjištění. Teď je ale spokojená. „Dalo mi to šanci vidět věci takové, jaké jsou. A moci na sobě správně pracovat. A to je důležité.“

Nikdy nepodceňujte svoje problémy

Některé lidi od terapie neodrazuje jen nesmyslné stigma, které si s ní mohou spojovat, ale také pocit, že jejich problémy nejsou dostatečně velké a tíživé, aby stály za to je probrat s odborníkem. Jednoduše jej nechtějí obtěžovat, a to platí častěji pro ženy než pro muže. Žijí totiž v domnění, že svět je plný velkých problémů a křivd a to, že se oni necítí ve své kůži, nebo nejsou v pohodě, je proti tomu malicherné.

Nicméně žádný objektivní žebříček náročnosti životních situací nikdo nikdy nesestavil a to, co je pro jednoho lehce zvládnutelná banalita, může být pro druhého nepřekonatelná výzva. Záleží na osobních zkušenostech, prožitcích i na tom, jakou kdo má povahu a v jaké životní situaci se zrovna nachází.

Myslete na sebe a začněte žít lépe

Odborníci z Terapie.cz na to mají jasný názor: „Nejdůležitější je to, jak danou situaci prožíváte vy sami. Zdánlivě bezdůvodné depresivní stavy můžou být stejně významné jako reakce na ztrátu. A je v pořádku vyhledat psychologickou pomoc kvůli stresu v práci, i když váš soused o ni právě přišel, opustila ho manželka a utápí se v alkoholu.“

I když to možná zní sobecky, měli byste se soustředit na to, aby vám bylo dobře. Jenom tak tu můžete plnohodnotně být i pro ostatní. Jistotu totiž máte v tomto ohledu jenom jednu – kdykoli se zbavíte nějakého trápení, bude se vám žít lehčeji.

Jak potížím předcházet Jak uvádí Jiří Raboch, psychiatr a přednosta Psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, je třeba se pravidelně hýbat a přemýšlet nad tím, co jíme. „Také to chce mít čas na přátele a své záliby, tedy nežít jen prací. To jsou rady, které znějí banálně, ale fungují,“ dodává odborník. Podle něj je důležité si stanovit priority a najít zdroje, ze kterých budete čerpat energii a příjemné pocity. Pokud pracujete od brzkého rána do pozdního večera ve stresujícím prostředí, moc času pro to nezbývá. Zároveň přijměte fakt, že se nikdy nezavděčíte všem, proto se zaměřte hlavně na sebe.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.