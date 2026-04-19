Proč pít kakao? Pohladí po duši, chrání cévy, pomůže zhubnout

Autor:
Kdepak, tento nápoj není jen pro děti! Vědecké výzkumy prokázaly, že ten, kdo pije často kakao, je zdravější, šťastnější a krásnější. Tak na zdraví.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obsah

Původně bývalo kakao oblíbeným nápojem indiánských válečníků, kteří ho používali jako „doping“. A dělali dobře! Současné výzkumy skutečně prokázaly, že kakao funguje jako osvědčený přírodní stimulant energie.

Sice není tak silný a rychlý jako káva – jeho účinky „nabíhají“ postupně, nicméně o to déle vám jeho povzbuzení vydrží. Pokud tedy potřebujete odblokovat únavu, zbavit se stresu nebo okysličit mozek pro lepší paměť i koncentraci, dopřejte si kakaový nášup.

A v čem dalším vám ještě nápoj prospěje?

Podpoří hubnutí

Kakao vám může prokázat velkou službu i při redukci váhy. Důvodem jsou dvě látky – teobromin a vláknina, které podporují rychlejší spalování tuků. A nejen to! Odborníci na výživu tvrdí, že nápoj tlumí „hormon hladu“ ghrelin a prodlužuje pocit sytosti na 3 až 4 hodiny. Po kakaovém dýchánku tak nebudete mít tendenci se dojídat.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Tina doporučuje: Při různých dietách či úpravách jídelníčku vás může „honit mlsná“. V takových případech neváhejte a uvařte si neslazené kakao. Nápoj zpomalí vstřebávání cukrů, čímž spolehlivě tlumí i neodolatelné chutě na sladké.

Zpomalí stárnutí

Čas nezastavíte. Ale s trochou dobré vůle můžete stárnutí těla a kůže aspoň trochu zpomalit. Jedním z přírodních „elixírů mládí“ je zmíněné kakao. Obsahuje totiž velké množství antioxidantů (takzvaných flavonoidů), které snižují oxidační stres a zamezují rychlému stárnutí buněk.

Podle dermatologů pravidelný hrneček neslazeného raw kakaa navíc podporuje produkci kolagenu v těle, hydratuje pleť a snižuje tvorbu „zbytečných“ vrásek. Vyzkoušejte to!

Tina doporučuje: Dopřejte si dva šálky raw kakaa denně. Společně s ním konzumujte ovoce, třeba borůvky, jahody, zařaďte také ořechy a mandle... Obě tyto dobroty totiž dodají tělu další výživné látky, jako jsou zdravé tuky nebo vitamin C, který má příznivý vliv na zdraví a celkové prokrvení pokožky.

Zpracování kakaových bobů v Bolívii (14. dubna 2026)

Pomůže při úzkosti

Pokud jste citlivější duše nebo prožíváte náročné období, měli byste kakao přizvat do svého běžného jídelníčku. Studie totiž prokázaly, že kakaový prášek obsahuje látky, jako je hořčík nebo tryptofan, které uvolňují svaly, zklidňují nervový systém a zocelují psychiku, aby byla odolnější vůči zátěži a stresu.

Tina doporučuje: Kupte si takzvané raw neboli ceremoniální kakao, které je na rozdíl od běžného šetrně pražené při 45 °C, a zachovává si tak své původní cenné látky (antioxidanty, vitaminy, minerály). Začněte s menší intenzitou kakaa, zhruba 15 g denně, a postupně ji zvyšujte. Maximální dávka je ovšem 42 g kakaového prášku na 24 hodin...

Když si na tuto chutnou vzpruhu přivyknete, budete se cítit duševně mnohem celistvější a pevnější. Ale pozor, pokud máte tendenci k migrénám, jste těhotná či trpíte-li alergií na kofein, konzultujte přijímané množství kakaa vždy s lékařem nebo lékárníkem.

Okamžitě posílí cévy a srdce

Podle statistik zhruba tři miliony Čechů Po trpí nějakou srdeční chorobou. Patříte mezi ně? Pak si jako doplněk ke klasické léčbě či jako vhodnou prevenci dopřejte pravidelné popíjení kakaa. Kakaový prášek je totiž bohatý na flavanoly, které zlepšují pružnost cév a snižují krevní tlak... A nejen to! Poslední studie prokázaly, že flavanoly zároveň velmi dobře fungují i jako prevence proti cukrovce a zánětům v těle.

Tina doporučuje: Při podávání kakaa přimíchejte do šálku i špetku skořice nebo chilli. Koření propůjčí nápoji zajímavější chuť a zároveň podpoří vstřebávání flavanolů do těla.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč pít kakao? Pohladí po duši, chrání cévy, pomůže zhubnout

Pravá horká čokoláda za odměnu. Na 1 porci: 50 ml mléka smíchejte s 1 lžící...

Kdepak, tento nápoj není jen pro děti! Vědecké výzkumy prokázaly, že ten, kdo pije často kakao, je zdravější, šťastnější a krásnější. Tak na zdraví.

19. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.