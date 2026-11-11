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Kakao povzbudí stejně jako káva, navíc je plné cenných látek

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  4:30
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Ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Vyměnit oblíbený kofeinový nápoj za ten s příchutí čokolády nemusí být vůbec špatný nápad. Nabízí jiný druh povzbuzení, záleží ale na jeho kvalitě i množství...

Kakao patří k potravinám s mimořádně pestrým složením. Vedle bílkovin a přirozeně obsaženého tuku v něm najdete také vlákninu, hořčík, draslík, selen, zinek plus řadu rostlinných látek, mezi nimi hlavně polyfenoly včetně epikatechinu.

Jde o silné antioxidanty, které chrání tělo před působením volných radikálů, konkrétně epikatechin pak pozitivně ovlivňuje mozek, kardiovaskulární zdraví i sportovní výkon. Množství těchto látek se však může mezi jednotlivými výrobky výrazně lišit – zkrátka není kakao jako kakao...

Instantní raději ne

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Pod označením kakao se v obchodech skrývají velmi odlišné produkty. Asi nejčastěji můžete sehnat například instantní nápoj, který většinou obsahuje hlavně cukr a jenom menší podíl kakaa, a dále kakaový prášek, ten vzniká zpracováním kakaových bobů a oddělením části kakaového másla.

K dostání bývá ale i stoprocentní kakaová hmota (v prodejnách zdravé výživy, obchodech s čokoládou apod.), obsahující rozemleté boby včetně jejich přirozeného tuku.

Liší se tak nejen svou konzistencí a chutí, ale také energetickou hodnotou a zastoupením jednotlivých prospěšných látek.

Obsažené cenné látky

Jedním z nejčastěji zmiňovaných minerálů v kakau je hořčík. Jeho konkrétní množství závisí na použité surovině, způsobu zpracování i na velikosti porce. Rozhodně nelze očekávat, že vám jeden šálek pomůže vyřešit případný nedostatek minerálů, kakao však přesto může být zajímavým rostlinným zdrojem hořčíku…

Další cennou látkou je teobromin pocházející se stejné skupiny jako kofein. Zatímco ale v případě kávy rychle nastupuje bdělost, povzbuzení po kakau bývá díky obsaženým tukům, vláknině i blahodárným polyfenolům obvykle pozvolnější.

A pak jsou tu ještě zmiňované polyfenoly, které při dostatečném zastoupení přispívají k udržení normálního průtoku krve, čímž můžou pozitivně ovlivňovat vysoký krevní tlak, srdeční nemoci i chronickou únavu.

Jak poznat kvalitu?

Při výběru vhodného produktu si nejprve ujasněte, k čemu vám má sloužit. Na pečení postačí kvalitní kakaový prášek, který mívá 10 až 12 % tuku, zatímco pro plnější a krémovější nápoj je vhodná stoprocentní kakaová hmota s přirozeným obsahem kakaového másla, obvykle kolem 50 %.

Víte, jak...

... se liší holandské kakao od přírodního?

Holandské kakao prochází alkalizací, která zmírňuje jeho kyselost a hořkost a dodává mu tmavší barvu. Tento proces však zároveň snižuje obsah některých polyfenolů.

Pokud hledáte jejich vyšší zastoupení, dejte přednost nealkalizovanému kakau od výrobce, který uvádí původ i způsob zpracování.

Jestli ale chcete opravdu kvalitní produkt, zaměřte se také na informace o tom, odkud kakaové boby pocházejí a jakým způsobem byly zpracovány. Často se používá termín ceremoniální kakao – pod ním by se v ideálním případě měla skrývat 100 % čistá kakaová hmota z výběrových bobů, která neprošla odtučněním ani průmyslovým zpracováním a zachovává si veškeré přirozené tuky, minerály a antioxidanty.

Problém ale je, že pojem ceremoniální kakao není legislativně definován, a není tak jasné, co se jím smí a nesmí označovat, i v takovém případě se vždy raději ptejte po dodavateli a způsobu zpracování. Zaměřte se i na obsažené ingredience, čím je jich méně, tím kvalitnější produkt bude.

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Do smoothie i kaše

Jestliže s kakaem začínáte, můžete nejprve vyzkoušet třeba zhruba 5 gramů a množství postupně navyšovat podle toho, co to s vámi udělá. Pro běžný šálek se jako orientační množství doporučuje kolem 10 až 15 gramů. Pokud to s ním přeženete, můžou se objevit bolesti hlavy, bušení srdce nebo (následující den) pocit připomínající kocovinu.

Svou roli může hrát také předchozí konzumace kávy, fyzická nebo psychická zátěž i nedostatečná hydratace. Zvýšená opatrnost je na místě zejména u lidí s kardiovaskulárními potížemi či vysokým krevním tlakem a také při užívání léků na psychická onemocnění.

A jak kakao zařadit do běžného jídelníčku? Nemusí mít jen formu horkého nápoje, hodí se třeba do smoothie nebo kaší, malé množství si můžete přimíchat i do kávy, nejlépe až trochu zchladne.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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