Zlepšete si kondičku skákáním. Získáte silnější kosti a pomůžete srdci

Tento skok totiž kromě zábavy poskytuje i hodně benefitů – posiluje svaly, spaluje tuk, podporuje koordinaci a je perfektní také pro odbourání stresu.

Jestli si ho už z dětských let nepamatujete, my vám ho připomeneme. Postavte se rovně, nohy u sebe, paže podél těla.

Nyní vyskočte, rozkročte se víc než na šíři ramen, rozpažením zvedněte ruce nahoru a nad hlavou je spojte, nebo tleskněte. Pak se zase vraťte do výchozí polohy.

Co se při tom děje v těle?

Jumping jack patří k takzvaným plyometrickým cvičením. Při nich se provádějí vysoké skoky a rychlé pohyby, které napomáhají rychlému protahování a zároveň zase zkracování svalů. Tímto způsobem vzniká spousta energie, síla se vkládá do pohybu.

Co je ale na „skákacím panákovi“ zajímavé, to pozná každý, kdo ho po dlouhé době zase začne cvičit. Jak to bylo – spojit ruce a roznožit? Nebo obráceně? Poznáte, že přesný průběh pohybů cvičí šedé mozkové buňky, zintenzivňuje vnímání rytmu a zlepšuje rovnováhu. A když se musíte na něco zcela soustředit, nemáte už prostor na stresující myšlenky… Zkuste i jiné varianty...

Hvězda Ještě víc posílí stehna

Jak na ni? Ve výchozí pozici se nohy dotýkají, špičky míří dopředu. Jděte do čtvrtinového podřepu. Pak vyskočte, paže a nohy natáhněte do stran tak, aby tělo připomínalo hvězdu. Skočte zpět a při dopadu se vraťte opět do původního podřepu.

Plank jack Cvik pro dobře trénované

Výchozí pozicí je tu vzpor na předloktích. Lokty se nacházejí kolmo pod rameny. Nohy jsou rovnoběžné, vzdálené od sebe na šíři ramen. A co dál? Vyskočte s nohama do pozice písmene V a zase zpět. Ale pro začátečníky to není, toto už chce jistou fyzičku…

Výzva Po dobu jednoho měsíce provádějte „panáky“ každý den.

První den jich naskákejte co nejvíc. Pak každý den počet zvyšujte o pět až deset.

Třeba se bude chtít váš partner nebo přátelé k téhle výzvě připojit…

Silné nohy i kosti

Při skoku jsou kladeny nároky na všechny svaly dolní poloviny těla: sedací, stehenní, lýtkové a holenní. Když toto zábavné cvičení zařadíte pravidelně, bude vám připadat chůze do schodů mnohem snazší.

Protože se zapojuje každý sval, spálíte při jumping jackovi také spoustu energie – podle tělesného typu díky stovce správně provedených poskoků klidně 100 až 200 kilokalorií.

Když tedy chcete zhubnout, je pro vás společně s vyváženou stravou pravidelné skákání „panáků“ optimální. Při hravém skákacím cvičení nezůstane nic, co by na těle nebylo v pohybu. S každým „jackem“ se veškeré svalstvo a vazivo optimálně prokrví a při pohybech do stran zároveň dynamicky protáhne.

Zatímco se obvykle většinu času pohybujete dopředu, posílíte pohybem do stran důležité svaly na bocích, které se při chůzi a běhu málokdy zapojují. Tak se vybalancuje síla v bocích a riziko zranění, například při pádu, klesá.

Pevné kosti, zdravé srdce

Při skákání a zejména při dopadu se stimuluje tvorba kostních buněk, struktura kostí bude hustší a nebezpečí, že vás v pozdějším věku postihne osteoporóza, se tak snižuje.

„Skákací panák“ urychluje srdeční činnost a zvyšuje dechovou frekvenci – na kardiovaskulární systém jsou přitom kladeny opravdu vysoké nároky. Když začnete na nízkém počtu skoků a pak ho postupně zvyšujete, například ze 30 sekund skákání se dostanete na několik minut bez přerušení, zlepšíte tak svou vytrvalost. Důležité je nic na začátku nepřehánět, dbát na to, aby byly skoky provedené správně, a přitom je postupně zrychlovat.