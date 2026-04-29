Nemusíte být zastižen u všeho a o všem vědět. Jde o to udělat si víc času sami na sebe. JOMO dokonce říká, že smíme, ba prý i musíme, občas nedělat vůbec nic. Takový způsob života je často naprostým opakem toho, jak běžně žijeme...
V dnešním uspěchaném světě jsme se nicnedělání odnaučili, místo toho jsme v jednom kuse na příjmu a aktivní. Náš mozek je doslova závislý na všech novinkách a nepřetržitě je stimulovaný blikáním mobilu, potřebuje pořád chodit na internet.
Každá akce na mobilu v nás vyvolává opojení štěstím, a pokud telefon nebo mail chvíli nezkontrolujeme, jsme nervózní. Podle nejrůznějších studií se podíváme na mobil prý až osmaosmdesátkrát denně!!!
JOMO je ovšem mnohem víc než digitální detox. Jak funguje a jaký z něj můžou mít užitek naše těla a duše, vám teď prozradíme.
Proč je JOMO tak prospěšné
- Pocit volnosti: Uvědomění, že přece není třeba zúčastnit se všeho, nám poskytuje svobodu v rozhodování, jak bychom chtěli trávit svůj čas.
- Plus pro ego: Díky záměrnému promeškávání se zabýváme více sami sebou. Intenzivněji vnímáme své vlastní potřeby, a proto se pak můžeme svobodněji rozhodovat.
- Jen jedna židle: Rozhodneme-li se, že nebudeme u všeho, ušetříme si spoustu zbytečných nervů, nedostaneme se tolik do stresu ani nebudeme trpět pocitem nedostatečnosti. Koneckonců, jak se říká, nemůžeme sedět na dvou židlích, ale jenom na jedné.
- Opravdový život: U principu JOMO nás vede vědomí, že můžeme promeškat vše, co není v našem životě příliš důležité. A díky tomu pak žijeme skutečněji, opravdověji.
- Důležitá realita: To, co je pro nás nejcennější, se odehrává tam, kde jsme právě teď. Z pohledu zvenčí může být žena v elegantním outfitu na Instagramu možná vzrušující, ale pro nás je to právě ten okamžik na pohovce, kdy si formujeme svůj duševní život.
Být „mimo“?
To je to, co potřebujeme! Měli bychom se zaměřit na tvorbu takového prostředí, které nám usnadní cílené „promeškávání“ a díky kterému se budeme moct zaměřit na to, co je opravdu důležité.
- Vytvořte si zóny bez mobilu: Jde o to častěji záměrně odkládat telefon, nechodit na počítač, ale zaměřovat se na věci, které jsou pro nás skutečně důležité... Jak to funguje? Třeba tak, že si vypneme oznamování příchozích zpráv v mobilu. Ty v nás totiž vyvolávají pocit, že na ně musíme hned reagovat. Speciální aplikace (například Quality Time) nám navíc ukazují, kolik času na mobilu promarníme. Pomůže taky, když mobil občas úplně vypneme a jeden den v týdnu budeme trávit zcela bez internetu, můžete si vybrat třeba neděli.
Tip: Díky japonskému způsobu meditace vsedě (zazen) se soustředíte na „tady a teď“. V tureckém sedu zaměřte svou pozornost vždy na jeden předmět, klidně u toho dýchejte. V této pozici vydržte deset minut.
„Vypněte“
Zaměřte se víc na své potřeby a cíle. Ptejte se sami sebe, co je pro vás v životě důležité. Jaké hodnoty? Jakým směrem se chcete vydat? Když si to jednou určíte, bude pro vás snazší odříct to, co je pro vás časově náročné nebo vás nudí.
Stejně tak je potom snazší nesouhlasit s něčím, kvůli čemu byste se cítili využívaní nebo by vás to jen přespříliš zatěžovalo. Když se vám to podaří, získáte spoustu volného času a pocit nezávislosti.
Tip: Soustřeďte svou pozornost na sebe. Pokuste se líp vnímat sebe samé. Zapojte svoje smysly a častěji se ptejte, jakou vůni nebo chuť cítíte, co slyšíte, vidíte a jaký máte pocit. A taky jak se cítí vaše tělo v různých situacích. Pod sprchou, v kanceláři, v přírodě... Tím propojíte tělo a duši a budete lépe fungovat.
Konkrétní cvičení a tipy
Ještě je tu takzvané FOMO – z angličtiny Fear of Missing Out neboli strach, že vám něco uniká. Opravdu potřebujete vědět všechno hned, nebo se můžete naučit být offline bez pocitu, že něco ztrácíte?
- Sledujte svůj čas strávený online: Prvním krokem k digi detoxu je zjistit, kolik času trávíte online. Existují na to aplikace, které dokážou nekompromisně vést vaše statistiky používání. Pokud je vaše přístroje neobsahují automaticky, stáhněte si je. Do Googlu zadejte „čas u obrazovky aplikace“. Zjistíte, které aplikace vás nejvíc zaměstnávají, a pomůže vám to stanovit si realistické cíle.
- Nastavte si pravidla a dodržujte je: Určete si hodiny během dne, kdy se obrazovek ani nedotknete, například během jídla nebo ranní rutiny. Vypněte si upozornění pro aplikace. Ponechte si zapnutá jen upozornění od skutečných lidí (volání, SMS), vše ostatní (sociální sítě, hry) vypněte. Na mobil se dívejte jen občas a ve stanovených časech. A vypněte telefon alespoň půl hodiny před spaním.
- Ráno bez technologií je opravdové a skvělé: Identifikujte místa nebo situace, kde by telefon neměl být. Například v ložnici, nechte se vzbudit budíkem místo telefonu. Nebo u jídelního stolu. Neberte si mobil k snídani. Nejdřív si dejte třeba rozcvičku, v klidu si vypijte svou ranní kávu…
- Najděte si offline alternativy: Naplňte svůj čas aktivitami, co vás baví a nevyžadují žádné technologie, čtěte časopisy nebo knihy, zajděte ven na procházku (vyrazte si bez telefonu, a pokud ho přece musíte mít u sebe, nechte ho v tašce a nevytahujte ho ani při čekání na semaforu či v MHD) nebo si zacvičte, věnujte se koníčkům, naložte se do vany a relaxujte… Jen ne s mobilem! Zkuste mít den bez mobilu, prostě ho nechte doma. Pokud je to na vás „hrr“, určete si nejprve hodinu každý den bez telefonu. A zkoušejte to dál.
- Převeďte barvy telefonu na šedivou a bude klid: Přepněte displej telefonu do stupňů šedi. Barevné ikony jsou navrženy tak, aby přitahovaly naši pozornost, černobílý režim ale snižuje nutkání telefon kontrolovat. Mozek nevnímá stupně šedi tak stimulující jako barvy. Obsah na obrazovce, který nehýří barvami, vás přestane bavit mnohem rychleji.
Jak na to?
Na iPhone: Otevřete režim Nastavení - klepněte na Zpřístupnění - Displej a velikost textu - Filtry - Stupně šedi.
Na Androidu: Otevřete režim Nastavení - klepněte na Usnadnění - Zobrazení - Text a displej - Korekce barev - Stupně šedi.
Článek vznikl pro časopis Tina.