Poznejte sílu měsíční jógy. Zklidní a navodí vnitřní harmonii

Trojúhelník: S dalším nádechem natočte trup, hlavu, rozpažené ruce doleva. Potom natočte doleva i boky a nohy. Dejte si pozor, aby těžiště těla zůstalo nadále v oblasti pánve, obě nohy byly propnuté a spočívaly na zemi celou plochou chodidel.

S výdechem předkloňte horní část těla v bocích až k noze. Pravou rukou se vzepřete před nebo vedle levé nohy a levou rukou aktivně máchněte nahoru. Do pohybu je zapojeno i levé rameno a trup a pohled sleduje zdviženou ruku.

Nyní vydechněte, nechte z trupu odeznít všechno napětí a ohněte ho dolů až k levému kolenu. Rukama se celými dlaněmi (nebo alespoň špičkami prstů) vzepřete o zem. Záda jsou povolená a zakulacená.

Nadechněte se a postupně udělejte oběma nohama úkrok vzad, opřete je o špičky prstů. Oběma propnutýma rukama se opřete o zem a zvedněte trup. Nohy jsou propnuté. pak se vraťte do polohy ležmo. Rozkročení: Při dalším nádechu se přesuňte do širokého dřepu. Ruce spojte jako při modlitbě před sebou ve výši srdce tak, že se budete palci dotýkat hrudní kosti. Lokty tlačte směrem ke kolenům (kolena lokty jakoby rozvíráte). Kdo chce, může mírně zaklonit hlavu dozadu a dívat se směrem k nebi.

S výdechem propněte ruce před sebe. Dlaně zůstávají spojené, hlava se naklání směrem dolů, záda se zaoblí a kolena mírně přiblíží k sobě.

Tyto dva pohyby střídavě opakujte ještě třikrát po sobě. Jak pokračovat… Zopakujte v obráceném pořadí všechny cviky vždy na opačnou (pravou) stranu těla. Odtud pak přejděte do ppředklonu a trojúhelníku. Následuje upažení a rozkročení. A pak dýchání v úklonu ve stoji. Na závěr sepněte ruce ve výši srdce. Spojené palce se přitom lehce dotýkají hrudní kosti. Zůstaňte v tomto postoji několik nádechů a výdechů. Teprve pak spusťte ruce dolů, dlaně vytočte vpřed a prsty propněte. Hotovo!