Ať jste jin, nebo jang... Každý má v sobě obě síly, fungují jen spolu

1. Býváte většinou dobře naladěni? Nic mě nevyvede z rovnováhy, cítím se uvolněně. (10)

Často jsem ve výborné náladě. (15)

Hodně času strávím přemýšlením. (5) V kreativním chaosu. (15)

Tam, kde je uklizeno a čisto. (5)

Miluju barevné akcenty. (10) 3. Které z těchto zvířat je vám osobně blízké? Sovice sněžná. (5)

Panter. (15)

Lední medvěd. (10) 4. S kým je vám vždycky dobře? S nejlepší kamarádkou nebo kamarádem. (10)

Raději jsem o samotě. (5)

Vyhovuje mi být ve skupině. (15) 5. Jste hodně emotivní? Jak obvykle reagujete? Přiznávám, u smutných filmů mi pokaždé tečou slzy. (5)

Vždycky zkrátka říkám, co si myslím! (15)

S cizími lidmi jednám diplomaticky, protože nechci narazit. (10) 6. Co byste na sobě ještě vyzdvihli? Jsem velmi impulzivní. (15)

U písniček preferuju texty, které mají určitou hloubku. (5)

Potřebuju osobní prostor, klid, čas na rozmyšlenou. (10) 7. Která věta vás vystihuje? Problémy si spíš nechávám pro sebe, nechci o nich mluvit. (5)

Miluju ostrá jídla. (15)

Dělám si často seznam svých povinností. (10) Vyhodnocení 35 až 60 bodů: spíše jin. Pokud máte vyšší podíl jin, zabýváte se hodně sami sebou. Dospět k nějakému rozhodnutí pro vás není lehké, protože jste velmi přemýšliví a na vše se napřed vyptáváte. Typy jin se nechají snadno znejistit, jsou citlivé a emocionální. Pomůže vám power jóga, která posiluje princip jang a přispívá k vytvoření rovnováhy. 65 až 110 bodů: vyváženost. Vy máte obě energie rozdělené velice podobně. Tento stav je pokládán za předpoklad osobního štěstí. Perfektně se u vás doplňuje rozum a city. Dokážete vybalancovat své pocity a názory, takže jste sami se sebou spokojení, a to z vás také vyzařuje.

115 až 175 bodů: spíše jang. U vás je vyšší podíl jang, jste vášniví, rádi si vyjdete za zábavou a na všechno máte svůj názor. Stejně jako drak, který je jejich symbolem, se dokážou typy jang s dravostí sobě vlastní prosadit, bojovat za své cíle, a když je to nutné, také plivat oheň. Zkuste do svého života začlenit i meditaci, posílí váš jin a pomůže vám navodit vnitřní rovnováhu.