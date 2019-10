Většina Čechů jí k večeři pečivo „s něčím“. Menší část strávníků dává přednost teplé stravě, která se skládá z různých „rychlovek“ do 15 minut (těstoviny, polévky, zmražená pizza, rizoto), a jen malé procento hladovců si dá salát…

„Jídlo je pro mě pohlazení po duši. Něco jako sedativum – konečně můžu vypnout a užívat si pohody! Kdybych měla být večer „nasucho“, určitě by to pro mě nemělo takové kouzlo,“ uvažuje třiatřicetiletá Martina, která považuje jídlo u seriálu za svůj rituál, kterého se nechce vzdát.

Jste na tom stejně? Proč ne… Jen si dejte pozor na pochoutky, které by vám mohly narušit náladu i spánek.

Káva

O tom, že káva se nehodí na večerní menu, není pochyb. Vždyť obsahuje kofein, který způsobí, že celou noc nezamhouříte oči. Ale nejen to! Káva je močopudná, a tak hrozí, že strávíte večer chozením „na malou“. Proto odborníci doporučují dát si poslední šálek kávy odpoledne. Večer by to už mohlo narušit vaše usínací rituály.

Co si dát k večeři * Ryby – a klidně i ty tučnější, jako je makrela nebo losos. Podle výživových poradců obsahují vitamin B6, který napomáhá k produkci spánkového hormonu melatoninu. Podobně fungují banány, oves nebo cizrna.

* Cereálie – mají velký podíl hořčíku, který podporuje uvolnění a celkovou relaxaci. * Třešňový džus – (ale i třeba obyčejná šťáva z kompotu) podporuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Dejte si ji před usnutím, budete spát jako miminko! * Hrstka mandlí – před spaním působí jako sedativum. Aktivuje tvorbu hořčíku a tryptofanu (což je aminokyselina, která podporuje spánek). Díky tomu dochází k uvolnění svalů a pravidelnému srdečnímu rytmu, který navodí příjemný pocit relaxace a ospalosti. * Mléčné výrobky – jsou bohaté na vápník, který odbourává stres a uvolňuje svalstvo. Když si dáte k večeři tvaroh, jogurt nebo cokoliv s mlékem, neuděláte chybu.

Brokolice

Což o to, zelenina je zdravá a plná vitaminů. Ale druhy se silnější lodyhou, jako je košťálová zelenina (květák, brokolice), nepatří právě mezi lehce stravitelné. Dáte-li si ji k večeři, máte na zbytek noci o zábavu postaráno. Mezi vedlejší účinky totiž patří plynatost – a vznášet se celou noc na „obláčku“ není zrovna nic příjemného.

Hranolky

Tyhle bramborové špalíčky jsou geniální! Stačí je dát do trouby nebo do friťáku a za chvíli jsou hotové. A když si je pak pokapete ke kečupem nebo tatarkou, nemají chybu! Zatímco vy si na hranolcích pochutnáte, vaše tělo zpláče nad výdělkem. Věděli jste o tom, že mastné potraviny se tráví daleko hůře než třeba bílkoviny? Takže zatímco vy byste měli zpomalit a naladit se na spánek, děláte pravý opak, prakticky donutíte organismus, aby si vzal noční šichtu.

Čokoláda

Není nic blaženějšího než se dívat na detektivku a u toho mlsat čokoládu. Jenže ouha! Věděli jste, že ve třech čtverečcích kakaové pochoutky je 23 miligramů kofeinu, což je dávka odpovídající čtvrtině hrnečku kávy? Čím víc čokolády sníte, tím spíš riskujete tmavé kruhy pod očima a probdělou noc.

Kořeněné omáčky

Dát si k večeři pálivou omáčku je pěkně riskantní. Jednak si tím můžete podráždit žaludek a také si koledujete o to, že vás bude pálit žáha. Ale to není všechno! Histaminy, které začne tělo po požití kořeněného jídla vylučovat, způsobí nespavost. Budete se zkrátka cítit unaveně, ale nebudete moci pořádně „zabrat“.