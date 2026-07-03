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Jídelníčkem ke krásnému dekoltu. Známe tipy, díky kterým to bude fungovat

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Jídlo je radost i lék. Využijte ho na zpevnění svých předností. Stačí něco vynechat a něčeho si dopřát více. Když ve svých návycích vydržíte, změny budou vidět.
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ilustrační snímek

Během menopauzy se prsní žláza zmenšuje a žlázovou tkáň postupně nahrazuje ta tuková. Proto vám můžou vaše ňadra připadat měkčí, těžší nebo opticky větší.

Navíc, pokud neuhlídáte svou váhu, může se vám stát, že se vám tuk uloží i do oblasti dekoltu, a to v případě velkých vnad nemusí být zrovna příjemné. Co tedy jíst, milé dámy, abyste si udržely sexy siluetu a pevnější poprsí?

Vsaďte na bílkoviny

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Do jídelníčku zakomponujte jídla s větším podílem bílkovin. Pomůžou vám udržet svalovou hmotu a zároveň vás dobře zasytí a zbaví nutkavých chutí na sladké.

Nejvíce proteinů najdete v klasickém řeckém jogurtu, tvarohu, vaječném bílku, sóje, luštěninách, v cottage sýru, mořských rybách nebo kuřecím či krůtím mase.

Chroupejte zeleninu

Volte hlavně takové druhy zeleniny, které jsou nízkokalorické a obsahují dostatek vlákniny. Vhodná je třeba listová zelenina (špenát, rukola či mangold), květák, kapusta, okurka, cuketa, celer, rajčata, mrkev, paprika nebo chřest.



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