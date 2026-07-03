Během menopauzy se prsní žláza zmenšuje a žlázovou tkáň postupně nahrazuje ta tuková. Proto vám můžou vaše ňadra připadat měkčí, těžší nebo opticky větší.
Navíc, pokud neuhlídáte svou váhu, může se vám stát, že se vám tuk uloží i do oblasti dekoltu, a to v případě velkých vnad nemusí být zrovna příjemné. Co tedy jíst, milé dámy, abyste si udržely sexy siluetu a pevnější poprsí?
Vsaďte na bílkoviny
Do jídelníčku zakomponujte jídla s větším podílem bílkovin. Pomůžou vám udržet svalovou hmotu a zároveň vás dobře zasytí a zbaví nutkavých chutí na sladké.
Nejvíce proteinů najdete v klasickém řeckém jogurtu, tvarohu, vaječném bílku, sóje, luštěninách, v cottage sýru, mořských rybách nebo kuřecím či krůtím mase.
Chroupejte zeleninu
Volte hlavně takové druhy zeleniny, které jsou nízkokalorické a obsahují dostatek vlákniny. Vhodná je třeba listová zelenina (špenát, rukola či mangold), květák, kapusta, okurka, cuketa, celer, rajčata, mrkev, paprika nebo chřest.