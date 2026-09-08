Cukr bývá často spojován se zvýšeným rizikem některých civilizačních onemocnění.
„Může být jedním z faktorů, ale do pusy nám sám nenaskáče. Korigování jeho příjmu je na každém jednotlivci. Cukr navíc není jen ta bílá krystalická látka,“ uvádí na pravou míru nutriční terapeutka Hedvika Jakešová v knize Nejen o jídle.
Většina běžných sirupů a alternativních sladidel obsahuje jednoduché cukry, které organismu dodávají podobné množství energie jako klasický cukr.
Záleží hlavně na množství
„Nenechte se zmást, že by rýžový, datlový, agáve nebo javorový sirup byly lepší,“ doplňuje.
Výjimkou je čekankový sirup, který obsahuje převážně rozpustnou vlákninu (inulin), a proto má odlišné nutriční vlastnosti než běžné sirupy.
Abyste nepřibírali na váze, netrpěli vysokým tlakem nebo zvýšeným cholesterolem, je mnohem účinnější si od sladké chuti pomalu odvykat a cukr konzumovat příležitostně nebo sladit bábovky rozmačkaným banánem, který kromě cukrů obsahuje i vlákninu a další živiny.
„Sladká tyčinka nemusí úplně vymizet z vašeho jídelníčku, ale neměla by se opakovat pravidelně každý den,“ doporučuje Jakešová.
Cukry v nápojích
Dbáte na kvalitní a zdravý jídelníček, ale stále nehubnete nebo vás trápí zubní kaz? Na vině mohou být limonády, energetické nápoje nebo ovocné šťávy.
Jen pro představu – klasická litrová Coca-Cola obsahuje celkem 106 gramů cukru, což odpovídá 26 kostkám. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje, aby dospělí snědli ideálně za den jen 25 gramů.
Mnohem zdravější a pro tělo prospěšnější alternativou je proto ochutit si vodu čerstvým ovocem (jahodami nebo citronem) nebo do ní přidat mátu či meduňku.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.