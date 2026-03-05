Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím

14:00
Do kaváren Starbucks přichází úplně nová limitovaná řada inspirovaná globálním trendem posledních měsíců – příchuť Ube Vanilla. Spolu s ní se navíc vrací i oblíbené ledové klasiky jako Cool Lime Refresha® nebo ikonické Cold Brew.

Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím | foto: Archiv Starbucks

Ube Asijská fialová hvězda

Ube se stalo výraznou příchutí v trendy asijských kavárnách, je známé pro svou zářivou fialovou barvu a sladkou, jemně ořechovou chuť. Možná jste již narazili na nápoje, pečivo nebo zmrzlinu inspirované Ube, protože se rychle stala globálním chuťovým trendem. Díky své charakteristické barvě a jemné, dezertní chuti se přirozeně hodí do latté a sezónních nápojů. Inspirována tímto rostoucím trendem představuje Starbucks své nápoje Ube Vanilla, vyrobené s příchutí Ube Vanilla Flavour Sauce, které přinášejí sladkou, jemnou a lehce ořechovou chuť.

Nová řada Starbucks Ube Vanilla nápojů

Tuto sezónu přináší Starbucks poprvé do své nabídky harmonii Ube Vanilla příchuti v kombinaci s jemným Starbucks Blonde® Espressem i ikonickými ledovými variantami.

Ube Vanilla Flavour Velvet Latte

Jemná příchuť Ube Vanilla se snoubí s jemně praženým espressem a mlékem. V horké verzi zahřeje, v ledové osvěží – a na závěr ji korunuje hedvábná studená pěna s Ube Vanilla příchutí.

Ube Vanilla Flavour Macchiato

Krémová chuť Ube Vanilla Flavour Syrup v kombinaci s mlékem a ikonickým Blonde® Roast Espressem vytváří dokonale vyvážený zážitek pro milovníky jemných tónů a sladké elegance. K dostání v horké i Iced variantě.

Ube Vanilla Flavour Coffee nebo Crème Frappuccino®

Pro ty, kdo milují sladké osvěžení:

  • Crème Frappuccino® – krémové potěšení
  • bez kávy, se šlehačkou
  • Coffee Frappuccino® – intenzivnější
  • kávová varianta s Frappuccino® Roast

Matcha + Ube Vanilla: dokonalá fúze sezóny

Nová řada také zahrnuje jedinečnou kombinaci dvou globálních trendů: exotickou vanilku Ube a svěží 100% japonský zelený čaj matcha.

Ube Vanilla Flavour Velvet Matcha Latte

100% japonská matcha, mléko a krémová příchuť Ube Vanilla doplněná studenou pěnou – jemný, lahodný a vizuálně ohromující zážitek.

Iced Ube Vanilla Flavour Velvet Matcha Latte

Ledová verze, která osvěží a překvapí dokonale vyváženou kombinací sladkosti a zemitých tónů matchy.

Návrat oblíbených ledových klasik

Jaro si žádá osvěžení – a Starbucks proto do nabídky vrací i stálice, které zákazníci milují: Cool Lime Starbucks Refresha®, Cold Brew a Cold Brew Latte.

Sladká tečka: Ube dezerty, které zaujmou na první pohled

K nové sezónní nabídce patří i dezerty, které spojují hravý vzhled s dokonale vyváženou chutí.

Ube Vanilla Matcha chlebíček

Elegantní mramorování, matcha a vanilkové těsto doplněné Ube vanilkovou polevou – dezert, který chutná stejně dobře, jak vypadá.

Ube-Berry skořicová rolka

Nová definice klasické skořicové rolky: borůvková poleva obohacená o Ube dodává sytě fialovou barvu a jemně oříškové tóny vanilky.

Jahodový Matcha Lover Cake

Vrstvený dort kombinující výraznou chuť matchy se svěžestí jahod – ideální jarní kombinace.

Cake Pop – Lover Bear

Roztomilý sezónní medvídek s červeným srdcem ukrývá vláčný vanilkový dort, máslový krém a karamelovou bílou čokoládu.

Limitovaná sezónní nabídka Starbucks přináší do kaváren nový globální trend, který potěší milovníky sladkých tónů, matchy i ledového osvěžení. Ube Vanilla je chuťový i vizuální zážitek, který letos prostě musíte ochutnat. A nezapomínejte, když si přinesete vlastní nádobu na nápoj, získáte slevu 15 Kč.

Témata: Starbucks, trend, nápoj

