Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím

Ube Asijská fialová hvězda
Ube se stalo výraznou příchutí v trendy asijských kavárnách, je známé pro svou zářivou fialovou barvu a sladkou, jemně ořechovou chuť. Možná jste již narazili na nápoje, pečivo nebo zmrzlinu inspirované Ube, protože se rychle stala globálním chuťovým trendem. Díky své charakteristické barvě a jemné, dezertní chuti se přirozeně hodí do latté a sezónních nápojů. Inspirována tímto rostoucím trendem představuje Starbucks své nápoje Ube Vanilla, vyrobené s příchutí Ube Vanilla Flavour Sauce, které přinášejí sladkou, jemnou a lehce ořechovou chuť.
Nová řada Starbucks Ube Vanilla nápojů
Tuto sezónu přináší Starbucks poprvé do své nabídky harmonii Ube Vanilla příchuti v kombinaci s jemným Starbucks Blonde® Espressem i ikonickými ledovými variantami.
Ube Vanilla Flavour Velvet Latte
Jemná příchuť Ube Vanilla se snoubí s jemně praženým espressem a mlékem. V horké verzi zahřeje, v ledové osvěží – a na závěr ji korunuje hedvábná studená pěna s Ube Vanilla příchutí.
Ube Vanilla Flavour Macchiato
Krémová chuť Ube Vanilla Flavour Syrup v kombinaci s mlékem a ikonickým Blonde® Roast Espressem vytváří dokonale vyvážený zážitek pro milovníky jemných tónů a sladké elegance. K dostání v horké i Iced variantě.
Ube Vanilla Flavour Coffee nebo Crème Frappuccino®
Pro ty, kdo milují sladké osvěžení:
- Crème Frappuccino® – krémové potěšení
- bez kávy, se šlehačkou
- Coffee Frappuccino® – intenzivnější
- kávová varianta s Frappuccino® Roast
Matcha + Ube Vanilla: dokonalá fúze sezóny
Nová řada také zahrnuje jedinečnou kombinaci dvou globálních trendů: exotickou vanilku Ube a svěží 100% japonský zelený čaj matcha.
Ube Vanilla Flavour Velvet Matcha Latte
100% japonská matcha, mléko a krémová příchuť Ube Vanilla doplněná studenou pěnou – jemný, lahodný a vizuálně ohromující zážitek.
Iced Ube Vanilla Flavour Velvet Matcha Latte
Ledová verze, která osvěží a překvapí dokonale vyváženou kombinací sladkosti a zemitých tónů matchy.
Návrat oblíbených ledových klasik
Jaro si žádá osvěžení – a Starbucks proto do nabídky vrací i stálice, které zákazníci milují: Cool Lime Starbucks Refresha®, Cold Brew a Cold Brew Latte.
Sladká tečka: Ube dezerty, které zaujmou na první pohled
K nové sezónní nabídce patří i dezerty, které spojují hravý vzhled s dokonale vyváženou chutí.
Ube Vanilla Matcha chlebíček
Elegantní mramorování, matcha a vanilkové těsto doplněné Ube vanilkovou polevou – dezert, který chutná stejně dobře, jak vypadá.
Ube-Berry skořicová rolka
Nová definice klasické skořicové rolky: borůvková poleva obohacená o Ube dodává sytě fialovou barvu a jemně oříškové tóny vanilky.
Jahodový Matcha Lover Cake
Vrstvený dort kombinující výraznou chuť matchy se svěžestí jahod – ideální jarní kombinace.
Cake Pop – Lover Bear
Roztomilý sezónní medvídek s červeným srdcem ukrývá vláčný vanilkový dort, máslový krém a karamelovou bílou čokoládu.
Limitovaná sezónní nabídka Starbucks přináší do kaváren nový globální trend, který potěší milovníky sladkých tónů, matchy i ledového osvěžení. Ube Vanilla je chuťový i vizuální zážitek, který letos prostě musíte ochutnat. A nezapomínejte, když si přinesete vlastní nádobu na nápoj, získáte slevu 15 Kč.