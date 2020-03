Zvláště ženy jsou si v tomhle podobné jako vejce vejci. Jejich skříň praská ve švech, a ony přesto nemají nic na sebe. A často nosí pořád ty samé věci dokola. Možná je to proto, že na ty, co zůstaly zavalené někde na dně skříně, dávno zapomněly. Anebo oděvy prostě jen nemají správně uspořádané. Proto je načase pořádně s tím zatočit. Neříkejte, že nechcete být na jaře zase krásná a šik!

Na pomoc jsme si vzali knihu specialistky na úklid Marie Kondo. Tato drobná Japonka radí: „Nejprve se na tuto akci pozitivně nalaďte. Těšte se na ni.“ Pokud k ní prý budete přistupovat jen jako k nutnému zlu, nemůže z ní totiž vzejít nic dobrého.

Když už jste tedy celí nadšení, že můžete uklízet šatník, vysypte ho celý pěkně na podlahu. V tuto chvíli asi první objevíte zimní věci. Srovnejte si je podle druhu oblečení. Na jednu hromádku dejte bundy, na druhou kabáty, na další teplé svetry. Tak pokračujte s rukavicemi, čepicemi a podobnými věcmi.

Pak si je opět rozdělte na tři skupiny – ty, které jste nosili, vědomě nenosili a u nichž jste zapomněli, že je vůbec máte. Prostřední část rovnou vyhoďte. U těch zapomenutých si spočítejte, jak dlouho o nich nevíte. Pokud je to déle než tři roky, pravděpodobně vám nechyběly a nikdy už ani chybět nebudou. Buďte v tomto případě nemilosrdní a pryč s nimi.

Nenechávejte si také nic, co si ponecháváte s tím, že do toho zhubnete. Za prvé se to upřímně nikdy nemusí stát – to my ženy dobře víme – a za druhé vás to bude jen zbytečně stresovat. Tyto věci totiž ukazují, jak štíhlá jste kdysi byla.

Marie Kondo Mladá Japonka je spisovatelkou a také odbornicí v oblasti úklidu a organizace věcí. Pochází z Tokia, kde vystudovala Ženskou křesťanskou univerzitu. Dnes ale žije Marie Kondo (35) s manželem a dvěma dcerami v americké Kalifornii. Její první kniha vyšla na Západě v roce 2014 a od té doby jí podlehla spousta lidí. Vyznává tzv. animizmus – přisuzuje tedy duši i neživým bytostem. Její metoda KonMari spočívá v tom, že člověk má vlastnit pouze omezený počet předmětů, protože jen tak z nich může mít skutečnou radost.

Dalším krokem je vyloučit oblečení, které nosíte jen proto, že vám ho někdo dal. Neberte to jako neúctu k tomu, kdo tak učinil. „Každou část svého domova – a o oblečení to platí dvojnásob – musíte mít opravdu rádi. Jen tak bude vysílat pozitivní energii, kterou potřebujete,“ tvrdí úklidová specialistka.

Posledním fází je ukládání oblečení zpátky do skříně. Volte praktický postup. To, co nosíte často, dejte dopředu, ostatní klidně dále od ruky. Cokoli můžete, věšte na ramínka (svetry, košile, kalhoty i šaty). Věci tak budou více dýchat a nezmačkají se.

Z ponožek podle Marie Kondo nedělejte ruličky. „Ani vy byste nechtěli být celý den zamotaná do klubka. Nedělejte to tedy ani věcem,“ nabádá.

Čepice, rukavice, bundy a kabáty mějte vždy co nejblíže východovým dveřím. Čím déle se s nimi budete procházet po bytě, tím větší horko vám bude.

A nezapomeňte odnést veškeré vyřazené kousky do speciálních textilních kontejnerů. Dostanou se tak na charitu. Možná vám už neslouží, ale někdo jiný z nich bude mít obrovskou radost.